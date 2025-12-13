Rendkívüli

Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

mohácsOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Gyűlik a tömeg Mohácson + videó

Egyre nagyobb a tömeg a digitális polgári körök országjárásának mai állomásán, Mohácson. Hamarosan megérkezik Orbán Viktor miniszterelnök is, hogy elmondja beszédét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 11:02
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Ma is telt ház lesz: már gyűlik a tömeg Mohácson, hamarosan jön Orbán Viktor!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Mohácson folytatódik a digitális polgári körök országjárása, ahol több meglepetésvendég mellett Orbán Viktor miniszterelnök is fel fog lépni. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen

Lapunk az eseményről élőben fog tudósítani, amelyet itt tud követni.

Borítókép:  A digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlés résztvevői Kecskeméten 2025. december 6-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

