Vörös örömünnep: Liverpoolban köszönték szépen Kerkez gólpasszait

Érdekes helyzet állt elő a Liverpoolnál, szombaton ugyanazzal a csapattal találta szembe magát, amellyel szerdán is megmérkőzött. Az első találkozó a Ligakupában a Vörösök 3-2-es sikerével és továbbjutásával ért véget, a másodikon pontokért zajlott a küzdelem a Premier League-ben. Mindkét alkalommal Szoboszlai Dominikkel a kezdő tizenegyben.

A szerdai meccsen 0-0-val zárult az első félidő. A liverpooliak alighanem most is elégedettek lett volna ilyen részeredménnyel, tekintve, hogy bűnrossz első félidőt produkáltak, ötlettelen és lassú játékkal, kevés helyzettel. A Brighton minden tekintetben jobb volt a házigazdánál, a gólok számát tekintve is: Ferdi Kadioglu tűpontos, kapufás lövéssel forrázta le az Anfield közönségét. Egy félidő után tehát ez az egy gól jelentette a különbséget, de a Sirályok vezethettek volna két-három találattal is. A Liverpool helyzetét súlyosbította, hogy közvetlenül a szünet előtt elveszítette egyik középső védőjét, Ibrahima Konatét.

Gyatra első félidő után javított a Liverpool

Arne Slot együttesére jellemző, hogy az első félidőben halovány teljesítményt nyújt, aztán a másodikra összekapja magát. Ezúttal is ez volt a helyzet, a fordulás után közvetlenül Joe Gomez, Mohamed Szalah és Alexis Mac Allister is bevehette volna a Brighton kapuját, de Bart Verbruggen bravúrral hárított minden alkalommal. Mivel negyedóra elteltével sem változott az állás, Slot cserére szánta el magát, Curtis Jonest küldte be Mac Allister, Luis Díazt Szoboszlai helyére. Így a magyar középpályás már csak a kispadról ünnepelhette két csapattársát, akik pillanatok alatt megfordították az állást a Liverpool javára.

Ibrahima Konaté a Liverpool újabb sérültje Fotó: AFP/Darren Staples

Először, a 69. percben a szerdán a Brightont már két góllal elszomorító Cody Gakpo beadásnak „álcázott” lövése talált utat a kapuba, majd három perccel később Szalah a védjegyének számító befelé cselezős, ballábas lövésével beállította a 2-1-es végeredményt.

Ez a két gól most különösen sokat ért a Liverpoolnak. Az Arsenal ugyanis a Newcastle otthonában elszenvedett 1-0-es vereséggel indította a Premier League 10. fordulóját, majd Kerkez Milos két remek gólpasszának is köszönhetően a Manchester City 2-1-re kikapott a Bournemouth vendégeként.

A Liverpool ezzel visszavette a tabella első helyét a címvédőtől, amelyet jelenleg két ponttal előz meg, a másik nagy rivális, az Arsenal lemaradása pedig már hét pont Szoboszlaiékkal szemben.