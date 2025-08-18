Gólokkal és gólpasszal is büszkélkedhetett a magyar légió

Már csak egy Premier League-csapatra kell összpontosítanunk, amikor a magyar légió teljesítményét figyeljük, holott ugyanannyi honfitársunk futballozik a világ legerősebbnek tartott bajnokságában. A megfejtés egyszerű: Kerkez Milos a nyáron elhagyta a Bourenemoutht, és Szoboszlai Dominik csapatához, a Liverpoolhoz szerződött. A PL-ben pénteken éppen jelenlegi és korábbi csapata összecsapásával rajtolt el az idény, és a címvédőnél mindkét magyar ott volt a kezdőcsapatban. A Liverpool nagy nehezen 4-2-re győzött, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, jól teljesített, ám az első kapott gól előtt hibázott. Kerkez Milos hatvan percet és bizony több kritikát is kapott.

Szoboszlai Dominik a légió legtekintélyesebb tagja, most is jól játszott Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Az angol második és harmadik osztályban több magyart is találunk. A könnyebb áttekintés érdekében kezdjük azzal, hogy a hét közben miként szerepeltek a Ligakupa 1. fordulójában: a Blackburn Rovers Tóth Balázs kapussal a kispadon kapott ki 2-1-re a Bradfordtól, a West Bromwich Albion Callum Stylest végig a pályán tartva 1-1-es végeredmény után 3-2-re alulmaradt tizenegyespárbajban a Dery Countyval szemben, a Porthmouth Kosznovszky Márkot a 70. percig bevetve szenvedett otthon 2-1-es vereséget a Readingtől, a Plymouth Argyle viszont 3-2-re nyerni tudott a Queens Park Rangers ellen, Szűcs Kornél kezdett, a 65. percben, 2–2-nél lecserélték, a Bolton pedig Schön Szabolcsot nem nevezve 3-3-ra végzett hazai pályán a Sheffield Wednesday-jel, majd tizenegyesekkel kiesett.

A légió egyik legjobbja Willi Orbán volt

Szombaton ezek a csapatok már a bajnokságban léptek pályára. A Championshipben a Portsmouth Kosznovszkyt a kispadon jegelve a saját pályáján vallott 2-1-es kudarcot a Norwich Cityvel szemben, a WBA Stylesszal a védelemben nyert 2-1-re a Wrexham vendégeként, a Blackburn pedig ezúttal is 2-1-re kapott ki, most Tóth Balázs védett, és a Birmingham City vitte el a három pontot. A harmadosztályban, a League One-ban a Bolton ismét nem nevezte Schön Szabolcsot, és így ért el 1-1-et a Barnsley vendégeként, a Plymouth pedig Szűcs Kornél szolgálataira végig igényt tartva 3-2-es vereséggel utazott haza Lincolnból.