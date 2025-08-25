Rendkívüli

„Az EU háborús projektté válik, Magyarországnak védenie kell szuverenitását”

Vitályos Eszter kormányszóvivő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett: az Európai Unió egyre inkább „háborús projektté” alakul, miközben gazdaságilag folyamatosan gyengül. Magyarország külpolitikájának céljai világosak és egyértelműek.

Forrás: Facebook2025. 08. 25. 13:49
Forrás: Facebook/Vitályos Eszter
Meg kell védeni a szuverenitásunkat. Nyitni kell az új partnerek felé. Mindenhol ott kell lenni

– hangsúlyozta Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő szerint a magyar diplomácia iránytűje továbbra is a nemzeti érdek, amely azt diktálja, hogy hazánk ne engedjen a brüsszeli nyomásnak, ugyanakkor erősítse a kapcsolatait mind a keleti, mind a déli partnerekkel.

Vitályos Eszter kiemelte: miközben Brüsszel a fegyverszállításokat és a háborús retorikát erőlteti, Magyarország a béke és a gazdasági együttműködés politikáját követi.

A kormányszóvivő bejegyzése világossá teszi, hogy a magyar kormány a következő időszakban is a nemzeti szuverenitás védelmére, az új szövetségek kiépítésére és a nemzetközi jelenlét erősítésére helyezi a hangsúlyt.

Borítókép: Vitályos Eszter (Fotó: Facebook/Vitályos Eszter)

