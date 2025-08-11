Újabb botrányba keveredett Keir Starmer pártja

Újabb politikai botrány rázta meg Nagy-Britanniát. Az Independent beszámolója szerint Keir Starmer brit miniszterelnök pártja egy olyan embertől fogadott el 40 000 fontnyi adományt, akiről kiderült, hogy elítélt bűnöző. A Munkáspárt kezdetben tagadott, azonban most arra hivatkoznak, hogy adminisztrációs hiba történt.

Keir Starmer brit miniszterelnök

Fotó: CHRISTOPHER FURLONG/POOL

Abdul Sattar Shere-Mohammodot 2022-ben ugyanis elítélték, ráadásul súlyos testi sértés vádjával.

Az ügy körülményeit tovább bonyolítja, hogy az üzletember 10 300 fontot adományozott a párt központi költségvetésének, ez pedig gyanúra adhat okot. Ez az összeg ugyanis épp azon limit alatt van, ami után a pártoknak be kéne számolniuk az adományról és annak eredetéről. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy Keir Starmer és pártja volt a legnagyobb támogatója a pártfinanszírozások átláthatóvá tételének.

Emellett azonban érkezett még adomány Mohammod részéről Stephen Morgan parlamenti képviselő kampányára is.

A képviselő ugyan tagadja, hogy tudott volna Mohammod múltjáról, azonban egyértelműen nem festenek jó képet a politikai közösség számára ezek a véletlenek. Ugyanezen kampány során egyébként Satvir Kaur parlamenti képviselő kampányát is támogatta a férfi.

Keir Starmer pártja a visszautalást választja

Habár már az is elég nagy probléma, hogy a kormánypárt támogatásai kétes személyektől érkeznek, azonban a kommunikáció ezzel kapcsolatban talán még inkább problémás. A hírek szerint ugyanis mind Morgan, mind pedig Satvir Kaur azt kommunikálta a botrány kirobbanása után, hogy ezek a pénzek nem személyesen hozzájuk érkeztek, hanem a választókerületi kampány támogatására. Ezek mellett még az adminisztrációs hiba is előkerült magyarázatként. Természetesen ezek után mind két politikus arról beszélt, hogy az összegeket vissza fogják utalni, amilyen gyorsan csak lehet.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)