Kerkez Milos volt a légió sztárja, de volt magyar gólpassz a Serie A-ban is

Szoboszlai Dominik kétségkívül a legnépszerűbb és legtöbbre tartott magyar labdarúgó manapság, így érthetően a Liverpoolra irányul itthonról a legnagyobb figyelem. Az angol sztárcsapat nagyszerű hetet zárt, hiszen először a Ligakupában idegenben, majd a Premier League 10. fordulójában hazai pályán nyert 2-1-re a Brighton & Hove Albion ellen, előbbivel továbbjutott, utóbbival pedig a tabella élén áll. Szoboszlai Dominik ugyanakkor vegyes érzésekkel élhette meg mindezt, mert bár mindkétszer kezdett, a 71., illetve a 66. percben lecserélték, és bizony az angol sajtó egyáltalán nem volt elragadtatva a játékától.

Egyébként kiugróan kellett volna teljesítenie, hogy a hét legjobb magyarja lehessen, ugyan a PL másik magyarja, Kerkez Milos alighanem élete eddigi legjobb játékával rukkolt elő: a Bournemouth a magyar védő főszereplésével otthon megszakította a Manchester City harminckét meccses veretlenségi sorozatát a bajnokságban. Kerkez csapata 2-1-re nyert, és ő adta mindkét gólpasszt, emellett ragyogóan futballozott. Angliában a BBC már a mérkőzés előtt arról cikkezett, hogy Kerkez Milos az egyik legfontosabb kiszemeltje a Liverpoolnak, ezzel a teljesítményével egész biztosan növelte az értékét.

Jó hírek jöttek a Championshipből

Más jó hírt is kapott Angliából Marco Rossi szövetségi kapitány. A másodosztályban, azaz a Championshipben a három magyar közül Callum Styles először volt tagja a West Bromwich Albion kezdőcsapatának, végig is játszotta a Lutonban 1-1-re végződött meccset, Szűcs Kornél a Plymouth védőjeként az elsőtől az utolsó percig a pályán volt Leedsben, ahol a hazai együttes 3-0-ra győzött, Tóth Balázs viszont csak a kispadról figyelhette, ahogyan Blackburn Rovers hazai környezetben 2-0-s vereséget szenvedett a Sheffield Unitedtól. Van magyar válogatott kerettag a harmadosztályban is: Schön Szabolcs kedden bajnoki mérkőzésen a 80. percig lehetett részese a Bolton Wanderers 4-1-es sikerének a Stevenage stadionjában, majd szombaton az FA-kupában az egész meccset a gyepen tölthette a Walsall vendégeként, a Bolton 2-1-re kikapott.

Népes a magyar légió Németországban is. Az RB Leipzig kedden a kupában a St. Pauli 4-2-es legyőzésével lépett tovább, Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán pedig a teljes játékidőt a gyepen töltötte. Szombaton a Bundesligában Dortmundban léptek pályára a lipcseiek, ekkor már Gulácsi védett, Orbán pedig maradt a csapatban, és a hazai együttes 2-1-re nyert, amivel elvette a Leipzig veretlenséget. Dárdai Bence a keddi kupameccsen kezdett a Wolfsburgban és 80 percet kapott, a csapata hosszabbításban nyert 1-0-ra a Dortmund ellen, amivel továbbjutott, majd a szombati bajnokit végigjátszhatta, csapata egyik legjobbja volt, ekkor 1-1-gyel elvitt egy pontot a vendég Augsburg.

Schäfer Andrásnak nem volt jó hete. Az Union Berlin 2-0-ra kikapott a kupában az Armina Bielefeld vendégeként, az első gól előtt a magyar válogatott középpályás nagyot hibázott, a szünetben le is cserélték, szombaton a bajnokságban nem kezdett, csak a 63. percben küldte be az edzője Münchenben, ahol a Bayern 3-0-ra győzött. A német másodosztályú Hertha Dárdai Márton végig, Dárdai Palkót a 75. percben bevetve 2-1-re legyőzte a kupában a Heidenheimet, a hétvégi bajnokin viszont Berlinben 1-0-s vereséget szenvedett az FC Kölntől, ekkor csak Dárdai Márton kapott lehetőséget, kapott egy sárga lapot, emiatt a következő fordulót ki kell majd hagynia. Ugyancsak a másodosztályban a Münster Németh Andrással a csatársorban 1-0-ra nyert otthon a Fortuna Düsseldorf ellen, a magyar támadó gólpasszt adott.

Továbbra is remek formában futballozik az olasz élvonalban Balogh Botond. Újonc csapata, a Parma a jóval esélyesebb Juventus vendége volt a Serie A-ban, és 2-2-re végzett, a magyar védő gólpasszt adott és nagyszerűen játszott. Az olasz másodosztályban a Spezia két bajnoki meccset is játszott a múlt héten, kedden a Brescia otthonában 1-1-et ért el Nagy Ádámot a második félidőre bevetve, majd szombaton 1-0-ra legyőzte a Modenát, a magyar középpályás kezdőként a lefújásig a pályán tartózkodott. Még egy topligában találunk magyar válogatott labdarúgót: Loic Negóval a csapatban a francia Le Havre a Montpellier-t látta vendégül, és nyert ellene 1-0-ra.

A török Süper Lig 10. fordulójában a Galatasarayba szeptemberben szerződött Sallai Roland először játszott végig mérkőzést , a Besiktast 2-1-re legyőző csapatban a magyar válogatott játékos a Sofascore mérései alapján 38-szor ért labdába, 22-ből 16 passza sikeres volt, öt párharcából négyet megnyert, egy labdaszerzést és két szerelést is bemutatott. Ugyanebben a ligában a Rizespor Mocsi Attilával a soraiban 2-0-re kikapott a Sivasspor otthonában. A svájci élvonalban a St. Gallen hazai pályán 2-2-t játszott a Winterhurral, Csoboth Kevin a 76. percben lépett pályára. A Görög Kupa nyolcaddöntőjének az első mérkőzésén az Aszterasz Tripolisz idegenben nyert 2-1-re a Zakintosz ellen, Ádám Martin kezdőként 58 percet játszott, csapata mindkét gólját ő szerezte. Európán kívül már csak Szappanos Péterre figyelhetünk, a válogatott kapus csapata, a szaúd-arábiai al-Fateh hazai pályán játszott 1-1-et az al-Feiha együttesével.