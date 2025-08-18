Rendkívüli

Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

légiósokWilli OrbánSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Gólokkal és gólpasszal is büszkélkedhetett a magyar légió

Közelednek a magyar válogatott világbajnoki selejtezői. A keret zömét Marco Rossi szövetségi kapitány a légió tagjaiból állítja össze, akik közül a nyári szünet után ébredő bajnokságokban, kupasorozatokban egyre többet lépnek pályára. Közülük néhányan már most remek formában játszanak, gólt szereztek vagy gólpasszt adtak a múlt héten.

Pajor-Gyulai László
2025. 08. 18. 5:23
Bolla Bendegúz magabiztos tizenegyessel juttatta tovább a Rapid Wient a Konferencialigában, csütörtökön az ETO FC ellen játszhat. Fotó: APA-PictureDesk/GUENTHER IBY
Már csak egy Premier League-csapatra kell összpontosítanunk, amikor a magyar légió teljesítményét figyeljük, holott ugyanannyi honfitársunk futballozik a világ legerősebbnek tartott bajnokságában. A megfejtés egyszerű: Kerkez Milos a nyáron elhagyta a Bourenemoutht, és Szoboszlai Dominik csapatához, a Liverpoolhoz szerződött. A PL-ben pénteken éppen jelenlegi és korábbi csapata összecsapásával rajtolt el az idény, és a címvédőnél mindkét magyar ott volt a kezdőcsapatban. A Liverpool nagy nehezen 4-2-re győzött, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, jól teljesített, ám az első kapott gól előtt hibázott. Kerkez Milos hatvan percet és bizony több kritikát is kapott.

A légió két tagjai is a Liverpool játékosa, Szoboszlai jól teljesített, Kerkez kevésbé
Szoboszlai Dominik a légió legtekintélyesebb tagja, most is jól játszott Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Az angol második és harmadik osztályban több magyart is találunk. A könnyebb áttekintés érdekében kezdjük azzal, hogy a hét közben miként szerepeltek a Ligakupa 1. fordulójában: a Blackburn Rovers Tóth Balázs kapussal a kispadon kapott ki 2-1-re a Bradfordtól, a West Bromwich Albion Callum Stylest végig a pályán tartva 1-1-es végeredmény után 3-2-re alulmaradt tizenegyespárbajban a Dery Countyval szemben, a Porthmouth Kosznovszky Márkot a 70. percig bevetve szenvedett otthon 2-1-es vereséget a Readingtől, a Plymouth Argyle viszont 3-2-re nyerni tudott a Queens Park Rangers ellen, Szűcs Kornél kezdett, a 65. percben, 2–2-nél lecserélték, a Bolton pedig Schön Szabolcsot nem nevezve 3-3-ra végzett hazai pályán a Sheffield Wednesday-jel, majd tizenegyesekkel kiesett.

A légió egyik legjobbja Willi Orbán volt

Szombaton ezek a csapatok már a bajnokságban léptek pályára. A Championshipben a Portsmouth Kosznovszkyt a kispadon jegelve a saját pályáján vallott 2-1-es kudarcot a Norwich Cityvel szemben, a WBA Stylesszal a védelemben nyert 2-1-re a Wrexham vendégeként, a Blackburn pedig ezúttal is 2-1-re kapott ki, most Tóth Balázs védett, és a Birmingham City vitte el a három pontot. A harmadosztályban, a League One-ban a Bolton  ismét nem nevezte Schön Szabolcsot, és így ért el 1-1-et a Barnsley vendégeként, a Plymouth pedig Szűcs Kornél szolgálataira végig igényt tartva 3-2-es vereséggel utazott haza Lincolnból.

Németországban a kupa 1. fordulójával hangoltak a csapatok az új szezonra. Az Union Berlin a FC Gütersloh stadionjában 5-0-ra győzött Schäfer Andrással a csapatban, a Wolfsburg 9-0-ra lépte le idegenben a Hemelingen együttesét, Dárdai Bence a hetvenedik percben állt be, az Eintracht Frankfurt pedig nem nevezte Fenyő Noaht az Engers elleni meccsre, de így is simán nyert 5-0-ra. 

Az RB Leipzig a Sandhausen vendége volt, és bár a héten eldőlt, hogy Gulácsi Péter lesz továbbra is a lipcseiek első számú kapusa, a kupában ő most kispadozott.

Willi  Orbán viszont kezdett, és ha már ott volt, a 6. percben gólpasszt adott, a 23.-ban pedig gólt szerzett. Dárdai Márton csapata, a Hertha hétfőn lesz a Preussen Münster vendége.

Az olasz élvonalban továbbra is találunk egy magyart, Balogh Botond bennmaradt a Parma játékosaként,  és vasárnap este az Olasz Kupa 2. fordulójában a csapata 2-0-ra legyőzte a Pescarát, a magyar védő mindezt a kispadról nézte végig. Érdekelt a kupában Nagy Ádám csapata, a Spezia is, de a Sampdoria elleni mérkőzést hétfőn estére írta ki a szövetség. A spanyol első osztályban a Valladolid kiesésével nem maradt magyar futballista, a csapat a második vonalban a Ceutát látta vendégül, 3-0-ra nyert, Nikotscher Tamás a 76. percben állt be. A francia Ligue 1-ben a Monaco 3-1-re múlta felül otthon a Le Havre-t, a vendégeknál Nego Loic eltiltás miatt nem játszhatott.

A légió egy tagja magyar ellenféllel játszhat

Az osztrák Rapid Wien a Konferencialigában a playoffba lépett, miután az első meccs eredményével megegyezően 2-2-re végzett a Dundee United otthonában, a tizenegyespárbajt pedig 5-4-re megnyerte, az utolsó, a döntő találat a mérkőzést végigjátszó Bolla Bendegúzé volt, a Rapid ellenfele a következő körben az ETO FC lesz.  A skótoknál Keresztes Krisztián is végig a pályán volt, és ő is értékesítette a maga tizenegyesét, vasárnap este a Kilmarnock stadionjában is végigjátszotta csapata 2-1-re elveszített meccsét. A bécsi csapat vasárnap a bajnokságban az Altach együttesét fogadta, 0-0 lett a végeredmény, a magyar védő kezdőként 63 percet játszott, sérülés miatt cserélték le. A Grazer AK hazai pályán 1-1-re végzett a Tirollal, Jánó Zétényt a szünetben lecserélték. A Svájci Kupa 1. fordulójában Csoboth Kevin a St. Gallen kispadján ülve nézhette, ahogyan a társai 13-0-ra lelépték a Walenstadtot.

Sallai Roland a légió büszkesége lehet, több poszton is jól teljesít
Sallai Roland jobbhátvédként is nagyszerűen megállta a helyét Fotó: MUHAMMED ENES YILDIRIM/ANADOLU

A török Süper Ligben a címvédő Galatasaray Sallai Rolandot végig jobbhátvédként alkalmazva hazai környezetben 3-0-ra nyert a Karagümrük ellen. A válogatott futballista a hírek szerint remek teljesítményt nyújtott, a Rizespor pedig Mocsi Attilát a 88. percben bevetve 0-0-t játszott az Alanyaspor stadionjában, Szalai Attila a Kasimpasa tagjaként hétfőn este léphet pályára a Trabzonspor ellen.

Csongvai Áron csütörtökön öngólt vétett az ETO FC ellen a Konferencialiga-selejtezőben, csapata,  az AIK Stockholm így 2-0-s vereséggel búcsúzott a nemzetközi porondtól. Csongvai együttese a hétvégi bajnokin is vereséget szenvedett, 3-2-re kapott ki Göteborgban, és a 96. percben a magyar válogatott védő meglökte ellenfelét, amiért megkapta a második sárga lapját – nem mondhatni, hogy jó hetet zárt. A Konferencialigában viszont továbbjutott a lengyel Raków, amely Debrecenben 2-0-ra legyőzte az izraeli Maccabi Haifát, és az első gólt Baráth Péter szerezte.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Columbus Crew Gazdag Dániel játékára a lefújásig igényt tartva 1-1-et ért el Torontóban, a Sporting Kansas City pedig 3-1-re kikapott Orlandóban, Sallói Dánielt az 58. percben cserélte be az edzője.

CSONGVAI ÁRON KIÁLLÍTÁSA

 

