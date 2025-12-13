Orbán Viktor már Mohácsra hangol, hamarosan kezdődik a háborúellenes nagygyűlés

Háborúellenes gyűlés Mohácson – jelentkezett Orbán Viktor a közösségi oldalán, egyben emlékeztetett, hamarosan, délelőtt 11-kor kezdődik a találkozó. A digitális polgári körök negyedik állomásán Orbán Viktor is felszólal, de jelen lesz Kocsis Máté és sok más meglepetésvendég is.

Mohács, készülj!

– írta az album címének Orbán Viktor.

A Magyar Nemzet is élőben közvetíti majd az eseményt.