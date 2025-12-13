UkrajnacsődEurópai Unió

Úgy van csődben Ukrajna, hogy közben eurómilliárdokkal pumpálja az Európai Unió

A pénz nemcsak érkezik, hanem fogy is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 8:35
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: Olivier Hoslet Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

December 1-jén rekordot döntött a devizatartalék, a független Ukrajna történetében még soha nem volt ilyen magas: 54,7 milliárd dollár – olvashatjuk az ukrán jegybank legutóbbi jelentésében. Meghökkentőnek hathat ez a bejelentés azok számára, akik korábban értesültek róla, a háborús ország a csőd szélén tántorog, és bele is zuhan, ha nem kap minden eddiginél hatalmasabb pénzügyi infúziót az Európai Uniótól.

A Világgazdaság cikke emlékeztet: ezt az Európában befagyasztott orosz tartalékvagyon végleges kisajátításával tervezi megoldani Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az egy hét múlva tartandó európai uniós csúcson. Pénteken látott napvilágot az a minden eddiginél meghökkentőbb hír, hogy a lélegeztetőn tartott országot Brüsszel 2027. január elsején EU-taggá fogadná.

Etiópiával egy szinten

Feltehető a kérdés: Ukrajna valóban a csőd szélén van? A hitelminősítései szerint igen, sőt valamivel már azon is túl. Nemhogy a befektetésre ajánlott kategória alatt van, státusa a besorolásokban a „részleges csőd” és ennek megfelelői. Innen aligha emeli ki, hogy a héten legalább a GDP-hez kötött kötvényei átstrukturálását illetően sikerült megegyeznie korábban hoppon maradt hitelezőivel. Ennyire vagy hasonlóan rossz hitelbesorolása a világon csak néhány országnak van vagy volt ezekben az években, mint

  • Etiópia, 
  • Ghána, 
  • Suriname, 
  • Argentína, 
  • Libanon, 
  • Venezuela.

A háborús Ukrajnának azonban – teljesen más problémák mellett – szinte összehasonlíthatatlanul magasabb a devizatartaléka, mint ezeknek az országoknak. Ki pumpált rekordmennyiségű pénzt Ukrajna devizatartalékába? Ami 2025-öt illeti, amikor az Egyesült Államok már kivonult Ukrajna pénzeléséből, egyértelmű a válasz: az Európai Unió. 

Az idén külföldről az ukrán kormány számlájára befolyt mintegy negyvenmilliárd dollár több mint háromnegyede érkezett az Európai Uniótól.

A pénz nemcsak érkezik, hanem fogy is, és ha az egyenleg rekordokat döntöget is, fontos megjegyezni: ez nem egy elköltendő vagyon. Kockázatokat fedez, folyamatosan költi a csőd szélén manőverező állam, ráadásul a következő években növekvő mértékben visszafizetésekre kell fordítani, miközben az ukrán államadósság évről évre tovább hízik.

További részletek a Világgazdaság portálon olvashatók.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.