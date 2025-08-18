Rendkívüli

Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

idezojelek
Vélemény

Távolabb a világháborútól

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az alaszkai csúcstalálkozó felemás eredménnyel ért véget. A folytatás a nagy kérdés.

Nógrádi György avatarja
Nógrádi György
Cikk kép: undefined
USAOroszországUkrajnaEurópaPutyinközel-keletTrump 2025. 08. 18. 5:52
Fotó: DREW ANGERER

Az elmúlt hét – közvetlen vagy közvetett formában – az amerikai–orosz csúcstalálkozóról szólt.

Franciaország, miközben bejelentette, hogy a NATO előírását – a GDP öt százalékának a védelemre fordítását – már 2027-re teljesíteni fogja, megsértette az amerikai elnököt. 

Washington és Párizs viszonya újra kiéleződött. Párizs számára több mint presztízsveszteség, hogy 64 év után ki kellett vonni a francia csapatokat Szenegálból. Ez egyben azt is jelentette, hogy a francia térvesztés Afrikában folytatódik.

Svédország mint friss NATO-tag negyvenről hetven évre emelte a tisztek behívhatóságának a korhatárát. Norvégia – és ez nagyon ritka az ország történetében – kiállt Dánia mellett az USA-val szemben a Grönland körüli vitában. Felmerült újra a régi kérdés, hogy a jognak van-e ereje, vagy pedig az erőnek van joga.

A Közel-Keleten mind Törökország, mind Izrael napi szinten beavatkozik Szíria belügyeibe. Gázában folytatódtak a harcok. Libanonban most dől el a Hezbollah sorsa, hogy az Irán által támogatott, de az utóbbi időben az Izraellel háborúzó és meggyengült síita szervezet meg tudja-e tartani önállóságát, vagy pedig a libanoni kormány nyomására beolvad-e az ország hadseregébe.

Iránnál a 12 napos háború után most hozták nyilvánosságra a mindenki által hangoztatott kérdésre a választ: négyszáz kilogramm dúsított urán továbbra is Teherán rendelkezésére áll.

Az alaszkai csúcstalálkozó előkészítéséhez tartozott, hogy a nyugat-európai vezetés – együtt Ukrajnával – sikertelenül, de mindent megtett, hogy részt vehessen a Trump–Putyin közötti tárgyaláson.

Zelenszkij meghívás nélkül elment Berlinbe, ahol Merz kancellárral együtt tartott sajtótájékoztatót és vett részt az amerikai–európai videótalálkozón. Érdekes elem volt, hogy a német kancellár kezét a nála egy fejjel alacsonyabb ukrán államfő vállára tette. Erre Zelenszkij átfogta Merz derekát. Ez olyan rosszul sült el, hogy pillanatok alatt levette a kezét.

Az ukrán államfő beterjesztette a követeléseit. Ezt ugyan senki sem kérte, de Nyugat-Európa jelentős része támogatja. Ilyen pont a tűzszünet, ahol az USA és Oroszország tárgyal, Ukrajna és Nyugat-Európa nélkül. Minden jelentős kérdést Ukrajna jövőjéről csak a kijevi vezetéssel lehessen megtárgyalni. 

Zelenszkij háromoldalú tárgyalást követel az USA, Oroszország és Ukrajna részvételével.

Ukrajna pénteki jelentése szerint eddig 1 067 100 orosz halottja van a háborúnak. Ez több, mint az összes fronton lévő orosz katona. A világ döntő része ezeket az adatokat propagandának tekinti és nem fogadja el. Ukrajna szintén bejelentette, hogy csak ebben az évben 74 milliárd dollár kárt okozott Oroszországnak. Ez az orosz GDP 4,11 százaléka. Ez az adat is lehetetlen.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A béke egyik feltétele az Ukrajnának nyújtandó, valós biztonsági garanciák. Oroszországnak nem lehet vétójoga Ukrajna jövőjéről, magyarán egy esetleges eljövendő NATO-tagságról. Ha nem születik megállapodás a tűzszünetről, akkor újabb szankciók lehetségesek.

Trump és Putyin – más-más okok miatt – mindent megtett a megbeszélések sikere érdekében. Trump a találkozó előtt bejelentette, hogy a kialakult helyzetért mindenki, így az USA korábbi, demokrata vezetése is felelős.

Alaszka szimbolikus jelentőséggel is bír. Több száz éve él e területen orosz kisebbség. Az ő jogaikat az 1867-es amerikai–orosz szerződés garantálta. Innen indult el a második világháborúban a szovjet vezetésnek szánt katonai szállítmányok jelentős része is. A területen szovjet katonasírok is vannak.

Mind az orosz, mind az amerikai delegáció gazdasági szakértőkkel érkezett meg. Az orosz delegációban volt a külügy-, a védelmi- és a pénzügyminiszter, valamint Usakov elnöki tanácsadó és Dimitrijev, az orosz Közvetlen Befektetési Alap elnök-vezérigazgatója. Lavrov külügyminiszter Szovjetunió feliratú pólóban szállt ki a repülőgépből. Ez is sok mindent szimbolizál. Az amerikai delegáció tagjai az alelnök, a külügy- és a védelmi miniszterek, valamint a két elnöki tanácsadó, Witkoff és Kellogg.

A tét óriási. Kína, India, Brazília – mindhárman a BRICS tagjai – feszült figyelemmel követték az eseményeket. Az USA mindhármójukkal szemben büntetővámokat vetett ki az elmúlt napokban. Kínával és Indiával szemben az a vádja, hogy orosz nyersanyagokat vásárolnak, Brazíliával szemben, hogy az új vezetés eljárást folytat a volt államfővel, az amerikai elnök barátjával szemben. Kína és India – és ez is ritka a történelemben – elkezdett egymáshoz közeledni. Az USA alapvető érdeke ennek megakadályozása.

Alaszka legnagyobb városában pénteken háromórás tárgyalás volt az amerikai és az orosz vezetők között. A tárgyaláson, ahogy az várható volt, sok egyéb kérdés is szóba jött Ukrajnán kívül. Már az is sikernek számított, hogy a csúcs egyáltalán megtörtént. A két államfő öt év és két hónap után találkozott újra.

Trump és Putyin is kölcsönös udvariaskodás után kiemelte, hogy a vitapontok jelentős részé­ben meg tudtak állapodni, néhányban nem, de ezekben is közeledtek az álláspontok. 

Mindketten hangsúlyozták, hogy Trump elnöksége alatt nem robbant volna ki a háború. Putyin közölte, hogy Biden elnöksége alatt mélyponton voltak a kétoldalú kapcsolatok. A hidegháború vége óta még soha nem volt ilyen rossz az amerikai–orosz viszony.

Mindkét államfő hitet tett a sikeres jövőbeni gazdasági kapcsolatok mellett. Trump javasolta az ukrán államfőnek, hogy kössön békét. 

Az eljövendő napok kulcskérdése lesz, hogy Trump tájékoztatása nyomán hogyan alakul Nyugat-Európa és Ukrajna politikája Oroszország irányában. Elfogadják-e az új helyzetet 

és tudomásul veszik-e, hogy az az állítás, hogy az oroszok beavatkoztak az USA elnökválasztásába, egyszerűen a demokraták által kitalált hazugság volt.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy a következő két-három hétben semmiféle vámintézkedést nem fog bevezetni Oroszországgal kapcsolatban.

A csúcstalálkozó felemás eredménnyel ért véget. A folytatás a nagy kérdés: mikor, miről, kiknek a részvételével. A világ egy lépést tett a világháború elkerülése felé.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu