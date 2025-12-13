Német csúcsmárka a legolcsóbb: meglepő helycsere a megfizethető autók listáján

Hosszú időn keresztül a Mitsubishi Space Star tartotta a legkedvezőbb árfekvést Magyarországon, a modell azonban kikopott a kínálatból, a megüresedett trónra pedig meglepetésszerűen a Volkswagen Polo ülhetett fel. A piaci viszonyok átalakulása nyomán előállt az a furcsa helyzet, hogy a wolfsburgi gyártó – amelyet hagyományosan nem a legolcsóbb kategóriába sorolunk – most kedvezőbb áron kínálja modelljét, mint a költséghatékonyságáról ismert versenytársai. A német kisautó alapára ugyanis éppen becsúszott a lélektani hatmillió forintos határ alá, ezzel pedig jelenleg ez a legmegfizethetőbb választás az új autót kereső magyar családok számára, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A német Volkswagen Polo a Magyarországon megvásárolható legolcsóbb autó az új autók kategóriájában. / Fotó: Volkswagen

Német autó az élen

Jelenleg ugyanis az inkább prémium kategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon,

amelynek az alapára 5,98 millió forint

– hívta fel a figyelmet a Totalcar.

Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, ami közmondásosan olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.

Autó: ez most a legolcsóbb Magyarországon

A Totalcar szerzője legutóbb májusban szedte össze a tíz legolcsóbb magyarországi új autót, akkor az 5,98 milliós árral a Polo a negyedik helyre került volna.

Most a második helyre a Fiat Panda fért az 5,26 millió forintos árával, most azonban már 10 ezerrel drágábban indul, mint a Polo, vagyis 5,99 milliót kérnek érte. A harmadik helyen állt a Dacia Sandero 5,7 millió forinttal, most azonban 6,2 millió az alap listaára. A Sanderót most is meg lehet venni 5,8 millióért, ám ez az ár kizárólag speciális finanszírozás esetén érvényes.



A Polo legalapabb, Trend felszereltségű változatába egyliteres, háromhengeres, 80 lóerős szívómotort szerelnek, amihez egy ötfokozatú manuális váltó kapcsolódik. A kevesebb mint 1,2 tonnás, ötajtós kisautó vegyes fogyasztása WLTP szerint 5,4 és 6 liter között alakul 100 kilométeren, a végsebessége 171 km.

Alapáron is jár a 16,5 centis érintőkijelző, van benne Bluetooth és négy hangszóró. A klíma még manuális, viszont az összes ablak elektromos, és a hátsó parkolóradar is belefért. Akad minden irányban állítható multikormány, van táblafelismerő, sávtartó, hegymenet asszisztens és vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel.