A kormány háromszázmillió forintot ad a kollégiumok felszerelésére + videó

A következő hónapban háromszázmillió forintot bocsát a kormány az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Varga-Bajusz Veronika új videójában azt mondta: ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtő-fagyasztót vagy mosógépet.

Kiemelte, hogy a támogatást azért adják, hogy

a kollégisták számára minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és a közösségre, a barátaikra tudjanak koncentrálni.

– Szóval kollégisták a középpontban. Augusztus 15-ig küldjük meg az egyetemeknek a részleteket, és augusztus 31-ig küldhetik majd be a beszerzési igényeiket a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére. Hajrá, magyar egyetemek, hajrá, kollégisták! – fogalmazott az államtitkár.