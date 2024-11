Marco Rossi újra frissít, a Ferencvárosból is hívott be újoncot

Gruber Zsombor vasárnap megszerezte az első gólját a Ferencváros színeiben, kedden pedig már annak örülhet, hogy először kapott meghívót a magyar válogatott keretébe. Legalábbis az A csapatba, ugyanis a Ferencváros támadója ősszel rendszeres tagja volt az U21-es válogatottnak, a fiatalok októberi három góljából egyet ő szerzett, kettőt pedig előkészített. Mindez elég volt ahhoz, hogy Marco Rossi a keretbe nevezze a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-meccsekre. Nem Gruber az egyetlen újonc Marco Rossi legújabb keretében: a szövetségi kapitány felolvasta Szabó Levente nevét is, aki nyári kiigazolása óta a német másodosztályú Eintracht Braunschweig alapembere.

Gruber Zsombor, a Ferencváros húszéves támadója is meghívót kapott a magyar válogatott keretébe Marco Rossi szövetségi kapitánytól (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Rossi a legutóbbi keretéhez képest a támadósorban változtatott a legtöbbet: amíg Gruber és Szabó bekerült, múlt heti duplázása ellenére kikerült a korábban stabil csapattag Ádám Martin, valamint Gazdag Dániel és Horváth Krisztofer is, s nem tagja a keretnek az októberben utólag behívott Dárdai Palkó sem.

Miért nincs a keretben Ádám Martin?

– Gazdag megsérült, nincs játékban, az amerikai bajnokság a csapata számára már véget is ért. Ádám Martin is kevés lehetőséget kap, noha nemrég szerzett gólokat alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben. Így most lehetőséget kaphatott ez a két fiatal srác, Gruber Zsombor és Szabó Levente – indokolta a döntését Marco Rossi, ugyanakkor figyelmeztetett is.

– Láttunk már sokszor olyat, hogy egy fiatal feltűnik, három-négy jó meccsel felkeltik a sajtó figyelmét, aztán eltűnnek. Akiket most meghívtunk, figyelemmel követtük, és úgy látjuk, hogy tovább tudnak majd fejlődni, van esélyük arra, hogy a jövőben is tagjai legyenek a keretnek. A feladatom, hogy a jelen csapatát építsem fel, de közben már a jövő válogatottját is szem előtt tartsam.