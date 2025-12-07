Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

„Kecskemét velünk tart” – írta a Facebook-oldalán közzétett fotóalbumhoz Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök és Csiszár Jenő a kecskeméti háborúellenes gyűlés színpadán (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

„Aki békét akar, velünk van!” – írta a kormányfő a rendezvény jelszavát arra a fotóra, amelyen az őt kérdező Csiszár Jenővel látható.

Amint arról lapunk tudósított, december 6-án, szombaton Kecskemét volt a digitális polgári körök országjárásának harmadik állomása.

A telt házas háborúellenes nagygyűlés főszónoka – amint a győri és nyíregyházi rendezvényeken is, Orbán Viktor miniszterelnök volt.