„Az EU háborús projektté válik, Magyarországnak védenie kell szuverenitását”

Meg kell védeni a szuverenitásunkat. Nyitni kell az új partnerek felé. Mindenhol ott kell lenni
– hangsúlyozta Vitályos Eszter.
A kormányszóvivő szerint a magyar diplomácia iránytűje továbbra is a nemzeti érdek, amely azt diktálja, hogy hazánk ne engedjen a brüsszeli nyomásnak, ugyanakkor erősítse a kapcsolatait mind a keleti, mind a déli partnerekkel.
Vitályos Eszter kiemelte: miközben Brüsszel a fegyverszállításokat és a háborús retorikát erőlteti, Magyarország a béke és a gazdasági együttműködés politikáját követi.
A kormányszóvivő bejegyzése világossá teszi, hogy a magyar kormány a következő időszakban is a nemzeti szuverenitás védelmére, az új szövetségek kiépítésére és a nemzetközi jelenlét erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Borítókép: Vitályos Eszter (Fotó: Facebook/Vitályos Eszter)
