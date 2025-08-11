Lassan bár, de kezdhet magára találni az építőipar

A Központi Statisztikai Hivatal a héten két adattal jelentkezik – mindkettővel csütörtökön. Ekkor jelenik meg a júniusi ipari adatok második becslése, illetve az építőipari adatokról szóló tájékoztató. Az első becslés alapján az ipar gyengén teljesített júniusban: havi alapon 1,2, míg éves alapon 4,9 százalékkal csökkent a termelés volumene – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, az egyes ágazatok adatait számszerűen még nem ismerjük – majd a mostani becslésben –, de azt a KSH már közölte, hogy a járműgyártás teljesítménye jelentősen csökkent (ez részben a bázishatással magyarázható), míg

a villamos berendezések gyártása ágazaté hosszú idő után végre növekedett.

Ha lassan is, de kezd magára találni az építőipar

Fotó: Kurucz Árpád

Kedvezően alakult ugyanakkor májusban az építőipar teljesítménye: havi alapon 2,5, éves alapon pedig 3,6 százalékkal bővült az ágazat termelése. Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy ha lassan is, de az ágazat kezd magára találni: az elmúlt 8 hónapból 7-ben nőtt havi alapon a termelés volumene – és ez a tendencia remélhetőleg most is folytatódik.

Az MNB e heti adatközlései közül a csütörtökön megjelenő júniusi fizetésimérleg-adatokat érdemes kiemelni. Májusban a folyó fizetési mérleg egyenlege az előző havi 935,9 millió eurós többlet után egy kisebb, 68,8 millió eurós deficitet mutatott. A változás az áruk egyenlegében bekövetkező romlás eredménye: míg áprilisban 434,0 millió eurós többlettel zárt az áruk kereskedelme, addig májusban 300,5 millió eurós deficittel.

Az Eurostat a héten két fontosabb adatot közöl – a KSH-hoz hasonlóan mindkettőt csütörtökön – emelte ki Regős Gábor.

Ekkor jelenik meg a második negyedéves GDP második becslése és az ipar júniusi adatai. Az első becslés alapján az eurózóna GDP-je negyedéves alapon 0,1, míg éves alapon 1,4 százalékkal növekedett, míg az Európai Unió gazdaságának bővülése 0,2, illetve 1,5 százalékot tett ki. Ugyanakkor legfontosabb, már adatot közlő külkereskedelmi partnereink nem teljesítettek jól: Németország gazdasága negyedéves alapon 0,1 százalékkal csökkent, míg éves alapon 0,4 százalékkal bővült, míg Ausztria gazdasága éves és negyedéves alapon is csak minimálisan, 0,1 százalékkal tudott növekedni.