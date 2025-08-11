Varga-Bajusz Veronikakormánykollégiumegyetem

A kormány háromszázmillió forintot ad a kollégiumok felszerelésére + videó

Új bútorok, konyhai eszközök és háztartási gépek beszerzését segíti a kormány az egyetemek és kollégiumaik számára: háromszázmillió forintos támogatásból javítják a kollégisták mindennapjait – jelentette be Varga-Bajusz Veronika államtitkár, aki szerint a cél, hogy a diákok a tanulásra és a közösségre koncentrálhassanak.

2025. 08. 11. 14:18
A következő hónapban háromszázmillió forintot bocsát a kormány az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Varga-Bajusz Veronika új videójában azt mondta: ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtő-fagyasztót vagy mosógépet.

Kiemelte, hogy a támogatást azért adják, hogy

a kollégisták számára minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és a közösségre, a barátaikra tudjanak koncentrálni.

– Szóval kollégisták a középpontban. Augusztus 15-ig küldjük meg az egyetemeknek a részleteket, és augusztus 31-ig küldhetik majd be a beszerzési igényeiket a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére. Hajrá, magyar egyetemek, hajrá, kollégisták! – fogalmazott az államtitkár.

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

