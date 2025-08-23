Megijedt az egyetem, amely szexuális zaklatás miatt kirúgta az edzőt

Ez a nem mindennapi történet két évvel ezelőtt, 2023. július 19-én kezdődött. Akkor került napvilágra, hogy a Northwestern Egyetem azonnali hatállyal kirúgta amerikaifutball edzőjét, Pat Fitzgeraldot. Azzal vádolták, hogy munkája közben rasszista mondatokkal terrorizálta a sportolókat, a színes bőrű játékosokat arra kényszerítette, hogy vágassák le a hajukat. Az is kiderült, hogy Pat Fitzgerald több sportolót szexuálisan zaklatott és bántalmazott. Fitzgerald, aki 17 szezonon át vezette a Northwesternt, tagadta a szexuális zaklatást.

Pat Fitzgerald és az őt kirúgó egyetem hirtelen megegyezett, mégsem vett részt szexuális zaklatásban az edző

Fotó: MICHAEL REAVES/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Két év után jött a váratlan fordulat a szexuális zaklatás ügyében

Ezek után mindenki megdöbbent, olyan fordulat következett be az ügyben. Miután a kirúgott edző pert indított az egyetem ellen, az oktatási intézmény vezetése hirtelen megegyezett a korábban általuk kirúgott trénerrel. Ennek nyilvánosságra kerülése után Fitzgerald újra azt hangsúlyozta, hogy teljesen ártatlan, s az egyetemnek nem volt joga kirúgni őt. Azt mondta, hogy ő és a családja képtelen volt már elviselni az üggyel járó folyamatos stresszt. A megállapodás részleteit sem az edző, sem az egyetem nem hozta nyilvánosságra.

Azt azonban mindenki tudta, hogy Fitzgerald 130 millió dolláros kártérítési igénnyel lépett fel a bíróságon.

Az ügy tárgyalása még 2024 novemberében kezdődött el. A megvádolt edző számos vizsgálaton és kihallgatáson vett részt. Ezeken kiderült, hogy tényleg nem tudott azokról az eseményekről, amelyek az egyetemi csapatokban zajlottak, és nem vett részt semmilyen zaklatásban. Nem sokkal később az egyetem is hasonló hangvételű és tartalmú közleményt adott ki.

Az edző a megegyezés után kemény hangú üzenetet küldött az amerikai médiumoknak is. Azt mondta, az újságírók elhamarkodottam ítélkeztek felette, s ez a viselkedés csaknem tönkretette az életét és a családját is. Sokak szerint az egyetem megijedt, hogy ki kell fizesse a hihetetlenül magas összeget, ezért inkább elállt a pertől, így olcsóbban úszta meg a történteket.