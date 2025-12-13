Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Mohamed SzalahCristiano RonaldobotrányLiverpool FC

Így jártak azok a sztárfocisták, akik háborút robbantottak ki saját klubjuk ellen Angliában

Napok óta a Liverpool egyiptomi sztárjátékosának balhéja uralja a sportközbeszédet. Mohamed Szalah kirohanása után pénteken arról érkezett hír, hogy az egyiptomi játékos és a Liverpool békét kötött egymással, így a balhés játékos visszakerült a bajnok meccskeretébe. Érdemes egy kicsit visszatenkinteni, s felidézni néhány ehhez hasonló esetet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 11:21
Mohamed Szalah balhéja megrengette a focivilágot Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Az egyiptomi Mohamed Szalah története nem egyedi, az már más kérdés, hogy a balhéba keveredett játékosok története hogyan végződött. Mint azt látni fogjuk, nincs két egyforma sztori Angliában.

Mohamed Szalah
Mohamed Szalah egyelőre békét kötött a Liverpool csapatával (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Alexander Isak kontra Newcastle United (2025)

Ez a történet nem volt nagyon bonyolult. A svéd válogatott játékos ott akarta hagyni a Newcastle United csapatát, de a klub vezetése hallani sem akart erről. 

Isak már 2024-ben is a csapat legjobban kereső játékosa volt. 

Amikor kiderült, hogy a Newcastle nem akarja eladni őt, ráadásul a fizetését sem voltak hajlandók megemelni, kitört a balhé. Ráadásul a Liverpool szemet vetett Isakra, ez pedig még jobban felbátorította a játékost.

Newcastle United's Swedish striker #14 Alexander Isak reacts after a missed chance during the English Premier League football match between Newcastle United and Everton at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on May 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A svéd Alexander Isak a Newcastle United ellen indított háborút (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Isak nem tett mást, mint gyakorlatilag sztrájkba lépett. A csapat első keretéből kitették, nem is utazott el a Newcastle ázsiai túrájára. Majd újabb és újabb tárgyalási körök következtek, de a Newcastle még mindig nem engedett. A svéd játékos közben telekürtölte sérelmeivel a sajtót, majd a végén jól jött ki a dologból. 

Brit rekordot jelentő 125 millió angol fontos összegért átigazolt a Liverpoolba.

Persze, ne legyünk álszentek, ezzel nemcsak ő járt jól, hanem a Newcastle is. Ugyanakkor ez a balhé azért erősen rányomta a bélyegét Isak teljesítményére. Ennek elsősorban a svéd válogatott látta a kárát, amely 2025 őszén borzalmasan szerepelt a vb-selejtezőn, s a csoportjában csak a harmadik helyen végzett. Ezzel együtt a svédek még kijuthatnak a 2026-os vb-re, ha sikerrel veszik a pótselejtezőt.

Cristiano Ronaldo kontra Manchester United (2022)

Ma már kevesebben emlékeznek arra a vitára, amely a portugál Cristiano Ronaldo és a Manchester United között robbant ki 2022-ben, nem sokkal a katari vb előtt. Ronaldo sorsa akkor vált Manchesterben sanyarúvá, amikor a holland Erik ten Hag érkezett oda edzőnek. 

Az ötszörös Aranylabda-győztes 2022 nyarán jelezte a Unitednek, hogy távozni kíván. 

Azzal indokolta ezt, hogy a Bajnokok Ligájában akar játszani. Terve azonban dugába dőlt. A szezon első 14 Premier League-mérkőzéséből mindössze négyen lépett kezdőként pályára Ten Hag irányítása alatt. Miután 2022 októberében, a Tottenham Hotspur elleni mérkőzés utolsó perceiben nem volt hajlandó csereként beállni, az akkor 37 éves játékost kihagyták a kezdőcsapatból, és egy hétig egyedül edzett a United carringtoni bázisán. Majd nem sokkal később hosszabb interjúban panaszkodott arra, milyen méltatlan módon bánnak vele a klubnál. 

Manchester United's Portuguese striker Cristiano Ronaldo gestures during the English Premier League football match between Manchester United and West Ham United at Old Trafford in Manchester, north-west England, on October 30, 2022. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Cristiano Ronaldónak nem lehetett maradása Manchesterben (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Ez aztán kirobbantotta a háborút. A vége az lett, hogy a portugál fenomén távozott a manchesteri csapatból,

ami a 2022-es katari vb-n nyújtott teljesítményét illeti, arról meg jobb nem beszélni. 

Portugália a Marokkó elleni negyeddöntőt elveszítette, CR és társai dicstelenül utazhattak haza. Manchesterbe már nem is térhetett vissza, hiszen az angol klub 2022. november 22-én felbontotta szerződését. Ronaldo nem kapott egy fillér lelépési pénzt sem, majd csatlakozott a szaúdi profi ligában játszó al-Naszr csapatához.

Pierre-Emerick Aubameyang kontra Arsenal (2021)

Az Arsenal úgy ítélte meg, hogy a középcsatár túl sok fegyelmi vétséget követett el. 2021 márciusában Aubameyangot kihagyták a az első csapat keretéből, mert késve érkezett meg a Tottenham elleni észak-londoni derbi előtt. 2021 decemberében engedélyt kapott, hogy meglátogassa beteg édesanyját Franciaországban.

 Onnan is késve érkezett vissza.

Ez már sok volt a londoni csapat vezetésének. Az Arsenal azt is kifogásolta, hogy Aubameyang nem tartotta be az akkoriban érvényben lévő koronavírus-tesztelési protokollokat. Az első következmény az lett, hogy elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot. Majd kirakták a csapatból. 

Arsenal's Gabonese striker Pierre-Emerick Aubameyang celebrates scoring his team's second goal during the English Premier League football match between Arsenal and Aston Villa at the Emirates Stadium in London on October 22, 2021. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Pierre-Emerick Aubameyang az Arsenal csapatával kapott össze (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Egyedül edzett, ennek ellenére behívták a gaboni keretbe a 2022-es Afrika-kupára. A torna első mérkőzése előtti napon koronavírust kapott, majd szívelégtelenség miatt további mérkőzéseket is kihagyott. 

Az is kiderült, hogy mindenképpen szeretett volna eljönni az Arsenaltól, mert a Barcelona csábította. 

Át is igazolt, de ez már nem volt sikersztori: 18 mérkőzésen lépett csak pályára a katalán csapatban, majd visszatért Angliába és a Chelsea játékosa lett. Sok sót azonban a Stamford Bridge-en sem evett meg, mert 15 lejátszott mérkőzés után Marseille-be került.

Diego Costa kontra Chelsea (2017)

Az események 2017 januárjában kezdődtek. Diego Costa a Chelsea játékosa volt. Ekkor tűnt fel a horizonton a kínai Szuperligában szereplő Tiencsin csapata, amely horribilis fizetést ajánlott fel a játékosnak. A Leicester City elleni mérkőzés előtt Costa összeveszett Julio Tous erőnléti edzővel, majd Antonio Conte vezetőedzővel is. 

A botrány miatt azonnal száműzték őt az első csapat keretéből. 

Ezek után mindenki tudta, hogy a Chelsea-nek szüksége van a játékosra, aki összeszorított fogakkal játszotta végig a szezont és bajnok is lett. Ezek után a nyári szünetben távozott és nem is tért vissza a londoni csapathoz. 

Chelsea forward Diego Costa (19) during the The FA Cup Final match between Arsenal and Chelsea at Wembley Stadium, London, England on 27 May 2017. Photo by Sebastian Frej / ProSportsImages / DPPI (Photo by Sebastian Frej / Pro Sports Images Ltd / DPPI via AFP)
Diego Costa, a Chelsea játékosa volt, amikor kirobbant a balhé
(Fotó: Pro Sports Images Ltd/Sebastian Frej)

Costa Brazíliában maradt, miközben a Chelsea kétheti fizetésének megfelelő bírságot rótt ki rá. Az angol klub továbbra is ragaszkodott a szerződés teljesítéséhez, miközben mindenki tudta, hogy Costa soha többet nem kerül be az első csapat keretébe. A brit Daily Mailnek nyilatkozva 

Costa Brazíliában arról panaszkodott, hogy bűnözőként bánnak vele Londonban. 

A Chelsea és az Atlético Madrid több mint 50 millió fontban állapodott meg 2017 szeptemberében. Costa csak 2018 januárjában csatlakozhatott az Atlético Madridhoz. Ott egészen 2020-ig maradt, 61 mérkőzésen 12 gólt szerzett.

Carlos Tévez kontra Manchester City (2011)

Carlos Tévez 2011-ben jutott el arra a pontra, hogy mindenképpen távozni akart a Manchester City együttesétől. Az argentin válogatott játékos elvesztette helyét az első csapatban, és Roberto Mancini, a City menedzsere azzal vádolta meg, hogy nem volt hajlandó csereként beállni a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ez csaknem végzetes ballépésnek bizonyult.

Manchester City's Argentinian striker Carlos Tevez celebrates scoring the opening goal of the English Premier League football match between Manchester City and Wigan Athletic at the Etihad Stadium in Manchester, northwest England, on April 17, 2013. AFP PHOTO/LINDSEY PARNABY  RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.  (Photo by LINDSEY PARNABY / AFP)
Carlos Tévez mindenkitől bocsánatot kért Manchesterben (Fotó: AFP/Lindsey Parnaby)

A City kétheti fizetésének megfelelő pénzbírsággal sújtotta Tévezt, és ugyanennyi időre eltiltotta. Megfosztották csapatkapitányi posztjától is. Amikor két héttel később visszatért az edzésekre, száműzték az első csapat keretéből. Tévez ekkor megunta a dolgot és engedély nélkül távozott, hazatért Argentínába. 

Szülőhazája sajtójában azt mondta, hogy Manchesterben kutyául bántak vele.

Majd jött a váratlan fordulat. 2011 február közepén visszatért az Egyesült Királyságba, és mindenkitől bocsánatot kért. Mancini edző és a klub elfogadta a bocsánatkérést. Még egy hónapot kellett várnia, mielőtt visszatérhetett volna a pályára, majd a Manchester City együttesével bajnok lett. Ez a történet tehát jól végződött.

Mi lesz Mohamed Szalah sorsa?

Ez az, amit most még senki sem tud válaszolni. Az biztos, hogy az egyiptomi ott van a Liverpool szombati meccskeretében. Nemsokára elkezdődik az egy hónapon át tartó Afrikai Nemzetek Kupája, Szalah ott az egyiptomi válogatott színeiben szerepel majd. Hogy utána mi történik vele? Ez az, amire most mindenki a választ keresi.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

