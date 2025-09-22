Gólpassz a BL-ben és ollózós gól a magyar légiótól

Szoboszlai Dominik helye egyelőre megkérdőjelezhetetlen a Liverpool kezdőcsapatában, általában csak az a kérdés, hogy melyik poszton játszik. Nos, a mögöttünk álló héten már nem jobbhátvéd volt, hanem visszatért a középpályára, ott játszotta végig az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-, illetve az Everton elleni Premier League-mérkőzést. A spanyolok 3-2-es legyőzésével végződött találkozót gólpasszal zárta, a 2-1-re megnyert városi derbit pedig sárga lappal.

Az angliai légiós, Kerkez Milos visszatért a Liverpool kezdőcsapatába (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai csapattársát, Kerkez Milost az egy héttel korábbi bajnokin, a Burnley elleni sárga lapja után még az első félidőben lecserélték. Sok kritikát kapott, ráadásul az Atlético ellen nem került be a kezdőcsapatba sem, a meccs 86. percében jött el a BL-ben való debütálásának a pillanata. Az Everton elleni rangadót aztán már végigjátszotta Kerkez, és jó osztályzatokat kapott az angol sajtóban.

Angliánál maradva, a West Brom Callum Stylest végig bevetve a Middlesbrough-nál vendégeskedett. A másodosztályban éllovas házigazda 2-1-re győzött, Stylesék pedig zsinórban másodszor kaptak ki. A szintén a Championshipben szereplő Blackburnnél az Ipswich vendégeskedett. A hazaiak a válogatottban az idén bemutatkozó Tóth Balázzsal a kezdőben gól- és emberelőnyben játszottak, amikor a játékvezető heves esőzések miatt félbeszakította a mérkőzést. Mivel már csak tíz perc volt hátra a találkozóból, az 1-0-ra vezető Blackburn várhatóan megkapja a három pontot. A szintén másodosztályú Portsmouth a 75. percben vetette be Kosznovszky Márkot a Sheffield Wednesday ellen 2-0-ra elveszített összecsapáson. Szűcs Kornél továbbra is sérült, így nem játszott a Plymouth szombati bajnokiján, amelyet 1-0-ra bukott el a Peterborough-val szemben az angol harmadosztályban.

Gulácsiék ünnepeltek, Schäfer visszatért

A Bayern München elleni nyitány, a 6-0-s pofon óta jó formában van az RB Leipzig. Gulácsi Péter két mérkőzést hozott le kapott gól nélkül, amelyben Willi Orbánnak is fontos szerepe volt. Természetesen a hétvégi, addig veretlen Köln elleni összecsapást is végigjátszották mindketten, és bár nem folytatódott a kapott gól nélküli sorozat, a lipcseiek ünnepeltek, mivel 3-1-re nyertek, és ezzel felkapaszkodtak a Bundesliga tabellájának második helyére.