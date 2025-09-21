Pécsi Ármin balszerencsés volt a Manchester United elleni rangadón + videó

A húszéves Pécsi Ármin a nyáron igazolt Angliába, és bár a Liverpool felnőttcsapatában még nem került be tétmérkőzés során a keretbe, az U21-es angol bajnokságban első számú kapusnak számít. Pécsi a Leicester elleni 4-2-es, majd a Burnley elleni 3-2-es vereséggel zárult bajnokin is a kapuban volt, ahogyan a Stoke otthonában is a pályán örülhetett az első pontszerzésnek. Robert Page vezetőedző vasárnap délután a Manchester United elleni rangadón is számított a magyar utánpótlás-válogatott kapusra.

Pécsi Ármin szeptember elején az U21-es magyar válogatott kapuját védte, vasárnap már a Liverpool–Manchester United korosztályos mérkőzésen játszott (Fotó: Koncz Márton)

Pécsi Ármin: hat védés a Liverpool Manchester United elleni U21-es meccsén

A Liverpool Michael Laffey találatával már a 11. percben vezetést szerzett, de Chidozie Obi az első félidő végén egyenlíteni tudott.

A győzelmet végül a Manchester United Jaydan Kamason 81. percben született góljával zsebelte be.

A vendégek játékosa azután lőtt az üresen maradt kapuba, hogy csapattársa lövését Pécsi Ármin bravúrral hárította, de balszerencséjére Kamason elé ütötte a labdát.

JAYDAN KAMASON PUTS US AHEAD VS LIVERPOOL 🔥 #MUFC [@UnitedAnalyst7]



Liverpool U21s 1-2 Manchester United U21s pic.twitter.com/dbCjFBt8Wq — PRIMO (@unitedprimo) September 21, 2025

Pécsi kapuját összesen nyolcszor találta el az ellenfél, a Liverpool magyar kapusának főleg a második félidőben akadt dolga.

A százszázalékos mérleggel éllovas United ellen elveszített rangadó után a Vörösöknek maradt három pontjuk az U21-es angol bajnokság negyedik fordulója után, így a 22. helyen állnak. Legközelebb szeptember 29-én, az Ipswich korosztályos együttesének otthonában lépnek pályára.