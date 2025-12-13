Gyűlik a tömeg Mohácson + videó

„Ma is telt ház lesz: már gyűlik a tömeg Mohácson, hamarosan jön Orbán Viktor!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Mohácson folytatódik a digitális polgári körök országjárása, ahol több meglepetésvendég mellett Orbán Viktor miniszterelnök is fel fog lépni. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

Lapunk az eseményről élőben fog tudósítani, amelyet itt tud követni.