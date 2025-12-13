Rendkívüli

Szili Katalin a háborúellenes nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

Orbán ViktorDPKMohács

Orbán Viktor már Mohácsra hangol, hamarosan kezdődik a háborúellenes nagygyűlés

A kormányfő is felszólal majd a digitális polgári körök országjárásának negyedik állomásán.

Munkatársunktól
2025. 12. 13. 10:06
Háborúellenes gyűlés Mohácson – jelentkezett Orbán Viktor a közösségi oldalán, egyben emlékeztetett, hamarosan, délelőtt 11-kor kezdődik a találkozó. A digitális polgári körök negyedik állomásán Orbán Viktor is felszólal, de jelen lesz Kocsis Máté és sok más meglepetésvendég is. 

Mohács, készülj!

– írta az album címének Orbán Viktor. 

A Magyar Nemzet is élőben közvetíti majd az eseményt.

Borítókép: Háborúellenes nagygyűlés Mohácson (Forrás: Facebook)


Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

