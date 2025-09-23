A magyar válogatott futballistáinak visszaesésével bő négyszáz válogatottság tűnt el

A 2025-ös évben eddig hat mérkőzést játszott a magyar válogatott, de Marco Rossi szövetségi kapitány ez idő alatt máris 34 különböző játékost küldött pályára. Összehasonlításképpen, tavaly tizenhárom találkozón 32, tavalyelőtt tízen 28, 2022-ben szintén tízen pedig 29 magyar futballista játszott válogatottmérkőzésen. A kiemelkedően magas számhoz az is hozzájárult, hogy Rossi a júniusi felkészülési mérkőzéseken is tesztelt játékosokat, ahogyan a márciusi Nemzetek Ligája-osztályozón és a szeptemberi vb-selejtezőkön is vetett be újoncokat. Így idén már tízen – Csongvai Áron, Dárdai Bence, Lukács Dániel, Osváth Attila, Ötvös Bence, Szalai Gábor, Tóth Alex, Tóth Balázs, Tóth Barna és Vitális Milán – debütáltak a nemzeti tizenegyben , miközben ez a szám 2024-ben például – Dárdai Márton, Gera Dániel, Gruber Zsombor, Mocsi Attila, Nikitscher Tamás, Szabó Levente és Szűcs Kornél személyével együtt – összesen hét volt.
Ami a támadókat illeti, Rossi nagy feladat előtt áll , ugyanis a Puskás Arénában október 11-én 18 órától sorra kerülő Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőn Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet pályára. A vasárnapi teljesítményével Molnár Rajmund akár újra meghívót kaphat a szövetségi kapitánytól, de Bárány Donát, Böde Dániel vagy Redzic Damir is lehet helyettes.
Marco Rossinak a magyar válogatott korábbi embereit kell nélkülöznie
A keret nagy létszámnövekedése annak is köszönhető, hogy a magyar válogatott tavaly is pályára lépett játékosai közül többen formán kívül vannak az elmúlt hónapokban. A 2024-es listából Gulácsi Péter már lemondta a válogatottságot, de rajta kívül is
van további tizenöt olyan futballista, aki szeptemberben nem volt kerettag, és októberben is meglepő lenne, ha meghívót kapna.
Nézzük először a teljes listát, hogy kikre is gondolunk: Ádám Martin, Balogh Botond, Botka Endre, Csoboth Kevin, Fiola Attila, Gera Dániel, Kata Mihály, Kleinheisler László, Lang Ádám, Nagy Ádám, Nikitscher Tamás, Schön Szabolcs, Szabó Levente, Szűcs Kornél és Vancsa Zalán. A folytatásban pedig lássuk egyesével, melyiküknek hogyan alakult az elmúlt időszaka.