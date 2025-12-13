Így jártak azok a sztárfocisták, akik háborút robbantottak ki saját klubjuk ellen Angliában

Az egyiptomi Mohamed Szalah története nem egyedi, az már más kérdés, hogy a balhéba keveredett játékosok története hogyan végződött. Mint azt látni fogjuk, nincs két egyforma sztori Angliában.

Mohamed Szalah egyelőre békét kötött a Liverpool csapatával (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Alexander Isak kontra Newcastle United (2025)

Ez a történet nem volt nagyon bonyolult. A svéd válogatott játékos ott akarta hagyni a Newcastle United csapatát, de a klub vezetése hallani sem akart erről.

Isak már 2024-ben is a csapat legjobban kereső játékosa volt.

Amikor kiderült, hogy a Newcastle nem akarja eladni őt, ráadásul a fizetését sem voltak hajlandók megemelni, kitört a balhé. Ráadásul a Liverpool szemet vetett Isakra, ez pedig még jobban felbátorította a játékost.

A svéd Alexander Isak a Newcastle United ellen indított háborút (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Isak nem tett mást, mint gyakorlatilag sztrájkba lépett. A csapat első keretéből kitették, nem is utazott el a Newcastle ázsiai túrájára. Majd újabb és újabb tárgyalási körök következtek, de a Newcastle még mindig nem engedett. A svéd játékos közben telekürtölte sérelmeivel a sajtót, majd a végén jól jött ki a dologból.

Brit rekordot jelentő 125 millió angol fontos összegért átigazolt a Liverpoolba.

Persze, ne legyünk álszentek, ezzel nemcsak ő járt jól, hanem a Newcastle is. Ugyanakkor ez a balhé azért erősen rányomta a bélyegét Isak teljesítményére. Ennek elsősorban a svéd válogatott látta a kárát, amely 2025 őszén borzalmasan szerepelt a vb-selejtezőn, s a csoportjában csak a harmadik helyen végzett. Ezzel együtt a svédek még kijuthatnak a 2026-os vb-re, ha sikerrel veszik a pótselejtezőt.

Cristiano Ronaldo kontra Manchester United (2022)

Ma már kevesebben emlékeznek arra a vitára, amely a portugál Cristiano Ronaldo és a Manchester United között robbant ki 2022-ben, nem sokkal a katari vb előtt. Ronaldo sorsa akkor vált Manchesterben sanyarúvá, amikor a holland Erik ten Hag érkezett oda edzőnek.

Az ötszörös Aranylabda-győztes 2022 nyarán jelezte a Unitednek, hogy távozni kíván.

Azzal indokolta ezt, hogy a Bajnokok Ligájában akar játszani. Terve azonban dugába dőlt. A szezon első 14 Premier League-mérkőzéséből mindössze négyen lépett kezdőként pályára Ten Hag irányítása alatt. Miután 2022 októberében, a Tottenham Hotspur elleni mérkőzés utolsó perceiben nem volt hajlandó csereként beállni, az akkor 37 éves játékost kihagyták a kezdőcsapatból, és egy hétig egyedül edzett a United carringtoni bázisán. Majd nem sokkal később hosszabb interjúban panaszkodott arra, milyen méltatlan módon bánnak vele a klubnál.