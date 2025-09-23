A magyar válogatott futballistáinak visszaesésével bő négyszáz válogatottság tűnt el

Ádám Martin

A 28-szoros válogatott csatárt 2024 októbere óta a keretbe sem hívta meg Rossi, pedig Ádám Martin hazatért Dél-Koreából, ám a Paksban Böde Dániel és Tóth Barna is eredményesebb volt nála. Az elmúlt négy hónapban mindössze egyszer lépett pályára, ráadásul sérüléssel is bajlódik, így a harmincéves játékos jövője a klubkarrierjét illetően is kérdéses.

Ádám Martin a tavalyi Eb óta nem találja a régi formáját (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Balogh Botond

A 23 éves hátvéd tavasszal még az olasz élvonalbeli Parma alapembere volt, és a svédek elleni júniusi találkozón is kezdett, de a nyár második felében kikerült klubja kezdőjéből. Szeptember elején a török Kocaelispor mentette meg az őszét a kölcsönvételével, és a kilencszeres válogatott Balogh azóta két bajnokit végig is játszott, de ez aligha elég ahhoz, hogy Rossi az örmények és a portugálok ellen már számítson rá.

Botka Endre

A Ferencváros jobbhátvédje a tavaszt Kecskeméten töltötte kölcsönben, és ugyan márciusban kerettag volt a válogatottban is, október óta nem viselt címeres mezt. Nyáron visszatért az FTC-hez, de ott eddig csupán három bajnokin kapott szerepet.

Csoboth Kevin

A 25 esztendős támadó a tavalyi Európa-bajnokságon győztes gólt szerzett Skócia ellen, a St. Gallennel viszont nem alakult túl jól a 2024–25-ös idénye. A svájciak végül szeptemberben kölcsönadták őt a török Genclerbirligihez, ahol eddig két bajnoki hajrájában állt be, így nincs annyira játékban, hogy reálisan már októberben átélje a 20. válogatottságát.

Fiola Attila

A Botkánál is rutinosabb jobb oldali védő tavaly óta az Újpestet erősíti, amelynek ugyan alapembere, de Marco Rossi júniusban és szeptemberben sem küldött meghívót neki. A franciák elleni 2021-es Eb-mérkőzés magyar hőse a névsorunk egyik legtöbbszörös válogatottja, de a 65. fellépésére nem feltétlenül idén kerül sor.

Fiola Attila utoljára Törökország ellen játszott címeres mezben (Fotó: Mirkó István)

Gera Dániel

A Diósgyőr labdarúgója egy évvel ezelőtt bombaformában volt, az NB I akkori középcsapatából is meghívta őt Rossi, és így szerepelhetett is négy Nemzetek Ligája-találkozón. Azóta a DVTK-nál továbbra is nélkülözhetetlen, de a játéka már nem olyan csábító a szövetségi kapitánynak, így 2025-ben még egyszer sem volt kerettag a 31. életévében járó játékos.