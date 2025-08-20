Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

A tűzijáték előtt is tartogat izgalmas programokat augusztus 20.

Családi, játékos és érdekes történelmi kalandok is várják az érdeklődőket.

Forrás: MTI2025. 08. 20. 12:12
A Szent István-napi ünnepség csúcspontján, augusztus 20-án a családokat két budapesti helyszín várja: az egyik a Városligetben, ahol a meséké és a varázslaté a főszerep. A Varázsliget színpadán fellép a nemzet színésze, Bodrogi Gyula is, eközben a budai Várban a Hősök útján egy látványos időutazás repíti vissza a magyar történelem sorsfordító, hősies pillanataiba az érdeklődőket – közölték a program szervezői.

Budapest, 2024. augusztus 19. Érdeklődők a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Varázsliget rendezvényen a Városligetben 2024. augusztus 19-én. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Városligetben egészen 18 óráig megállás nélkül zajlanak az események. A Varázscirkusz egész nap mini bábszínházi előadásokkal szórakoztat, az Egyszervolt mesezenekar pedig pontban 13 órakor koncertezik, a kézműveskedésre fogékonyak a Pom Pom játszóházban készíthetnek saját figurákat és síkbábokat.

A nap fénypontja 17 órakor érkezik el, amikor a Süsü világa című program keretében a Kossuth-díjas színészóriás, a Nemzet Színésze, Bodrogi Gyula lép színpadra.

A Vajdahunyad vára falai között a Varázsvárban herceg- és hercegnőképző, kovácsműhely, az Újcirkusz társulat Varázsmese előadása (14 óra 30 perctől), és egy humoros, akrobatikus időutazás, a Varázsidő gőzerővel (16 óra 30 perctől) várja a látogatókat.

Aki a mesék világa után vagy helyett a történelemben merülne el, azt a budai Vár és a családok egyik kedvenc programja, a Hősök útja várja, ahol augusztus 20-án nyolc magyar hős nyolc hősies döntésének történetét láthatjuk az elmúlt ezer évből hagyományőrző csoportok és színészek előadásában a Tóth Árpád sétányon.

A nyolc történeti színben a társulatok 10-15 perces jeleneteket adnak elő, melyekben történelmi alakok és hétköznapi emberek válnak hőssé egyetlen döntésük nyomán.

A műsor szórakoztató, játékos formában teszi átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait kicsik és nagyok számára egyaránt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

