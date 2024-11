Szoboszlai gólja és gólöröme, a Liverpool csapatánál remek a hangulat + videó

A Liverpool a legutóbbi három meccsét idegenben játszotta, de ezután háromszor otthon játszik, és a sort a Brighton elleni bajnoki nyitja. A 10. forduló előtt Szoboszlai Dominikék a Premier League tabelláján 22 pontjukkal a második helyen állnak a Manchester City (23) mögött. A Brighton sem áll rosszul, 16 pontjával a hatodik, de a szerdai kupameccs is azt támasztja alá, hogy a Pool a meccs egyértelmű esélyese.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai a fókuszban az edzésen is

Arne Slot csapata kimondottan jó hangulatban készült a mai meccsre, a Liverpool által megosztott friss fotók és a pénteki edzésvideó is ezt támasztja alá. Szoboszlai Dominik itt is, ott is a fókuszban van, a videó elején az ő egyik gólját és gólörömét is láthatjuk. De a Pool betekintést engedett a játékosok étkezésébe, a reggelijükbe is.