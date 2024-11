A Liverpool fordított és az élre állt, Slot nagy csalódásról beszél

Az Arsenal 1-0-ra kikapott Newcastle-ben a Premier League 10. fordulójának nyitómérkőzésén, majd a Manchester City a 9. percben hátrányba került a Bournemouth otthonában. Dörzsölhették a tenyerüket a Liverpool-drukkerek, de csak néhány röpke pillanatig, mert a City meccsével egyazon időpontban kezdődő Liverpool–Brighton bajnoki 14. percében a vendégek megszerezték a vezetést. A Vörösöknek aztán sikerült megfordítaniuk az állást, a manchesterieknek nem, így a Liverpool szempontjából tökéletesen alakult a nap.

Vagyis csak majdnem. Arne Slot vezetőedzőt két dolog nagyon zavarta. Egyrészt az, hogy a Liverpool nagyon gyengén muzsikált az első félidőben, másrészt pedig, hogy Ibrahima Konaté megsérült a szünet előtt, és le kellett cserélni. A holland szakember a francia védő állapotáról is beszélt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

– Nem tudjuk még pontosan, hogy mennyire súlyos a sérülése. Nagy fájdalmai voltak, de még nem vitték kórházba. Talán nem is lesz rá szükség, hogy bevigyék, nem tudom. Tíz perccel vagy egy órával a sérülés után mindig nehéz ítéletet mondani. De reméljük, hogy minél hamarabb a rendelkezésünkre áll majd, mert nagyon fontos láncszem volt eddig az idényben. Ugyanakkor Joe Gomez meghálálta a bizalmat, fantasztikusan teljesített a második félidőben – vélekedett Slot, akinek csapata újra vezeti a Premier League-et. De a Liverpool menedzserét most nem ez foglalkoztatja. – Nem elég, hogy az első félidő egyébként is nagy csalódás volt, aztán Konaté sérülése újabb csalódás. Még szerencse, hogy Jarrell Quansah és Joe Gomez személyében van két kiváló játékosom, akik beugorhatnak a helyére.

Slotnak tetszett, amit a második félidőben mutatott a Liverpool Fotó: AFP/Darren Staples

A meccsek elején gyengélkedik a Liverpool

Slot azt is elárulta, mi vezetett csapata feljavulásához a második félidőre.

Dicséretet érdemel a Brighton, mi a játék minden aspektusában alulmaradtunk vele szemben az első félidőben. A szünetben kissé változtattunk a taktikán. Nem kiabáltam a játékosokkal, de megmondtam nekik, hogy nem elég, amit mutattunk, bár ezt valószínűleg ők is tudták.

A Liverpool menedzsere hozzátette, annak viszont örül, hogy együttese olyan jó csapatok ellen képes volt hátrányból felállni, mint az Arsenal és a Brighton. – De a lefújást követően azt is elmondtam a játékosoknak, hogy egyszer megbosszulja magát, ha úgy játszunk, mint az első félidőben. Úgyhogy máskor az elejétől fogva hajtanunk kell. A játékosok mellett a szurkolóink is fantasztikusak voltak a második félidőben, most voltak a leghangosabbak, mióta megérkeztem. Kedden is szükségünk lesz rájuk – tekintett előre Slot a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.