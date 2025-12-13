Rendkívüli

Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

tiszamagyar péterpásztor szabolcs

Megbokrosodott a Tisza

Magyar Péterék csomagja mindenkit érintene, de legjobban a saját szavazóikat.

2025. 12. 13. 10:15
Nekem megadatott a lehetőség, hogy beszélhettem a II. világháborút átélt nagyszüleimmel, édesapámmal arról, hogy milyen volt az ostromgyűrűbe bezárt Budapesten átvészelni a háborús tragédiát – mondta a Szabad magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastműsorában Szánthó Miklós, a központ főigazgatója a NATO-főtitkár döbbenetes, újabb világháborút vízionáló kijelentésére, miszerint olyan háborúra kell készülnie Európának, amelyet a nagyszüleink és a szüleink átéltek. Az, hogy át kell állnunk háborús gondolkodásmódra, az rohadtul nem jó ötlet! – üzente Szánthó Miklós Mark Rutténak. 

A Tisza megszorítócsomagjával kapcsolatban, amellyel az ukrán háborúba küldenék a magyarok pénzét Magyar Péterék, Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, a Szabad Magyarok a megszorítások ellen munkacsoport tagja, hangsúlyozta: a tervezett intézkedések mindenkit érintenének. A munkavállalókat, a vállalatokat, az inaktívakat (például nyugdíjasokat) és mindegyiküket negatívan – mutatott rá. A munkavállalóknál például havi többszázezer forint is lehet a kiesés. 

A Tisza népszerűsége hol magasabb? – tette fel a kérdést Szánthó Miklós, aki a munkacsoport vezetője is. A városi, magasabb egzisztenciájú, értelmiségi, nagyobb jövedelemfelhalmozó képességű csoportokban. Őket érintené legdurvábban ez a tiszás megszorító csomag. Tényleg igazzá válik az a mondás, hogy a Fidesszel az is jól jár, aki nem oda szavaz, viszont a Tiszával tényleg az is rosszul jár, aki oda szavazna – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

Mi magyarok nem szeretjük a magas adókat – foglalta össze Pásztor Szabolcs. Tulajdonképpen állami szinten is jól működik ez. Hiszen az adózásból befolyó bevételek növekedni tudtak. A legjobb példa erre az egykulcsos személyi jövedelemadó. Ott azt történt, hogy nagyon sokan bejöttek a fekete-, a szürkegazdaságból és most adófizetők, emellett fogyasztanak, áfát fizetnek, átrendeződött az adórendszer – fejtette ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. 

