Németországban a válság elmélyült. A Junge Union, a CDU ifjúsági szervezete határozottan nekiment a kancellárnak, hogy a nyugdíjak fenntartása lehetetlen 2030 után, és erre a kérdésre választ kell találni. Friedrich Merz német kancellárnak egyébként sem voltak sikeresek az elmúlt napok. A munkaadók országos szervezete elhatárolódott tőle és hiába tartott a szervezet ülésén egy sikeres beszédet, a nézetkülönbségek e területeken is megmaradtak.

A nagypolitikában a kancellár meghirdette a tűzfalelméletet az AfD-vel, az Alternatíva Németországért párttal szemben. Márpedig jelenleg az AfD 27, a konzervatív pártszövetség, a CDU/CSU 24,5 százalékon áll.

A jövő évben sorra lesznek választások a volt NDK-s tartományokban. Mivel az AfD 40 százalék körül áll ezekben, gyakorlatilag lehetetlen nélkülük, ellenükre kormányt alakítani. A keletnémet CDU-s vezetők kérik az együttműködés lehetőségét a kancellártól, aki jelenleg elutasítja azt. Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke bejelentette, hogy a térség perspektivikus kereskedelmi partnerének Oroszországot tekinti.

Németországban komoly felhördülést váltott ki, hogy az Északi Áramlat vezetékeket felrobbantó ukránok közül kettőt elfogtak és bíróság elé állítottak. Az egyiket Lengyelországban felmentették, hogy tette hősi cselekedet volt, amelyet egy háborúban követett el. A másikat csak óriási huzavona után engedték az olasz hatóságok, hogy kiadják Németországnak, többek között olyan indokok szerepeltek, hogy nem megfelelőek a német börtönviszonyok.

Mindhárom európai vezető ország támogatja az ukrán politikai álláspontot, és megpróbálja megakadályozni az USA béketervét. Észtország bejelentette, hogy a GDP 0,3 százalékát átadja Ukrajnának.

Közben az észt biztos, Kaja Kallas, aki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai képviselője, naponta intéz kirohanást az oroszok ellen. Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadni sem volt hajlandó őt.

A Közel-Keleten a válságok folytatódtak. Libanonban a hadsereg magába akarja olvasztani az Irán által támogatott síita Hezbollah szervezetet. Izrael megszállta az állam déli részén fekvő öt fontos területet. Izrael azt mondja, kivonul, ha a síita szervezet beolvad a hadseregbe. A Hezbollah válasza, hogy előbb vonuljon ki Izrael. A válság folytatódik.