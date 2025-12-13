Rendkívüli

Szili Katalin a háborúellenes nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

kormányNagy Istvánhitelmoratórium

Hatalmas segítséget ad a kormány, de ez nem automatikus

A jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 10:23
Jelentős segítséget ad a kormány Fotó: Prathankarnpap / shutterstock
A fagy- és aszálykár, valamint a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében újabb eszközzel segítjük a gazdálkodókat – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A kormány megteremtette annak a lehetőségét, hogy a kárt szenvedett termelők, illetve a sertéstartással, és -tenyésztéssel foglalkozó gazdák hitelmoratóriummal éljenek. 

Ez a segítség jövő év november végéig tart, ezalatt az idő alatt a jogosultaknak sem tőkét, sem kamatot nem kell fizetniük a hitelező pénzügyi intézményeknek.

A tárcavezető kifejtette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdálkodók pénzügyi stabilizálását segítse. Az orosz–ukrán háborús konfliktus következtében kialakult piaci bizonytalanság és a felvásárlási árak visszaesése miatt a gazdálkodók likviditása is veszélybe került. Ezért kellett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az érintett termelők a hitelszerződéseik után átmeneti időre választhassák a fizetési moratóriumot.

Nagy István kiemelte, a fagykár esetében 2025. április 1-jéig, aszálykár terén 2025. július 1-jéig, a sertéstartással, illetve sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók esetében pedig a 2025. november 30-ig megkötött, az érintett mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kölcsönökre és pénzügyi lízingre kell alkalmazni a moratóriumot. A lehetőség vonatkozik a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is, egészen 2026. november 30-ig.

A moratórium nem automatikusan jár

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne. A bejelentés a moratórium ideje alatt bármikor megtehető. Fontos mérlegelni azt, hogy a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződések időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik, továbbá azt is, hogy a belépés a gazdálkodó új hitelfelvételi igényeire hatással lehet. Emellett az érintett termelők rendelkezésére áll még kedvező kamatozású forgóeszközhitel, kamattámogatási rendszer, és hitelgarancia rendszer is. A magyar gazdák, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak a kormány támogatására és segítségére – hangsúlyozta a miniszter.

