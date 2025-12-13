Úgy van csődben Ukrajna, hogy közben eurómilliárdokkal pumpálja az Európai Unió

December 1-jén rekordot döntött a devizatartalék, a független Ukrajna történetében még soha nem volt ilyen magas: 54,7 milliárd dollár – olvashatjuk az ukrán jegybank legutóbbi jelentésében. Meghökkentőnek hathat ez a bejelentés azok számára, akik korábban értesültek róla, a háborús ország a csőd szélén tántorog, és bele is zuhan, ha nem kap minden eddiginél hatalmasabb pénzügyi infúziót az Európai Uniótól.

A Világgazdaság cikke emlékeztet: ezt az Európában befagyasztott orosz tartalékvagyon végleges kisajátításával tervezi megoldani Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az egy hét múlva tartandó európai uniós csúcson. Pénteken látott napvilágot az a minden eddiginél meghökkentőbb hír, hogy a lélegeztetőn tartott országot Brüsszel 2027. január elsején EU-taggá fogadná.

Etiópiával egy szinten

Feltehető a kérdés: Ukrajna valóban a csőd szélén van? A hitelminősítései szerint igen, sőt valamivel már azon is túl. Nemhogy a befektetésre ajánlott kategória alatt van, státusa a besorolásokban a „részleges csőd” és ennek megfelelői. Innen aligha emeli ki, hogy a héten legalább a GDP-hez kötött kötvényei átstrukturálását illetően sikerült megegyeznie korábban hoppon maradt hitelezőivel. Ennyire vagy hasonlóan rossz hitelbesorolása a világon csak néhány országnak van vagy volt ezekben az években, mint

Etiópia,

Ghána,

Suriname,

Argentína,

Libanon,

Venezuela.

A háborús Ukrajnának azonban – teljesen más problémák mellett – szinte összehasonlíthatatlanul magasabb a devizatartaléka, mint ezeknek az országoknak. Ki pumpált rekordmennyiségű pénzt Ukrajna devizatartalékába? Ami 2025-öt illeti, amikor az Egyesült Államok már kivonult Ukrajna pénzeléséből, egyértelmű a válasz: az Európai Unió.

Az idén külföldről az ukrán kormány számlájára befolyt mintegy negyvenmilliárd dollár több mint háromnegyede érkezett az Európai Uniótól.

A pénz nemcsak érkezik, hanem fogy is, és ha az egyenleg rekordokat döntöget is, fontos megjegyezni: ez nem egy elköltendő vagyon. Kockázatokat fedez, folyamatosan költi a csőd szélén manőverező állam, ráadásul a következő években növekvő mértékben visszafizetésekre kell fordítani, miközben az ukrán államadósság évről évre tovább hízik.

