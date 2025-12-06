Orbán Viktor: Telt ház + videó

„Telt ház” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójához.

Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kecskeméti háborúellenes gyűlésén készült felvétel akár egy fricska is lehet Magyar Péternek, aki – a miniszterelnök nyomába loholva ezúttal is– a digitális polgári körök országjárásának harmadik helyszínére verbuválta híveit – nem sok sikerrel.

Amint azt megírtuk: drónfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza-vezér szónoklatára a 110 ezres Kecskeméten alig pár százan voltak kíváncsiak.

Amíg Magyar Péter rendezvényén maroknyian voltak, a háborúellenes gyűlésen, amelynek főszónoka Orbán Viktor volt, telt ház fogadta a miniszterelnököt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)