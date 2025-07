Pécsi bemutatkozott a Liverpoolban, közben Szoboszlai meglepő helyen tűnt fel

Mielőtt még a Liverpool útra kelt volna Hongkongba, ahol felkészülési mérkőzéseket játszik majd az AC Milannal (július 26.) és a Yokohama F. Marinosszal (július 30.), a csapat vasárnap lezavart gyorsan egy edzőmeccset az edzőközpontban Stoke Cityvel szemben. Az angol másodosztályban szereplő gárda nincs egy súlycsoportban Szoboszlaiékkal, akik már egy félidő után 4-0-ra vezettek. A Vörösök góljaiból hármat a távozóban lévő Darwin Núnez vállalt magára, mellette a 16 éves Rio Ngumoha is betalált a szünet előtt, majd Federico Chiesa állította be az 5-0-s végeredményt.

Hamarosan Hugo Ekitikét is láthatjuk a Liverpool meccsein. Fotó: Firo Sportphoto/Sebastian El-Saqqa

Szoboszlaiból jobbhátvéd lett

A Liverpool mindhárom magyarjának jutott szerep a meccsen. Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, és váratlan helyen, jobbhátvédként vetette őt be Arne Slot,

Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson és válogatottunk csapatkapitánya alkotta a hátsó négyest, amely mögött Giorgi Mamardashvili állt a kapuban. A gólszerzők mellett a 18 esztendős Trey Nyoni, Curtis Jones, Mohamed Szalah és a rekordigazolás Florian Wirtz is szerepet kapott az első félidőben, utóbbinak ez volt az első fellépése vörös mezben, mivel a Preston North End elleni felkészülési mérkőzést kihagyta.

Mamardashvilin kívül a teljes csapatot lecserélte Slot a szünetben, de az 59. percben a kapus is levonult a pályáról, és bizony Pécsi Ármin váltotta őt, aki szintén vasárnap mutatkozott be a Liverpool színeiben. Kerkez Milos a teljes második félidőt végigjátszotta, ahogy Wataru Endo, Ibrahima Konaté, Chiesa, Cody Gakpo, Konsztantinosz Cimikasz, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Conor Bradley is, míg Ben Doakot a 74. percben lecserélték, Luca Stephenson lépett pályára helyette.

A Liverpool legismertebb játékosai közül Alisson, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott és Luis Díaz nem volt a meccskeretben, utóbbinál nagy kérdés, hogy a csapat többi tagjával tart-e Hongkongba, mert a reményei szerint elhagyja Angliát a nyáron, és a Bayern Münchennél folytatja a pályafutását.

Ekitiké a Liverpoolé lesz

A (lehetséges) távozók mellett lassan újabb érkezőről is beszámolhat a Liverpool. Fabrizio Romano vasárnapi bejegyzése szerint a Vörösök megegyeztek az Eintracht Frankfurttal Hugo Ekitiké szerződtetéséről. A francia csatár a bónuszokat is beleértve 95 millió euró fejében vált csapatot, és 2031-ig ír alá. Ő lesz a Liverpool hatodik nyári szerzeménye Frimpong, Pécsi, Wirtz, Kerkez, illetve Freddie Woodman után.