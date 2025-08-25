Megszületett a magyar Da Vinci-kód?

A Vér/vonal szerzője Gyarmati-Paor Zoltán jogász, filmrendező, operatőr, fotós és grafikus. A „Vonal-ciklus” kezdő kötete a szerző első szépirodalmi műve, amelyet többéves kutatómunka, valamint a hazai tudományos élet élvonalbeli képviselőivel: történészekkel, régészekkel, genetikusokkal, orvosokkal, nyelvészekkel, irodalmárokkal, harcművészekkel és nyomozókkal való közös munka alapozott meg.

Gyarmati-Paor Zoltán Vér/vonal című regénye letehetetlen (Fotó: Facebook)

A Vér/vonal sajátos műfaja

A szerző nem az íróasztal mellett álmodta meg a történetet.

Élményei – mint vallja – közvetlenül a terepről származnak, azokból a tapasztalatokból születtek, amelyeket fotósként és operatőrként gyűjtött össze a történelmi kutatások, ásatások és tudományos események sűrűjében.

Olyan helyeken járt, ahová az átlagember nem teheti be a lábát: több száz éves sírok feltárásánál, steril laborokban, konferenciákon és tudományos fórumokon gyűjtötte össze azt a tudásanyagot, amely végül papírra került. Amit látott, hallott és átélt, regényformát öltött, hogy a lehető legtöbb emberrel megismertesse a magyar történelem rejtett titkait.

A Vér/vonal műfaji besorolása nem egyszerű feladat, ugyanis egy valódi hibrid: krimi a feszültség és a nyomozás miatt, thriller az akciódús jelenetek miatt és történelmi regény, hiszen komoly kutatás áll mögötte. A cél nemcsak a szórakoztatás volt, hanem az ismeretterjesztés is.



Az olvasók nevezték el a Vér/vonalat a magyar Da Vinci-kódnak. Az összehasonlítás Dan Brown klasszikusával nem véletlen: a történet középpontjában a Szent Korona elrablása, genetikai nyomozás, ősi titkok és az Árpád-házi leszármazott utáni hajsza áll. Bár a szerző nem kerüli el a csavaros fordulatokat, igyekszik a karaktereket és döntéseiket végig a valóság talaján tartani. Gyarmati-Paor Zoltán lapunknak elmondta, hogy a regény valós adatokra, kutatásokra és dokumentumokra épül. Az egyik kulcsjelenetét a szerző harcművészek segítségével koreografálta. Egy középkori lovag és egy fiatal nő élet-halál küzdelme során a jelenet minden mozzanatát realisztikusan dolgozták ki, többször átgondolva, tesztelve, hogy a papíron is olyan feszült legyen, mint filmvásznon.

A Vér/vonal nemcsak szórakoztat, de üzenetet is hordoz: élni a mában, tanulni a tegnapból és gondolkodni a holnapról.

Már készül a Vér/vonal folytatása Arc/vonal címen, így egy új sorozat körvonalazódik: történelmi alapokon nyugvó, mégis mai, izgalmas, olvasmányos regények sora.