Gyarmati-Paor Zoltánregénykönyvrecenzió

Megszületett a magyar Da Vinci-kód?

Ez az a könyv, amire azt mondjuk, letehetetlen. Akciódús, ugyanakkor komoly tudást kapunk a magyar őstörténetről és a Szent Koronáról. Megismerjük a legújabb kutatások eredményeit, miközben egy izgalmas nyomozás részesei vagyunk. A Vér/vonal nem csupán egy krimi, hanem egy ismeretterjesztő, gondolatébresztő, vérpezsdítő regény, amely egyetlen éjszaka leforgása alatt játszódik, mégis évszázadokat fog át. Híd múlt és jelen, tudomány és fikció, ismeretterjesztés és szórakoztatás között.

Bényei Adrienn
2025. 08. 25. 14:00
Az akciódús könyv révén komoly tudást kapunk a magyar őstörténetről és a Szent Koronáról. Fotó: Gyarmati-Paor Zoltán
A Vér/vonal szerzője Gyarmati-Paor Zoltán jogász, filmrendező, operatőr, fotós és grafikus. A „Vonal-ciklus” kezdő kötete a szerző első szépirodalmi műve, amelyet többéves kutatómunka, valamint a hazai tudományos élet élvonalbeli képviselőivel: történészekkel, régészekkel, genetikusokkal, orvosokkal, nyelvészekkel, irodalmárokkal, harcművészekkel és nyomozókkal való közös munka alapozott meg. 

Vér/vonal
Gyarmati-Paor Zoltán Vér/vonal című regénye letehetetlen (Fotó: Facebook)

A Vér/vonal sajátos műfaja

A szerző nem az íróasztal mellett álmodta meg a történetet. 

Élményei – mint vallja – közvetlenül a terepről származnak, azokból a tapasztalatokból születtek, amelyeket fotósként és operatőrként gyűjtött össze a történelmi kutatások, ásatások és tudományos események sűrűjében.

 Olyan helyeken járt, ahová az átlagember nem teheti be a lábát: több száz éves sírok feltárásánál, steril laborokban, konferenciákon és tudományos fórumokon gyűjtötte össze azt a tudásanyagot, amely végül papírra került. Amit látott, hallott és átélt, regényformát öltött, hogy a lehető legtöbb emberrel megismertesse a magyar történelem rejtett titkait. 

A Vér/vonal műfaji besorolása nem egyszerű feladat, ugyanis egy valódi hibrid: krimi a feszültség és a nyomozás miatt, thriller az akciódús jelenetek miatt és történelmi regény, hiszen komoly kutatás áll mögötte. A cél nemcsak a szórakoztatás volt, hanem az ismeretterjesztés is. 


Az olvasók nevezték el a Vér/vonalat a magyar Da Vinci-kódnak. Az összehasonlítás Dan Brown klasszikusával nem véletlen: a történet középpontjában a Szent Korona elrablása, genetikai nyomozás, ősi titkok és az Árpád-házi leszármazott utáni hajsza áll. Bár a szerző nem kerüli el a csavaros fordulatokat, igyekszik a karaktereket és döntéseiket végig a valóság talaján tartani. Gyarmati-Paor Zoltán lapunknak elmondta, hogy a regény valós adatokra, kutatásokra és dokumentumokra épül. Az egyik kulcsjelenetét a szerző harcművészek segítségével koreografálta. Egy középkori lovag és egy fiatal nő élet-halál küzdelme során a jelenet minden mozzanatát realisztikusan dolgozták ki, többször átgondolva, tesztelve, hogy a papíron is olyan feszült legyen, mint filmvásznon. 

A Vér/vonal nemcsak szórakoztat, de üzenetet is hordoz: élni a mában, tanulni a tegnapból és gondolkodni a holnapról.

Már készül a Vér/vonal folytatása Arc/vonal címen, így egy új sorozat körvonalazódik: történelmi alapokon nyugvó, mégis mai, izgalmas, olvasmányos regények sora.

 

 

