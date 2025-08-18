Egyre többen jutnak kollégiumi férőhelyhez, egymást érik a fejlesztések + videó

Tízezrek pályáznak a kollégiumi férőhelyekre, a kormány pedig határozott lépésekkel és jelentős fejlesztésekkel biztosítja, hogy minden diák méltó körülmények között élhessen és tanulhasson a felsőoktatásban – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, a fiatalok lakhatási feltételeinek javítása a kormány kiemelt feladata. Az elmúlt három évben valódi hozzáférési fordulat valósult meg a felsőoktatásban, amelynek természetes velejárója a kollégiumfejlesztés felgyorsítása is.

Bővülő kapacitások, szociális szempontok

Az államtitkár ismertette: több mint 46 ezer kollégiumi férőhely van országszerte, mégis jelentős a túljelentkezés, pedig a kapacitásokat folyamatosan bővítik.

A főváros 17 ezer kollégiumi férőhelye iránt nemcsak hazai, hanem külföldi hallgatók is érdeklődnek, ami jól mutatja a magyar felsőoktatás nemzetközi vonzerejét és a kormány kollégiumfejlesztési programjainak jelentőségét. A férőhelyek odaítélése szociális és tanulmányi alapon történik, ezzel biztosítva, hogy a rászoruló és jól teljesítő diákok elsőbbséget élvezzenek

– mutatott rá.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett: az állam 2010 óta összesen százötvenmilliárd forint értékben vásárolt ki a balliberális kormányok által, a felsőoktatási intézmények számára hátrányosan megkötött ötven PPP-konstrukcióban működő kollégiumot, amelyeket az egyetemeknek adott vissza, így biztosítva hosszú távú fenntartható működésüket. Az elmúlt években ennek hatására számos ikonikus kollégium is ebben a formában újult meg: többek között a Budapesti Corvinus Egyetem Gellért Campusa, az ELTE Márton Áron Szakkollégium, amely közel 13 milliárd forintból esett át teljes felújításon, valamint a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiuma is a legmodernebb környezettel várja a hallgatókat.

Folyamatban a Diákváros, elindult a Kollégisták központban

– A fejlesztések azonban nem állnak meg, mert előttünk van a budapesti Diákváros-program, amelyben a IX. kerületben, rozsdaövezeti területen, tizenkét-tizenhatezer új férőhely jön létre modern, zöld és fenntartható környezetben.

Jelenleg a projekt műszaki, finanszírozási előkészítése, háttértervezési munkák folyamata zajlik, ezt követően fogjuk meghatározni a fejlesztés folyamatát

– fogalmazott az államtitkár.