A sikert érő bravúrja után Pécsi Ármin hazatér, a Liverpool másik magyarja Németországba megy

A húszéves Pécsi Ármin a nyáron igazolt a Puskás Akadémia együttesétől Angliába, és a Liverpool felnőttcsapatának kapusaként a Stoke City és az Athletic Bilbao elleni felkészülési találkozókon is lehetőséget kapott. Tétmérkőzésen eddig még nem szerepelt Arne Slot vezetőedző keretében, ám az U21-es angol bajnokságban a Liverpool első számú kapusának számít. Pécsi a Leicester elleni 4-2-es, majd a Burnley elleni 3-2-es vereséggel zárult bajnokin egyaránt a kapuban volt, és noha két meccsen hét gólt kapott, péntek este a Stoke otthonában is számított rá Robert Page.

Pécsi Ármin a Bilbao elleni meccs óta először Stoke-ban volt győztes liverpooli csapat kapusa. Fotó: AFP

A Liverpool U21-es csapata először nyert

Pécsi Árminnak ismét szerencsét hozott, hogy a Stoke ellen játszhatott, és megszerezte első győzelmét az U21-es csapattal. A Liverpool a Burnley elleni összecsapáshoz hasonlóan ezúttal is egy öngóllal szerzett vezetést, és ugyan a 33. percben Adriel Walker bevette Pécsi kapuját, a csereként beállt Keyrol Figueroa góljával a 86. percben megnyerték a meccset a vendégek. A Liverpool honlapja kiemelte, hogy a hajrában a magyar kapus egy bravúrt mutatott be Japhet Matondo kísérleténél, ez is kellett a sikerhez – Pécsi végül összesen három védéssel zárt.

Pécsi Ármin és Farkas Erik is a korosztályos válogatott keretében

A Liverpool három forduló után három ponttal a 21. helyen áll a tabellán, kedden pedig a Burton elleni EFL Trophy-mérkőzés vár a csapatra.

Ezután bő kéthetes szünet következik, Pécsi Ármin azonban nem pihenhet, ugyanis bekerült az U21-es magyar válogatott keretébe.

Szélesi Zoltán szövetségi edző együttese itthon készül, majd szeptember 9-én Litvániában lép pályára Európa-bajnoki selejtezőn.

A Liverpool többi magyar játékosa is a válogatottal készülhet. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt a magyar felnőttválogatott világbajnoki selejtezőin szerepelhet, miközben a 15 éves Farkas Erik először kapott meghívót az angol U17-es válogatottba – a 16. születésnapját pénteken ünneplő tehetség eddig az U16-os korosztályban szerepelt az angoloknál, míg Liverpoolban az U18-as gárdát erősíti. Az Origo hozzátette, Liam Bramley angol U17-es együttese az Eb-selejtezők előtt Németországban játszik három felkészülési mérkőzést, sorrendben Venezuela, Izrael és a házigazda ellen. Farkas Erik még nem döntött arról, hogy felnőttként a magyar vagy az angol válogatottat választja majd.