„Az EU háborús projektté válik, Magyarországnak védenie kell szuverenitását”

A kormányszóvivő szerint a magyar diplomácia iránytűje továbbra is a nemzeti érdek, amely azt diktálja, hogy hazánk ne engedjen a brüsszeli nyomásnak, ugyanakkor erősítse a kapcsolatait mind a keleti, mind a déli partnerekkel.

Vitályos Eszter kiemelte: miközben Brüsszel a fegyverszállításokat és a háborús retorikát erőlteti, Magyarország a béke és a gazdasági együttműködés politikáját követi.

A kormányszóvivő bejegyzése világossá teszi, hogy a magyar kormány a következő időszakban is a nemzeti szuverenitás védelmére, az új szövetségek kiépítésére és a nemzetközi jelenlét erősítésére helyezi a hangsúlyt.