Pécsi Ármin balszerencsés volt a Manchester United elleni rangadón + videó

A húszéves Pécsi Ármin a nyáron igazolt Angliába, és bár a Liverpool felnőttcsapatában még nem került be tétmérkőzés során a keretbe, az U21-es angol bajnokságban első számú kapusnak számít. Pécsi a Leicester elleni 4-2-es, majd a Burnley elleni 3-2-es vereséggel zárult bajnokin is a kapuban volt, ahogyan a Stoke otthonában is a pályán örülhetett az első pontszerzésnek. Robert Page vezetőedző vasárnap délután a Manchester United elleni rangadón is számított a magyar utánpótlás-válogatott kapusra.
Pécsi Ármin: hat védés a Liverpool Manchester United elleni U21-es meccsén
A Liverpool Michael Laffey találatával már a 11. percben vezetést szerzett, de Chidozie Obi az első félidő végén egyenlíteni tudott.
A győzelmet végül a Manchester United Jaydan Kamason 81. percben született góljával zsebelte be.
A vendégek játékosa azután lőtt az üresen maradt kapuba, hogy csapattársa lövését Pécsi Ármin bravúrral hárította, de balszerencséjére Kamason elé ütötte a labdát.
Pécsi kapuját összesen nyolcszor találta el az ellenfél, a Liverpool magyar kapusának főleg a második félidőben akadt dolga.
A százszázalékos mérleggel éllovas United ellen elveszített rangadó után a Vörösöknek maradt három pontjuk az U21-es angol bajnokság negyedik fordulója után, így a 22. helyen állnak. Legközelebb szeptember 29-én, az Ipswich korosztályos együttesének otthonában lépnek pályára.