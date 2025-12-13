Deutsch Tamás: Magyar Péter egy nettó gyermekbántalmazó

„Csak a mihez tartás végett: Magyar Péter éveken át bántalmazta a családját. Folyamatosan és súlyosan bántalmazta a feleségét és a bántalmazta a gyermekeit is. Választási érdekből persze el lehet bábozni a szokásos baloldali közéleti emlékezetkiesést, de Magyar akkor is egy nettó gyermekbántalmazó” – írja Facebook-oldalán Deutsch Tamás.

Deutch Tamás (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A kormánypárti politikus aláhúzta: Magyar Péternek a gyermekbántalmazás ellen politikai haszonleső tiszás párttüncit szervezni az pont olyan, mintha Lakatos Márk demonstrálna a pedofília ellen.

Magyar Péter ma délutánra Budapestre szervezett tüntetést a kormány ellen. Korábban a digitális polgári körök rendezvényeit követte és járta az országot, ezt azonban feladta a mai nappal.