Német csúcsmárka a legolcsóbb: meglepő helycsere a megfizethető autók listáján

Jelentős átrendeződés zajlott le a hazai újautó-piacon, aminek eredményeként egy olyan szereplő került az árverseny élére, amelyre kevesen számítottak. A korábbi papírformát felborítva jelenleg nem egy keleti vagy diszkontmárka modellje, hanem egy német presztízsgyártó járműve kínálja a legkedvezőbb belépési küszöböt a magyar vásárlóknak, megelőzve ezzel még a Dacia ajánlatait is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 9:33
Már nem csak a kínaiak tudnak fillérekért árazni Forrás: Shutterstock
Hosszú időn keresztül a Mitsubishi Space Star tartotta a legkedvezőbb árfekvést Magyarországon, a modell azonban kikopott a kínálatból, a megüresedett trónra pedig meglepetésszerűen a Volkswagen Polo ülhetett fel. A piaci viszonyok átalakulása nyomán előállt az a furcsa helyzet, hogy a wolfsburgi gyártó – amelyet hagyományosan nem a legolcsóbb kategóriába sorolunk – most kedvezőbb áron kínálja modelljét, mint a költséghatékonyságáról ismert versenytársai. A német kisautó alapára ugyanis éppen becsúszott a lélektani hatmillió forintos határ alá, ezzel pedig jelenleg ez a legmegfizethetőbb választás az új autót kereső magyar családok számára, derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A német Volkswagen Polo a Magyarországon megvásárolható legolcsóbb autó az új autók kategóriájában. / Fotó: Volkswagen
A német Volkswagen Polo a Magyarországon megvásárolható legolcsóbb autó az új autók kategóriájában. / Fotó: Volkswagen

Német autó az élen

Jelenleg ugyanis az inkább prémium kategóriának tartott Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon,

amelynek az alapára 5,98 millió forint

– hívta fel a figyelmet a Totalcar.
Ez meglepő fordulat, hiszen a Polo nem egy kompromisszumos minimálautó, a Volkswagen pedig nem az a márka, ami közmondásosan olcsó autókkal árasztja el a piacot. Most azonban úgy alakult, hogy több versenyző is kiesett a pikszisből, ezért az első helyhez elég volt 20 ezer forinttal belőni 6 millió alá.

Autó: ez most a legolcsóbb Magyarországon

A Totalcar szerzője legutóbb májusban szedte össze a tíz legolcsóbb magyarországi új autót, akkor az 5,98 milliós árral a Polo a negyedik helyre került volna.

  1. Most a második helyre a Fiat Panda fért az 5,26 millió forintos árával, most azonban már 10 ezerrel drágábban indul, mint a Polo, vagyis 5,99 milliót kérnek érte.
  2. A harmadik helyen állt a Dacia Sandero 5,7 millió forinttal, most azonban 6,2 millió az alap listaára. A Sanderót most is meg lehet venni 5,8 millióért, ám ez az ár kizárólag speciális finanszírozás esetén érvényes.
     

A Polo legalapabb, Trend felszereltségű változatába egyliteres, háromhengeres, 80 lóerős szívómotort szerelnek, amihez egy ötfokozatú manuális váltó kapcsolódik. A kevesebb mint 1,2 tonnás, ötajtós kisautó vegyes fogyasztása WLTP szerint 5,4 és 6 liter között alakul 100 kilométeren, a végsebessége 171 km.
Alapáron is jár a 16,5 centis érintőkijelző, van benne Bluetooth és négy hangszóró. A klíma még manuális, viszont az összes ablak elektromos, és a hátsó parkolóradar is belefért. Akad minden irányban állítható multikormány, van táblafelismerő, sávtartó, hegymenet asszisztens és vészfék asszisztens gyalogosfelismeréssel.

A Volkswagen Kínában csinálná meg a szerencséjét

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Volkswagen már egy jó ideje nyomás alá került Kínában, mivel a világ legnagyobb autópiacán az eladásai folyamatosan csökkennek. Most azonban egy új elektromos autóval fordítaná meg a negatív trendet, sőt a modell segítségével a német konszern menedzserei szerint a növekedéshez is visszatalálna a wolfsburgi konszern.
Az innovatív autó már a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyezési dokumentumaiban is szerepel ID.UNYX 07 néven, és a német autógyártó a vadonatúj konstrukcióval

bizonyítaná, hogy a Volkswagen csúcson van az e-mobilitásban.

Az ID.UNYX 07 mérete imponáló, 4,85 méteres hosszával felülmúlja mind saját tavaly óta kapható

  • ID.UNYX 06-ját (korábban: ID.UNYX),
  • mind a Tesla Model 3-at.

Az utóbbit azonban csak szűken, és a többi méret is azt mutatja, hogy a német mérnökök elsősorban ezt a középkategóriás járművet tekintették etalonnak.
A Volkswagen új elektromos meghajtású személygépkocsija 2026-ban kerülhet a kínai piacra. A VW ID.UNYX 07 belső terében az alul és felül egyenes vonalú kormánykerék is feltűnik. A nagy, középen elhelyezett vezérlőképernyő megmarad, a szedán elektromos motorja 170 kilowatt teljesítménnyel indul.
Később a tervek szerint a VW kihozna négykerék-meghajtású változatokat is.

A kiemelt kép illusztráció. / Forrás: Shutterstock.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

