A tűzijáték előtt is tartogat izgalmas programokat augusztus 20.

A Szent István-napi ünnepség csúcspontján, augusztus 20-án a családokat két budapesti helyszín várja: az egyik a Városligetben, ahol a meséké és a varázslaté a főszerep. A Varázsliget színpadán fellép a nemzet színésze, Bodrogi Gyula is, eközben a budai Várban a Hősök útján egy látványos időutazás repíti vissza a magyar történelem sorsfordító, hősies pillanataiba az érdeklődőket – közölték a program szervezői.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A Városligetben egészen 18 óráig megállás nélkül zajlanak az események. A Varázscirkusz egész nap mini bábszínházi előadásokkal szórakoztat, az Egyszervolt mesezenekar pedig pontban 13 órakor koncertezik, a kézműveskedésre fogékonyak a Pom Pom játszóházban készíthetnek saját figurákat és síkbábokat.

A nap fénypontja 17 órakor érkezik el, amikor a Süsü világa című program keretében a Kossuth-díjas színészóriás, a Nemzet Színésze, Bodrogi Gyula lép színpadra.

A Vajdahunyad vára falai között a Varázsvárban herceg- és hercegnőképző, kovácsműhely, az Újcirkusz társulat Varázsmese előadása (14 óra 30 perctől), és egy humoros, akrobatikus időutazás, a Varázsidő gőzerővel (16 óra 30 perctől) várja a látogatókat.

Aki a mesék világa után vagy helyett a történelemben merülne el, azt a budai Vár és a családok egyik kedvenc programja, a Hősök útja várja, ahol augusztus 20-án nyolc magyar hős nyolc hősies döntésének történetét láthatjuk az elmúlt ezer évből hagyományőrző csoportok és színészek előadásában a Tóth Árpád sétányon.

A nyolc történeti színben a társulatok 10-15 perces jeleneteket adnak elő, melyekben történelmi alakok és hétköznapi emberek válnak hőssé egyetlen döntésük nyomán.

A műsor szórakoztató, játékos formában teszi átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait kicsik és nagyok számára egyaránt.