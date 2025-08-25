Mit művelt a fotós? Óriási botrány Marozsán Fábián legyőzőjének US Open-meccsén

A férfi egyes versenyszámban két kiemelt nem jutott tovább a US Open nyitónapján: a holland Tallon Griekspoor (30.) kiesésénél nagyobb meglepetés volt Danyiil Medvegyev (13.) búcsúja. Az orosz teniszező 2021-ben megnyerte a New York-i Grand Slam-tornát, tavaly Marozsán Fábiánt búcsúztatta itt, a 2025-ös éve viszont elég rosszul alakul: noha Halléban diadalmaskodott egy ATP-versenyen, a négy GS-en összesen egy mérkőzést nyert. Wimbledonban és a US Openen is a francia Benjamin Bonzi állta Medvegyev útját már az első fordulóban. A füves pályás tornán négy játszmában veszített a korábbi világelső, magyar idő szerint hétfő hajnalban pedig ötszettes vereséget szenvedett.

Medvegyev és Bonzi US Open-teniszmérkőzése sokáig emlékezetes marad (Fotó: AFP/Charly Triballeau)

Egy fotós futása után Medvegyev kifakadt

Sokáig úgy tűnt, a US Open-találkozójuk simábban alakul a wimbledoninál, hiszen a világranglista-51. Bonzi a harmadik játszmában mérkőzéslabdához jutott saját adogatásnál. Az első szervát elrontotta, majd egy fényképész a pálya mellett gyorsan odébb futott, hogy még jobb helyről tudjon fotót készíteni a talán utolsó labdamenetről.

Greg Allensworth játékvezető azonban megszakította a játékot, és mielőtt Bonzi szerválhatott volna, a fotós mozgása miatt új első adogatást ítélt meg a franciának.

Medvegyevnek sem kellett több, és 2019 után ismét óriási botrányt csinált New Yorkban: magából kikelve magyarázott Allensworth-nek, hogy ellenfelének második szervát kéne ütnie, ám a székbíró hajthatatlan volt. Medvegyev azt is felhozta, hogy korábban Reilly Opelka a legrosszabb bírónak nevezte Allensworth-t, majd az elégedetlen orosz teniszező a közönséget is hergelni kezdte mondatokkal és mutogatásokkal.

Sikeresen tette, ugyanis akkora füttyszó követte a cselekedetét, hogy majdnem hét percen keresztül állt a játék, mert a szurkolók nem csillapodtak.

SCÈNE SURRÉALISTE 😳



Un photographe est entré sur le court avant le deuxième service sur balle de match.



L’arbitre a donné un premier service à Bonzi et Medvedev a FULMINÉ, entraînant la foule et arrêtant le jeu plus de 7 minutes avant de DÉBREAKER. 🤯pic.twitter.com/pK0YgCG0mI — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 25, 2025

Bonzi végül hangzavar közepette szervált, de ilyen előjelek után elvesztette a labdamenetet, a gémet, az egész harmadik szettet, majd 6:0-ra a negyedik játszmát is. Minden Medvegyev mellett szólt, a közönség egy része is az ő pártját kezdte fogni, ám az ötödik felvonásban Bonzi magára talált, és a fordulatos döntő játszmát 6:4-re megnyerve végül mégis a francia jutott a második körbe.

A mérkőzések vesztesei jellemzően rögtön távoznak a stadionból, ám Danyiil Medvegyev ehelyett leült, összetört néhány ütőt és elsírta magát, majd Bonzi pályán adott interjúja közben hagyta el az arénát.

A francia játékos a következő fordulóban az amerikai Marcos Giron (55.) ellen folytatja a US Opent.

US Open, férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért): Benjamin Bonzi (francia)–Danyiil Medvegyev (orosz, 13.) 6:3, 7:5, 6:7 (5-7), 0:6, 6:4

A nők között szintén két kiemelt – Clara Tauson (14.) és Veronika Kugyermetova (24.) – búcsúzott a nyitónapon. Ebben a versenyszámban az orosz húgának összecsapásán egy horrorsérülés árnyékolta be a küzdelmet: a spanyol Nuria Parrízas Díaznak az első játszma 2-2-es állásánál kifordult a bokája, és hiába próbálta folytatni, könnyek között fel kellett adnia a Polina Kugyermetova elleni mérkőzését.