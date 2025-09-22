Marco Rossi felfedezettje csodagólja után is szomorú, ez nyomja a lelkét + videó

Ennél látványosabbra aligha sikerülhetett volna a magyar focista lengyelországi belépője saját szurkolói előtt. Molnár Rajmund szó szerint berúgta az ajtót a Pogon Szczecin színeiben, a csodagólja a magyar válogatottban is előrelépést hozhat neki.

Molnár Rajmund megdobogtatta a Pogon-szurkolók szívét (Fotó: Pogon Szczecin)

Alaposan meghálálta, hogy először kapott helyet a kezdőcsapatban: Molnár Rajmund a 24. percben remekül érkezett egy jobboldali beívelésre, és védőjét megelőzve, félollózós mozdulattal, kapásból lőtt védhetetlenül a kapu jobb oldalába.

– Egyrészt örülök a gólnak, mert először is, mindig jó így köszönteni egy új klub szurkolóit.

Másodszor, nem minden nap esik meg az emberrel, hogy ilyen gólt szerezzen. A szurkolók eufóriája a gólom után mindenképpen velem marad. Fantasztikus pillanat volt. Azon fogok dolgozni, hogy egyre több gólt szerezzek.

Azonban nem vagyok boldog, mert elvesztettük a mérkőzést. És a csapat jóléte a legfontosabb számomra. Szóval, nem mondhatom, hogy jó teljesítmény volt – nyilatkozta felemás érzésekkel klubja honlapjának Molnár Rajmund. Szépségdíjas góljával 1-0-ra vezetett a Pogon Szczecin, amely azonban végül 4-3-ra kikapott hazai pályán a Lechia Gdansktól.

Molnár Rajmund szomorúsága

A 23 éves magyar támadó a szezont még az MTK-ban kezdte, nem is akárhogy: 5 NB I-es meccsen 5 gólt szerzett. Triplázott a DVTK ellen, a Ferencváros és a Győr kapuját is bevette. Ezek után vette meg a játékjogát a Pogon Szczecin, a Transfermarkt szerint 1,5 millió euróért. A Korona Kilence ellen még csak 20, ezúttal 82 percet töltött a pályán, de mindkétszer kikapott az új csapata.

Ma szomorúak vagyunk a vereség miatt, de gyorsan össze kell szednünk magunkat, elemeznünk kell a hibáinkat, és mindent meg kell tennünk a győzelemért. Sok örömet akarunk szerezni a szurkolóinknak ebben a szezonban

– tekintett előre a csatár. Vasárnap a 12. helyen álló Pogon Szczecin idegenben a Legia Warszawa ellen lép pályára a 18 csapatos Ekstraklasa 10. fordulójában.

Debütálhat címeres mezben

Molnár Rajmund nem beszélt róla, de folyamatos jó teljesítménnyel a magyar válogatott keretében is megszilárdíthatja a helyét.

Marco Rossi meghívta a szeptemberi vb-selejtezőkre, ám az írek (2-2) és a portugálok ellen (2-3) nem kapott szerepet, miközben a szövetségi kapitány több újoncot is bevetett.

Októberben Örményországot fogadja és Portugáliában is pályára lép Magyarország. Érdekesség, hogy utóbbi országban, a Benficánál is nevelkedett a támadó, akinek esélyt kínálhat, hogy az első találkozón Varga Barnabás és Sallai Roland sem játszhat. Mint megírtuk, Tóth Barna szívesen vállalná a helyettes szerepét, immár Molnár Rajmund is bejelentkezett.