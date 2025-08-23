Ezermilliárdok jutnak a családoknak

Az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Szerencsen. Hankó Balázs a közmédiának elmondta: elindult a „családbarát adóforradalom”, hiszen július 1-jétől szja-mentes a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, illetve ötven százalékkal nőtt a családi adókedvezmény is, melynek hatását a szeptemberi iskolakezdéssel már minden család érezheti.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Vajda János)

Október 1-jétől már a háromgyerekes édesanyák is szja-mentességet élvezhetnek, 2026. január 1-jétől pedig a családi adókedvezmény további, 50 százalékos emelése mellett elindul a kétgyermekes édesanyák – életkorhoz kötött – lépcsőzetes szja-mentessége.

A „családbarát adóforradalom” következtében a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen a 30 év alattiak esetében egy egész évre vonatkoztatva 1,5, a kétgyermekesek esetében 2,2, a háromgyermekeseknél pedig 3,7 millió forint maradhat a családoknál

– hangoztatta a miniszter.

Hankó Balázs az otthonteremtés kapcsán emlékeztetett, a csok plusznak, a falusi csoknak vagy éppen a babavárónak köszönhetően nem kevesebb, mint 343 ezer család otthonteremtését támogatta a kormány.

A miniszter a közelgő iskolakezdést említve hangsúlyozta,

az állam 13 millió tankönyvet biztosít ingyenesen, amelyek 1,2 millió gyermekhez jutnak majd el hamarosan.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetéssel nem kevesebb mint 140 milliárd forinttal támogatják a gyermekek étkeztetését, 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kedvezményesen étkezhet az iskolákban.