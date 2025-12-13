Magyar PéterTisza PártDeutsch Tamás

Deutsch Tamás: Magyar Péter egy nettó gyermekbántalmazó

Magyar Péternek a gyermekbántalmazás ellen politikai haszonleső Tiszás párttüncit szervezni az pont olyan, mintha Lakatos Márk demonstrálna a pedofília ellen – véli Deutsch Tamás.

Forrás: Facebook2025. 12. 13. 8:24
Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Csak a mihez tartás végett: Magyar Péter éveken át bántalmazta a családját. Folyamatosan és súlyosan bántalmazta a feleségét és a bántalmazta a gyermekeit is. Választási érdekből persze el lehet bábozni a szokásos baloldali közéleti emlékezetkiesést, de Magyar akkor is egy nettó gyermekbántalmazó” – írja Facebook-oldalán Deutsch Tamás. 

Budapest, 2025. november 21. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2025. november 21-én. MTI/Hatházi Tamás
Deutch Tamás (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A kormánypárti politikus aláhúzta: Magyar Péternek a gyermekbántalmazás ellen politikai haszonleső tiszás párttüncit szervezni az pont olyan, mintha Lakatos Márk demonstrálna a pedofília ellen. 

Magyar Péter ma délutánra Budapestre szervezett tüntetést a kormány ellen. Korábban a digitális polgári körök rendezvényeit követte és járta az országot, ezt azonban feladta a mai nappal. 

 

Borírókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu