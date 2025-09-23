A magyar válogatott futballistáinak visszaesésével bő négyszáz válogatottság tűnt el

  • Magyar Nemzet
Alig két hét múlva folytatja a világbajnoki selejtezőket a magyar labdarúgó-válogatott. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy kik lesznek Varga Barnabás és Sallai Roland helyettesei Örményország ellen. Cikkünkben azt is megvizsgáljuk, hogy kik azok a tavaly még címeres mezben szerepelt játékosok, akik idén már aligha vetődhetnek fel a Marco Rossi vezette magyar válogatottban, noha nemrég még tulajdonképpen kihagyhatatlanok voltak a keretből – összesen 404 válogatottságról van szó.

Wiszt Péter
2025. 09. 23. 4:47
Kleinheisler László 53-szor, Fiola Attila 64-szer volt már magyar válogatott (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)
A 2025-ös évben eddig hat mérkőzést játszott a magyar válogatott, de Marco Rossi szövetségi kapitány ez idő alatt máris 34 különböző játékost küldött pályára. Összehasonlításképpen, tavaly tizenhárom találkozón 32, tavalyelőtt tízen 28, 2022-ben szintén tízen pedig 29 magyar futballista játszott válogatottmérkőzésen. A kiemelkedően magas számhoz az is hozzájárult, hogy Rossi a júniusi felkészülési mérkőzéseken is tesztelt játékosokat, ahogyan a márciusi Nemzetek Ligája-osztályozón és a szeptemberi vb-selejtezőkön is vetett be újoncokat. Így idén már tízen – Csongvai Áron, Dárdai Bence, Lukács Dániel, Osváth Attila, Ötvös Bence, Szalai Gábor, Tóth Alex, Tóth Balázs, Tóth Barna és Vitális Milán – debütáltak a nemzeti tizenegyben , miközben ez a szám 2024-ben például – Dárdai Márton, Gera Dániel, Gruber Zsombor, Mocsi Attila, Nikitscher Tamás, Szabó Levente és Szűcs Kornél személyével együtt – összesen hét volt.

Molnár Rajmund U21-es magyar válogatott már volt, az Örményország elleni vb-selejtezőn akár Marco Rossi is számíthat majd rá
Molnár Rajmund U21-es magyar válogatott már volt, az Örményország elleni vb-selejtezőn akár Marco Rossi is számíthat majd rá (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ami a támadókat illeti, Rossi nagy feladat előtt áll , ugyanis a Puskás Arénában október 11-én 18 órától sorra kerülő Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőn Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet pályára. A vasárnapi teljesítményével Molnár Rajmund akár újra meghívót kaphat a szövetségi kapitánytól, de Bárány Donát, Böde Dániel vagy Redzic Damir is lehet helyettes.

Marco Rossinak a magyar válogatott korábbi embereit kell nélkülöznie

A keret nagy létszámnövekedése annak is köszönhető, hogy a magyar válogatott tavaly is pályára lépett játékosai közül többen formán kívül vannak az elmúlt hónapokban. A 2024-es listából Gulácsi Péter már lemondta a válogatottságot, de rajta kívül is

van további tizenöt olyan futballista, aki szeptemberben nem volt kerettag, és októberben is meglepő lenne, ha meghívót kapna.

Nézzük először a teljes listát, hogy kikre is gondolunk: Ádám Martin, Balogh Botond, Botka Endre, Csoboth Kevin, Fiola Attila, Gera Dániel, Kata Mihály, Kleinheisler László, Lang Ádám, Nagy Ádám, Nikitscher Tamás, Schön Szabolcs, Szabó Levente, Szűcs Kornél és Vancsa Zalán. A folytatásban pedig lássuk egyesével, melyiküknek hogyan alakult az elmúlt időszaka.

Ádám Martin

A 28-szoros válogatott csatárt 2024 októbere óta a keretbe sem hívta meg Rossi, pedig Ádám Martin hazatért Dél-Koreából, ám a Paksban Böde Dániel és Tóth Barna is eredményesebb volt nála. Az elmúlt négy hónapban mindössze egyszer lépett pályára, ráadásul sérüléssel is bajlódik, így a harmincéves játékos jövője a klubkarrierjét illetően is kérdéses.

Ádám Martin a tavalyi Eb óta nem találja a régi formáját
Ádám Martin a tavalyi Eb óta nem találja a régi formáját (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Balogh Botond

A 23 éves hátvéd tavasszal még az olasz élvonalbeli Parma alapembere volt, és a svédek elleni júniusi találkozón is kezdett, de a nyár második felében kikerült klubja kezdőjéből. Szeptember elején a török Kocaelispor mentette meg az őszét a kölcsönvételével, és a kilencszeres válogatott Balogh azóta két bajnokit végig is játszott, de ez aligha elég ahhoz, hogy Rossi az örmények és a portugálok ellen már számítson rá.

Botka Endre

A Ferencváros jobbhátvédje a tavaszt Kecskeméten töltötte kölcsönben, és ugyan márciusban kerettag volt a válogatottban is, október óta nem viselt címeres mezt. Nyáron visszatért az FTC-hez, de ott eddig csupán három bajnokin kapott szerepet.

Csoboth Kevin

A 25 esztendős támadó a tavalyi Európa-bajnokságon győztes gólt szerzett Skócia ellen, a St. Gallennel viszont nem alakult túl jól a 2024–25-ös idénye. A svájciak végül szeptemberben kölcsönadták őt a török Genclerbirligihez, ahol eddig két bajnoki hajrájában állt be, így nincs annyira játékban, hogy reálisan már októberben átélje a 20. válogatottságát.

Fiola Attila

A Botkánál is rutinosabb jobb oldali védő tavaly óta az Újpestet erősíti, amelynek ugyan alapembere, de Marco Rossi júniusban és szeptemberben sem küldött meghívót neki. A franciák elleni 2021-es Eb-mérkőzés magyar hőse a névsorunk egyik legtöbbszörös válogatottja, de a 65. fellépésére nem feltétlenül idén kerül sor.

Fiola Attila utoljára Törökország ellen játszott címeres mezben
Fiola Attila utoljára Törökország ellen játszott címeres mezben (Fotó: Mirkó István)

Gera Dániel

A Diósgyőr labdarúgója egy évvel ezelőtt bombaformában volt, az NB I akkori középcsapatából is meghívta őt Rossi, és így szerepelhetett is négy Nemzetek Ligája-találkozón. Azóta a DVTK-nál továbbra is nélkülözhetetlen, de a játéka már nem olyan csábító a szövetségi kapitánynak, így 2025-ben még egyszer sem volt kerettag a 31. életévében járó játékos.

Kata Mihály

Az MTK középpályása alig 21 évesen debütált a magyar válogatottban, de tavaly novemberben és idén márciusban is pályára lépett a csapatban. Júniusban és szeptemberben ugyanakkor már nem kapott meghívót, pedig már egy világhírű menedzseriroda képviseli Kata Mihályt, aki a fővárosi együttesből máig kirobbanthatatlan.

Kleinheisler László

A norvégok elleni 2015-ös Eb-pótselejtező hőse van a legnagyobb gondban a listánkon szereplő játékosok közül, ugyanis Kleinheislernek június óta nincs csapata sem. Az osztrák Grazer AK év elején leigazolta, de ott sem számított alapembernek, majd kikerült a keretből. Július végén megszületett a középpályás második kisfia, amelyet követően a klubkeresést tűzte ki célul, de egyelőre nem járt sikerrel.

Lang Ádám

A három Európa-bajnokságot megjárt középhátvéd éppen a tavalyi kontinenstornán szerepelt utoljára a válogatottban. Azóta Ciprusról hazatért a magyar bajnokságba, és az előző idény második felében segített benntartani a Debrecent az NB I-ben, ám hiába játszott végig egy kivétellel minden bajnokit, újabb meghívót nem kapott Marco Rossitól.

Nagy Ádám

Tavaly még szinte biztosra lehetett venni, hogy következő magyarként ő éri el a száz válogatottságot, ám november óta nem volt kerettag. A 88-szoros válogatott Nagy Ádám posztjára Rossi talált egy utódot, így az olasz másodosztályú Spezia egyik fontos játékosaként hiába harcol a feljutásért, ez már nem tűnik elégnek a szövetségi kapitánynál.

Nikitscher Tamás

Nagy Ádám kiszorulásának egyik oka Nikitscher Tamás játéka, ugyanis a fiatal védekező középpályás tavaly a Kecskemétben úgy kiemelkedett, hogy ezzel Marco Rossi figyelmét is felhívta. A 25 éves játékos sorozatban kilenc válogatottmérkőzésen szerepelt, közben a spanyol élvonalban utolsó Valladolid futballistája is lett. A nyár vége aztán nem alakult szerencsésen neki, sérülés is sújtotta, így a szeptemberi kerethirdetésnél nem jelent meg a neve. Ősz elején a portugál Rio Ave szerződtette őt, új klubjában eddig két meccsen 24 perc jutott neki. Ha kedden a Benfica otthonában több lehetőséget kap, Rossi akár ismét meghívhatja őt, egyébként aligha számít erre esélyesnek.

Nikitscher Tamás a Nemzetek Ligája őszi szakaszában kulcsember volt
Nikitscher Tamás a Nemzetek Ligája őszi szakaszában kulcsember volt (Fotó: NurPhoto/AFP/Marcel van Dorst)

Schön Szabolcs

2021 után tavaly ősszel a másodvirágzását élte a 2000-es születésű játékos, aki az angol harmadosztályú Boltonban fontos embernek számított a legutóbbi idényben. Novemberben játszott is a németek elleni NL-csoportmérkőzésen, az új évad elején viszont kikerült a klubjából, így kénytelen volt eligazolni. Győrben, az ETO FC-nél kapott lehetőséget, és Schön a Puskás Akadémia ellen kezdőként be is mutatkozott, így lépést tett afelé, hogy Rossi ismét felfigyeljen rá.

Szabó Levente

A német másodosztályú Braunschweigben robbant be a magyar támadó az előző idény során, végül 27 bajnokin négy gólig és három gólpasszig jutott a bennmaradást kiharcoló klubnál. A jelenleg 26 éves Szabó novemberben és márciusban is pályára lépett Rossi irányítása alatt, ám ahogy Németországban kevesebb lehetőséget kapott, úgy a magyar válogatottból is kikerült. Az új évadban a csatár egyszer sem volt kezdő a Bundesliga 2-ben – igaz, csereként mindig beállt néhány percre –, ez pedig a vb-selejtezők szempontjából sem túl jó hír neki.

Szűcs Kornél

Nikitscherhez hasonlóan Szűcs is Kecskemétről került a középpontba, a szerdán a 24. születésnapját ünneplő középhátvéd az akkor még angol másodosztályban szerepelt Plymouth játékosa lett egy éve. Ősszel ott is volt az NL-keretben, pályára is lépett, ám 2025-ben már Marco Rossi nem számít rá. A Plymouth-nál a harmadosztályban is a kezdőcsapat tagja volt, ám néhány hete megsérült, így aligha októberben tér vissza a válogatottba.

Vancsa Zalán

A még mindig csupán húszéves szélső az elmúlt években inkább az U21-es válogatott tagja volt, noha a felnőtteknél is volt már két mérkőzése. A legutóbbi még tavaly márciusban, azóta pedig a belga Gent és a holland Roda csapatában sem találta a helyét kölcsönjátékosként. Vancsa az új idényre visszatért a belga másodosztályú Lommelhez, ahol eddig 105 percet kapott a bajnokságban, így túlzás lenne állítani, hogy folyamatos játékban van.

  • A két vb-selejtező után egy ponttal a csoport harmadik helyén álló magyarok legközelebb október 11-én a kvartettben második örményeket fogadják, három nappal később pedig az eddig százszázalékos Portugália vendégei lesznek. 

 

