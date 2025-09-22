légióskörképGulácsi PéterKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Gólpassz a BL-ben és ollózós gól a magyar légiótól

Továbbra is sok babér terem a Liverpoolnak, amelyből a magyar légiósok, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos tevékenyen kiveszik a részüket. Válogatottunk csapatkapitánya gólpasszal zárta az előző hetet, amely Gulácsi Péter és Sallai Roland szemszögéből is fontos volt: előbbi 250. mérkőzését játszotta az RB Leipzig mezében, utóbbi nyolc év után tért vissza a BL-be, igaz, kiütéses vereséggel. A magyar légió legemlékezetesebb megmozdulása az előző napokból azonban nem a legismertebb nevek egyikéhez fűződött.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 22. 5:42
Szoboszlai Dominik és a Liverpool két győzelemmel zárta a hetet (Fotó: News Images via ZUMA Press Wire/Jorge Horsted)
Szoboszlai Dominik helye egyelőre megkérdőjelezhetetlen a Liverpool kezdőcsapatában, általában csak az a kérdés, hogy melyik poszton játszik. Nos, a mögöttünk álló héten már nem jobbhátvéd volt, hanem visszatért a középpályára, ott játszotta végig az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-, illetve az Everton elleni Premier League-mérkőzést. A spanyolok 3-2-es legyőzésével végződött találkozót gólpasszal zárta, a 2-1-re megnyert városi derbit pedig sárga lappal.

Az angliai légiós, Kerkez Milos visszatért a Liverpool kezdőcsapatába
Az angliai légiós, Kerkez Milos visszatért a Liverpool kezdőcsapatába (Fotó: AFP/Darren Staples)

Szoboszlai csapattársát, Kerkez Milost az egy héttel korábbi bajnokin, a Burnley elleni sárga lapja után még az első félidőben lecserélték. Sok kritikát kapott, ráadásul az Atlético ellen nem került be a kezdőcsapatba sem, a meccs 86. percében jött el a BL-ben való debütálásának a pillanata. Az Everton elleni rangadót aztán már végigjátszotta Kerkez, és jó osztályzatokat kapott az angol sajtóban.

Angliánál maradva, a West Brom Callum Stylest végig bevetve a Middlesbrough-nál vendégeskedett. A másodosztályban éllovas házigazda 2-1-re győzött, Stylesék pedig zsinórban másodszor kaptak ki. A szintén a Championshipben szereplő Blackburnnél az Ipswich vendégeskedett. A hazaiak a válogatottban az idén bemutatkozó Tóth Balázzsal a kezdőben gól- és emberelőnyben játszottak, amikor a játékvezető heves esőzések miatt félbeszakította a mérkőzést. Mivel már csak tíz perc volt hátra a találkozóból, az 1-0-ra vezető Blackburn várhatóan megkapja a három pontot. A szintén másodosztályú Portsmouth a 75. percben vetette be Kosznovszky Márkot a Sheffield Wednesday ellen 2-0-ra elveszített összecsapáson. Szűcs Kornél továbbra is sérült, így nem játszott a Plymouth szombati bajnokiján, amelyet 1-0-ra bukott el a Peterborough-val szemben az angol harmadosztályban.

Gulácsiék ünnepeltek, Schäfer visszatért

A Bayern München elleni nyitány, a 6-0-s pofon óta jó formában van az RB Leipzig. Gulácsi Péter két mérkőzést hozott le kapott gól nélkül, amelyben Willi Orbánnak is fontos szerepe volt. Természetesen a hétvégi, addig veretlen Köln elleni összecsapást is végigjátszották mindketten, és bár nem folytatódott a kapott gól nélküli sorozat, a lipcseiek ünnepeltek, mivel 3-1-re nyertek, és ezzel felkapaszkodtak a Bundesliga tabellájának második helyére. 

Gulácsinak pedig egyébként is ünnepi volt ez az alkalom: 250. alkalommal húzta magára az RB Leipzig mezét.

Lipcsében nagy az öröm, formába lendültek Gulácsiék
Lipcsében nagy az öröm, formába lendültek Gulácsiék (Fotó: DPA/Jan Woitas)

Schäfer András csapata, az Union Berlin őrült meccset játszott a német élvonalban. Oliver Burke mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re vezettek a fővárosiak az Eintracht Frankfurt otthonában, a végén mégis meleg volt a pite, a 87. percben már csak egy gólra volt a házigazda a pontszerzéstől. A betegsége/sérülése után visszatérő Schäfer végül időhúzó csereként, a 93. percben kapott lehetőséget. Dárdai Bence ezúttal sem állt be a kispadról a Wolfsburg színeiben a Borussia Dortmund otthonában elszenvedett 1-0-s vereség alkalmával. A testvére, Dárdai Márton végig a pályán volt a Hertha Paderborn elleni mérkőzésén, de sok örömben nem volt része. A fővárosiak 2-0-ra kikaptak, éppen a kiesőzóna felett tanyáznak a német másodosztályban. A Szabó Leventét a 68. perctől bevető Braunschweig 4-1-re kikapott otthon az Elversbergtől – szintén a Bundesliga 2-ben.

A francia élvonalban is találunk magyar válogatott játékost Loic Nego személyében. A védő a Le Havre kezdőcsapatának tagja volt a Lorient elleni bajnokin, amely 1-1-es döntetlennel zárult. A Nagy Ádámot végig bevető Spezia 3-1-re alulmaradt otthon a Juve Stabiával szemben, így nem tudott elmozdulni a kiesőzónából az olasz másodosztályban. Yaakobishvili Antal a kispadon ragadt, testvére, de Yaakobishvili Áron védte az Andorra kapuját a La Liga 2-ben a Mirandes elleni 1-1-es döntetlen alkalmával.

Nehéz hetet zártak a törökországi légiósok

Sallai Roland nagyon várhatta ezt a pillanatot, nyolc év után szerepelt újra a Bajnokok Ligájában. 

Az emlékezetes este csúfos vereséggel zárult: a Galatasaray 5-1-re kapott ki Németországban az Eintracht Frankfurttól. Sallai jobbhátvédként végig a pályán volt, és több portál a csapata legrosszabban teljesítő játékosának kiáltotta ki őt

A török bajnokságban még hibátlan Galata ma 19 órakor a Konyaspor ellen javíthat.

A többi törökországi légiósunk közül kettő vasárnap egymással küzdött meg: a Kocaelispor Balogh Botonddal a kezdőben a Mocsi Attilát a 31. percben becserélő Rizesport fogadta. Pontosztozkodással, 1-1-gyel ért véget a két csapat randevúja. A Genclerbirligi 1-0-ra gyűrte le az Eyüpsport, a klubnál kölcsönben szereplő Csoboth Kevint a 73. percben vetették be. Szalai Attila eddig kirobbanthatatlan volt a Kasimpasa kezdőcsapatából, ám egykori együttese, a Fenerbahce elleni 1-1-es döntetlen során még a keretbe sem került be.

Magyar ollózós gól a lengyel élvonalban

A Rapid Wien Bolla Bendegúzzal a pályán bejutott az Oberwart elleni 2-1-es győzelemmel bejutott az Osztrák Kupa negyeddöntőjébe. Vasárnap este Bolla nem volt a Rapid keretének tagja, amikor a bécsiek 1-1-re végeztek a Grazerrel az osztrák Bundesligában. Baráth Péter végig a pályán volt a Rakówban, amely házigazdaként nem bírt a Legia Warszawával, 1-1-es döntetlennel zártak a felek a lengyel élvonalban. Ugyanitt 

Molnár Rajmund először kezdett, s ennek örömére mutatós, ollózós gólt lőtt a Pogon Szczecin színeiben, ám a gárda 4-3-as vereséget szenvedett a Lechia Gdanskkal szemben. 

A gól 1:35-nél látható:

Csongvai Áron harminc percet kapott hétfőn az AIK Stockholmban a Brommapojkarna ellen 2-1-re megnyert svéd első osztályú mérkőzésen. Nikitscher Tamásnak még ennél is kevesebb játékidő, 18 perc jutott a portugál Rio Avében a Porto ellen 3-0-ra elbukott találkozón.

Gazdag Dániel góllal, de vélhetően elégedetlenül zárta a hetet az észak-amerikai profi ligában, ugyanis a Columbus Crew előbb 3-2-re kikapott a New York Citytől, aztán csak 1-1-es döntetlenre futotta neki a Toronto FC ellen. Gazdag 83, illetve 74 percet töltött a pályán a keleti főcsoport két összecsapásán. „Nyugaton” Sallói Dánielnek sem alakult jól a sorsa, sőt: a Sporting Kansas City előző mérkőzésén bokasérülést szenvedett, ezért lemaradt a Vancouver Whitecapsszel szembeni meccset, amelyet ráadásul 2-0-ra el is veszített az együttes.

 

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

