Marco Rossi megindokolta döntéseit a magyar válogatott kerethirdetése után

Nem okozott meglepetést Marco Rossi. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 27 fős keretet jelölt ki az októberi selejtezőkre, újoncot nem hívott meg, vagyis az eddig megismert labdarúgókra épít Örményország és Portugália ellen. A szakember szerit semmi nem indokolta, hogy változtasson.

2025. 09. 30. 13:50
Marco Rossi 27 játékosra számít a magyar válogatott következő két vb-selejtezője előtt. Fotó: MTI/Purger Tamás
Sallai Roland és Varga Barnabás eltiltás miatt biztosan nem léphet pályára az örmények elleni, október 11-én esedékes vb-selejtezőn, így a keddi kerethirdetést megelőzően leginkább az foglalkoztatta a közvéleményt, hogy őket kikkel pótolja a szövetségi kapitány. Marco Rossi végül a magyar válogatott keretébe már korábban is behívott labdarúgóknak szavazott bizalmat, közülük az FTC játékosa, az NB I góllövőlistáját hat találattal vezető Gruber Zsombor, valamint a nyolc játéknap után listavezető Paksi FC támadója, Tóth Barna jelenthet alternatívát Sallai és Varga pótlására.

A gólerős Varga Barnabás (19) eltiltása miatt hiányozni fog a magyar válogatott örmények elleni meccséről
A gólerős Varga Barnabás (19) eltiltása miatt hiányozni fog a magyar válogatott örmények elleni meccséről (Fotó: Csudai Sándor)

– Természetesen már vannak elgondolásaim csatárposztra, de ennek az edzések adhatnak megerősítést. Klasszikus középcsatár Tóth Barna lehetne, illetve hamis kilencesként is kipróbálhatunk egyeseket. Előbbi Írországban nem működött jól, mert Tóth nem tudta megtartani a labdákat – nyilatkozta Marco Rossi.
 

Semmi nem indokolta a magyar válogatott keretének felforgatását

Marco Rossi összesen 27 játékost hívott meg az Örményország, valamint az október 14-én sorra kerülő, Portugália elleni, idegenbeli selejtezőre. 

  • Az előzetes várakozásoknak megfelelően Dárdai Bence kimaradt.
  • Visszatérhet viszont Balogh Botond, aki Törökországba szerződve újra játékba lendült.
  • A kerettagok október 6-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.

– Nincs igazán változás a keretben, pláne, hogy az elmúlt három hétben nem hívta fel magára új játékos a figyelmem – mondta el a keret kialakításával kapcsolatban Marco Rossi az Mlsz.hu-nak.

Szalai Gábor helyét vette át Balogh Botond, aki a klubváltása után újra rendszeresen játszik csapatában. A másik kimaradó Dárdai Bence, aki az előző összetartás óta egy percet sem játszott a klubjában. A csapat teljesítményével elégedett voltam szeptemberben, így nem is nagyon lenne indokolt változtatnom. Elöl van két hiányzónk, nekem pedig az a feladatom, hogy megtaláljam a megoldást erre a helyzetre, és megszerezzük a három pontot Örményország ellen. 

 

Rossi az örmények erősségeire figyelmeztet

Az F csoportban két kör után Portugália hibátlan, hatpontos, míg az íreket legyőző Örményország három ponttal a második. Az egymás ellen elért 1-1-es döntetlen miatt Írország és a második körben a portugáloktól 3-2-es vereséget szenvedett Magyarország is egy-egy ponttal áll. Kulcsfontosságúnak ígérkezik az első októberi találkozó az örmény csapat ellen.

– Az örmények papíron gyengébbek, mint mi, ennek ellenére nem becsüljük őket alá, hiszen az írek ellen megmutatták, mennyire veszélyesek, van három-négy kifejezetten jó játékosuk – jelentette ki a szövetségi kapitány. – A célunk természetesen a győzelem megszerzése ellenük. Portugáliában visszatér már Varga és Sallai is, szeretnénk hasonló meccset játszani, mint szeptemberben, a Puskás Arénában, annyi különbséggel, hogy kedvezőbb legyen az eredmény. Természetesen tudjuk, mit jelent, hogy Portugália lesz az ellenfelünk, tisztában vagyunk az ellenfelünk erősségével. 

A magyar válogatott kerete az októberi selejtezőkre
Kapusok
Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn)

Védők
Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Ötvös Bence (Ferencváros), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók
Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)

 

