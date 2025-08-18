Idén is minőségi kikapcsolódást ígér augusztus 20. ünnepe + videó

Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. (Szent) István király emlékére augusztus 20. . A nap a magyar katolikus egyház egyik Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete. Az Árpád-korban az uralkodó dinasztia legitimációját szolgálta az István-kultusz, melyet a később hozzákapcsolódó Szűz Mária-tisztelet egyházi jellegűvé változtatott.

Augusztus 20. idén is megköveteli a grandiózus tűz és fény játékát (Fotó: MTI/ Balogh Zoltán)

1686-ban XI. Ince pápa Buda visszafoglalása alkalmából elrendelte, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Istvánról. 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé minősítette Szent István napját, és Budára hozatta a szent jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim magyar uralkodók. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni Bach-korszakban nem engedélyezték a független magyar államot jelképező első király ünneplését, de 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át.

Az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet.

A kommunista hatalom ezt nem törölte el, hanem 1950-től a népköztársaság, illetve az alkotmány ünnepének nevezte. A rendszerváltás után, 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve, állami ünneppé nyilvánította.

Gasztro-, kultúr- és gyermekprogramok

A fővárosban 2025-ben is mindenki megtalálhatja a neki tetsző kikapcsolódást vagy programot. A gasztronómiai programok közül a Csárdafesztivált rendezik meg a Vörösmarty téren, ahol hagyományos és különleges ételeket lehet megkóstolni Kovács Lázár séf vezetésével, továbbá népzenei és hagyományőrző programok is várják a látogatókat.

A magyar ízek utcáján különleges fogásokat lehet majd kóstolni a Döbrentei tér és a Lánchíd között, itt lehet elsőként megízlelni az idei Szent István-napi kenyereket, a sétálósüteményt, illetve Magyarország nyertes tortáját és cukormentes tortáját.

A margitszigeti nagyréten lesz a családi élménysziget, ahol sportolni lehet, többek között Rubint Rékával, de itt is lesznek koncertek augusztus 19-én és 20-án:

Zoltán Erika,

Horváth Tamás,

Kefir,

valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl

veszi birtokba a színpadot. Augusztus 17-én nyitotta meg kapuit a Mesterségek ünnepe, ma pedig a Vigadó Piano, így már ide is jöhetnek az érdeklődők.