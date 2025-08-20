Vitályos EszterNagymarosaugusztus 20

Vitályos Eszter: A szabadság csak a rend és a felelősség talaján virágozhat

A legerősebb élménye augusztus 20-nak az egység élménye, amely megtartott bennünket a múlt viharai között, és amely jövőt ad gyermekeinknek is. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő Nagymaroson arról beszélt, István király rendet és törvényt adott a magyar népnek, egyben igazságot is, gondoskodott a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról, így az irgalom is törvényerőre emelkedett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 20. 14:10
Augusztus 20. - Ünnepség Verőcén MTI/Kovács Attila
– Szent István törvényei példát adnak ma is, és a szabadság csak a rend és a felelősség talaján virágozhat, nekünk nincs más dolgunk, mint őrizni ezt a rendet, családunk, közösségeink, nemzetünk rendjét, így őrizni a békénket – mondta Vitályos Eszter Nagymaroson, a városi ünnepségen.

A kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a magyar ember mindig is családi körben éli meg a legszebb, legszentebb ünnepi alkalmait, és ma is egy nagy családot alkotunk, a nemzetet. Hozzátette,

talán a legerősebb élménye augusztus 20-nak az egység élménye, amely megtartott bennünket a múlt viharai között, és amely jövőt ad gyermekeinknek is.

Vitályos Eszter azt mondta, hogy Szent István törvényei megteremtették a keresztény magyar állam szilárd kereteit, és csak ilyen erős sziklára alapozva maradhatott fenn a mi Magyarországunk. István rendet és törvényt adott a magyar népnek, egyben igazságot is, gondoskodott a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról, így az irgalom is törvényerőre emelkedett.

A kormányszóvivő emlékeztetett, hogy hagyományosan augusztus 20-án avatják a Magyar Honvédség új tisztjeit is. A XXI. század polgára ma úgy érezheti, hogy az emberi történelem legmodernebb időszakát éli, és ezek a fiatalok most mégis az egyik legrégibb, legarchaikusabb erkölcsi parancsot vették magukra, amely így szól: az élet kötelesség – fogalmazott, kijelentve: a magyar katonatiszt példája a kötelességét élete árán is teljesítő férfi és nő.

 

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

