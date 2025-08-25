teniszBenjamin BonziDanyiil MedvegyevUS Open

Mit művelt a fotós? Óriási botrány Marozsán Fábián legyőzőjének US Open-meccsén

Danyiil Medvegyev a wimbledoni torna után az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában is kikapott Benjamin Bonzitól. A US Open nyitónapján látott összecsapásuk sokáig emlékezetes marad egy mérkőzéslabdánál született ítélet következtében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 7:31
Danyiil Medvegyev ütőtörésekkel zárta a US Open-meccsét (Fotó: Getty Images via AFP/Elsa)
A férfi egyes versenyszámban két kiemelt nem jutott tovább a US Open nyitónapján: a holland Tallon Griekspoor (30.) kiesésénél nagyobb meglepetés volt Danyiil Medvegyev (13.) búcsúja. Az orosz teniszező 2021-ben megnyerte a New York-i Grand Slam-tornát, tavaly Marozsán Fábiánt búcsúztatta itt, a 2025-ös éve viszont elég rosszul alakul: noha Halléban diadalmaskodott egy ATP-versenyen, a négy GS-en összesen egy mérkőzést nyert. Wimbledonban és a US Openen is a francia Benjamin Bonzi állta Medvegyev útját már az első fordulóban. A füves pályás tornán négy játszmában veszített a korábbi világelső, magyar idő szerint hétfő hajnalban pedig ötszettes vereséget szenvedett.

Medvegyev és Bonzi US Open-mérkőzése sokáig emlékezetes marad , Frances Benjamin Bonzi (R) shakes hands with Russia's Daniil Medvedev after winning their men's singles first round tennis match on day one of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on August 24, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP), tenisz
Medvegyev és Bonzi US Open-teniszmérkőzése sokáig emlékezetes marad (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Egy fotós futása után Medvegyev kifakadt

Sokáig úgy tűnt, a US Open-találkozójuk simábban alakul a wimbledoninál, hiszen a világranglista-51. Bonzi a harmadik játszmában mérkőzéslabdához jutott saját adogatásnál. Az első szervát elrontotta, majd egy fényképész a pálya mellett gyorsan odébb futott, hogy még jobb helyről tudjon fotót készíteni a talán utolsó labdamenetről. 

Greg Allensworth játékvezető azonban megszakította a játékot, és mielőtt Bonzi szerválhatott volna, a fotós mozgása miatt új első adogatást ítélt meg a franciának.

Medvegyevnek sem kellett több, és 2019 után ismét óriási botrányt csinált New Yorkban: magából kikelve magyarázott Allensworth-nek, hogy ellenfelének második szervát kéne ütnie, ám a székbíró hajthatatlan volt. Medvegyev azt is felhozta, hogy korábban Reilly Opelka a legrosszabb bírónak nevezte Allensworth-t, majd az elégedetlen orosz teniszező a közönséget is hergelni kezdte mondatokkal és mutogatásokkal. 

Sikeresen tette, ugyanis akkora füttyszó követte a cselekedetét, hogy majdnem hét percen keresztül állt a játék, mert a szurkolók nem csillapodtak. 

Bonzi végül hangzavar közepette szervált, de ilyen előjelek után elvesztette a labdamenetet, a gémet, az egész harmadik szettet, majd 6:0-ra a negyedik játszmát is. Minden Medvegyev mellett szólt, a közönség egy része is az ő pártját kezdte fogni, ám az ötödik felvonásban Bonzi magára talált, és a fordulatos döntő játszmát 6:4-re megnyerve végül mégis a francia jutott a második körbe.

A mérkőzések vesztesei jellemzően rögtön távoznak a stadionból, ám Danyiil Medvegyev ehelyett leült, összetört néhány ütőt és elsírta magát, majd Bonzi pályán adott interjúja közben hagyta el az arénát.

A francia játékos a következő fordulóban az amerikai Marcos Giron (55.) ellen folytatja a US Opent.

US Open, férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

  • Benjamin Bonzi (francia)–Danyiil Medvegyev (orosz, 13.) 6:3, 7:5, 6:7 (5-7), 0:6, 6:4

A nők között szintén két kiemelt – Clara Tauson (14.) és Veronika Kugyermetova (24.) – búcsúzott a nyitónapon. Ebben a versenyszámban az orosz húgának összecsapásán egy horrorsérülés árnyékolta be a küzdelmet: a spanyol Nuria Parrízas Díaznak az első játszma 2-2-es állásánál kifordult a bokája, és hiába próbálta folytatni, könnyek között fel kellett adnia a Polina Kugyermetova elleni mérkőzését.

Marozsán és Piros búcsúja után még három magyar van versenyben egyesben a US Openen: a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma.

 

