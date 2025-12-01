idezojelek
Válságok sora sújtja a világot

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Macron, Merz és Starmer széke erősen inog, hatalomból való távozásuk csak idő kérdése.

Nógrádi György
atomháborúEurópaközel-keletválság 2025. 12. 01. 5:47
Fotó: OLIVER BERG
Németországban a válság elmélyült. A Junge Union, a CDU ifjúsági szervezete határozottan nekiment a kancellárnak, hogy a nyugdíjak fenntartása lehetetlen 2030 után, és erre a kérdésre választ kell találni. Friedrich Merz német kancellárnak egyébként sem voltak sikeresek az elmúlt napok. A munkaadók országos szervezete elhatárolódott tőle és hiába tartott a szervezet ülésén egy sikeres beszédet, a nézetkülönbségek e területeken is megmaradtak.

A nagypolitikában a kancellár meghirdette a tűzfalelméletet az AfD-vel, az Alternatíva Németországért párttal szemben. Márpedig jelenleg az AfD 27, a konzervatív pártszövetség, a CDU/CSU 24,5 százalékon áll.

A jövő évben sorra lesznek választások a volt NDK-s tartományokban. Mivel az AfD 40 százalék körül áll ezekben, gyakorlatilag lehetetlen nélkülük, ellenükre kormányt alakítani. A keletnémet CDU-s vezetők kérik az együttműködés lehetőségét a kancellártól, aki jelenleg elutasítja azt. Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke bejelentette, hogy a térség perspektivikus kereskedelmi partnerének Oroszországot tekinti.

Németországban komoly felhördülést váltott ki, hogy az Északi Áramlat vezetékeket felrobbantó ukránok közül kettőt elfogtak és bíróság elé állítottak. Az egyiket Lengyelországban felmentették, hogy tette hősi cselekedet volt, amelyet egy háborúban követett el. A másikat csak óriási huzavona után engedték az olasz hatóságok, hogy kiadják Németországnak, többek között olyan indokok szerepeltek, hogy nem megfelelőek a német börtönviszonyok.

Mindhárom európai vezető ország támogatja az ukrán politikai álláspontot, és megpróbálja megakadályozni az USA béketervét. Észtország bejelentette, hogy a GDP 0,3 százalékát átadja Ukrajnának. 

Közben az észt biztos, Kaja Kallas, aki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai képviselője, naponta intéz kirohanást az oroszok ellen. Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadni sem volt hajlandó őt.

A Közel-Keleten a válságok folytatódtak. Libanonban a hadsereg magába akarja olvasztani az Irán által támogatott síita Hezbollah szervezetet. Izrael megszállta az állam déli részén fekvő öt fontos területet. Izrael azt mondja, kivonul, ha a síita szervezet beolvad a hadseregbe. A Hezbollah válasza, hogy előbb vonuljon ki Izrael. A válság folytatódik.

Ciszjordániában, ahol a lakosság több mint 80 százaléka palesztin, csak október folyamán 260 összecsapás volt az ott élő zsidó telepesek és a palesztinok között. Soha ennyi összecsapás még nem volt egy hónap alatt a térségben. Az USA elnöke felszólította Izraelt, hogy ne kebelezze be a térséget.

Jordániában megindult a vita arról, hogy az 1991-ben eltörölt kötelező katonai szolgálat rendszerét visszaállítsák-e. Gáza jövőjéről szavazás volt az ENSZ-ben. Az amerikai javaslatot a Biztonsági Tanács tizenöt tagjából tizenhárom ország támogatta. Két állandó tag, Oroszország és Kína tartózkodtak. Közben az övezetben a harcok valamelyest lecsendesedtek, de nem szűntek meg.

Nagy-Britanniában, ahol a kormány hatalma eddig többször is megingott, folytatódott a válság a bevándorlók és a bevándorlási politika miatt: 111 ezer illegális bevándorló érkezett idén a brit szigetekre. A kormány a sikertelen kiutasítási kísérletek után úgy próbál megoldást elérni, hogy csak húsz év után ad a betelepülőknek állampolgárságot. Nagy-Britanniában a kormány veresége csak idő kérdése.

Franciaországban nincs stabil, működőképes kormány, és az államfő tekintélye folyamatosan hanyatlik. Emmanuel Macron belső gyengülését külpolitikai sikerekkel próbálja ellensúlyozni. Franciaország megállapodott Ukrajnával száz Rafale harci gép átadásáról. Macron azt is bejelentette, hogy a következő G7-es csúcstalálkozóra, amelyet Franciaország rendez, meghívja a Kínai Népköztársaságot is.

Németországban a kancellár népszerűsége történelmi mélyponton, 26 százalék körül van. A gazdaság két éven át negatív spirálban volt, idén éri el a nulla százalékot. Sohasem beszélünk arról, hogy a Nyugat eddigi csodaállamában, Németországban 1 029 000 embernek nincs lakása, komoly problémát okoz a havi rezsi és bérleti díj kifizetése, és 56 ezer ember az utcán él. Az ukrán menekülteknek nyújtott eddigi 530 eurós havi összeget jövő év áprilisától 441 euró­ra csökkentik.

A nyugat-európai politikai és katonai vezetők naponta állnak elő olyan nyilatkozatokkal, hogy az orosz hadsereget nem lehet megállítani és 2028–2029 táján orosz támadás várható Európa ellen.

Csak érdekességként és egyben tényként közlöm, hogy az orosz hadsereg még az ukránok ellen sem igazán sikeres. Európában a NATO hagyományos erői négy-hatszoros fölényben vannak az orosz hadsereggel szemben. Egy európai háborúból nagyon rövid idő után atomháború lenne, amelynek nincs győztese, az emberiség megsemmisülne.

A német vezérkar közben terveket dolgozott ki a NATO-hadseregek szállításáról az orosz határ irányába. A francia vezérkari főnök azzal rémisztgette a polgármestereket, hogy fia­ik elpusztulnak az oroszokkal vívandó háborúban, a britek pedig közölték, hogy hadseregük ott akar lenni az orosz–ukrán háború után a demarkációs vonalakon. Az amerikai béketerv fontos pontja volt, hogy NATO-erők nem vehetnek részt ezekben az akciókban.

Közben az amerikai nyomás ellenére tovább erősödtek az orosz–indiai kétoldalú kapcsolatok. December elején Vlagyimir Putyin Indiá­ba látogat. Sor fog kerülni a Putyin alatti 23. csúcstalálkozóra. A két ország között huszonöt éves a stratégiai, partneri viszony. Az út sikeréről az indiai–orosz külügyminiszteri találkozó gondoskodott az államfői út előtt, Moszkvában.

A Balkánon is folytatódtak a válságok. Kiderült, hogy a boszniai háború idején a dúsgazdag nyugat-európai emberek arra fizettek be 80-100 ezer euró közötti összegeket, hogy Szarajevóban egy hétvégén szabadon vadászhassanak ártatlan, civil emberekre.

Belémben, Brazíliában véget ért az újabb környezetvédelmi világkonferencia. Az eredmény siralmas. Minden ország a nemzeti érdekeit védte. A legnagyobb szén-dioxid-kibocsájtó államok nem voltak hajlandóak a kompromisszumra.

Újabb hét ért véget. Talán a következő jobb lesz.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

