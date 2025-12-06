Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben – derül ki a Nézőpont legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a sor végén Dobrev Klára van.

2025. 12. 06.
Csak a magyarok harmada (32 százalék) bízná hazáját Magyar Péterre, a Tisza elnökére, míg csaknem felük (47 százalék) nem váltana miniszterelnököt. ez derül ki a Nézőpont Intézet legújabb felméséréből, amely az október 23-ai rendezvények előtt és november végén, a Tisza jelöltállítása során készült, és arra kereste a választ, hogy a magyarok kit tartanak Magyarország legalkalmasabb miniszterelnökének. 

A hivatalban lévő miniszterelnök már októberben is egyértelműen vezette a kormányfőversenyt. 

Akkor a teljes felnőtt magyar társadalmat reprezentáló mintán készült kutatás válaszadóinak 45 százaléka tartotta őt a legalkalmasabb kormányfőnek, míg 34 százalékuk Magyar Pétert. További három százalék Dobrev Klárát, öt százalék pedig Toroczkai Lászlót nevezte meg, 13 százalék pedig senkit sem.

A Nézőpont felméréséből most kivhető, hogy

 Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt. 

Az amerikai látogatás, a jóléti intézkedések és az aktív médiajelenlét is segíthetett neki abban, hogy immár majdnem minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék). Ezzel szemben 

Magyar Pétert a magyarok kevesebb mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak. 

Forrás: Nézőpont Intézet

Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója két százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig két százalékponttal csökkent. 

Magyar Péter kizárólag Orbán-gyűlöletre épített politikája jól láthatóan nem elegendő a kormányképesség érzetének erősítésére.

Novemberre Dobrev Klára mutatószáma egy százalékponttal, négy százalékra emelkedett, de miniszterelnöki ambíciói nem lehetnek. Toroczkai László öt százalékpontos mutatószáma viszont nem változott októberről novemberre.

Kitértek arra is, hogy a kutatás szerint  

Orbán Viktort öt százalékponttal többen tartják a legalkalmasabb miniszterelnöknek a teljes népességben, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van (42 százalék) 

és Magyar Pétert egy százalékponttal kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahány Tisza-szimpatizáns van (33 százalék).

