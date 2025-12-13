Rendkívüli

Szili Katalin a háborúellenes nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

Kényszersorozás Ukrajnában: „Esti hírek a NATO ukrán megsemmisítő táborából”

Az X közösségi oldalon terjedő videó leírása szerint Dnyipróban az esti órákban civilek léptek fel a mozgósítást végzők ellen: a bejegyzés állítása alapján egy busz ajtaját betörve szabadultak ki.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 10:00
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Egy, az X-en megosztott videóhoz csatolt leírás szerint Dnyipróban az esti órákban egy kényszersorozás során civilek léptek fel a toborzókkal szemben.

Kényszersorozás Dnyiproban (Forrás: X)
Kényszersorozás Dnyiproban (Forrás: X)

A videóhoz leírást is csatoltak:

Esti hírek a NATO ukrán megsemmisítő táborából Dnyiproból. A területi toborzóközpont emberei által elhurcolt férfiakat fiatalok szabadították ki, miután betörték a busz ajtaját, amelyben fogva tartották őket. Az ellenállás egyre erősebbé és szervezettebbé válik, miközben a sorozásra kiszemelt embereket egyre nehezebb elfogni. Ezúttal nem járt jutalom az akcióért.

Nemrég arról írtunk, hogy a Közép-európai Egyetem végül letiltotta azt a konferenciát, amely az ukrajnai kényszersorozás valóságát és emberi jogi visszaéléseit mutatta volna be. A CEU lépésére reagáltak a kutatók, szerintük ez egyértelmű politikai cenzúra, amely súlyosan rombolja az akadémiai szabadságot.

A kutatók közölték, hogy mindannyian évek óta végeznek valós tapasztalatokon alapuló vizsgálatokat a kényszerű mozgósításról és a civil társadalmi reakciókról. A panel az ukrán és a jugoszláv háborúk összehasonlításával is foglalkozott volna, amelyet a CEU kritikusnak minősített. 

A szervezők állítják: az „akadémiai kiegyensúlyozottságra” való hivatkozás csupán ürügy a kényelmetlen témák elhallgattatására. 

Szerintük a nyilatkozat sértően megkérdőjelezte szakértelmüket és integritásukat. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kényszersorozás súlyos emberi jogi visszaélései miatt fontos a nyilvános vita. Úgy vélik, hogy a panel tiltása jól mutatja az akadémiai szabadság erózióját Nyugat-Európában. 

A szerzők szerint a CEU nem tud vagy nem akar szembenézni a háború politikailag kényelmetlen vonatkozásaival.

 A nyílt levél aláírói tiltakoznak a döntés ellen, és a történtek súlyos precedensértékére figyelmeztetnek. Az esetről részletesen a IDE kattintva olvashat a Bennfentes cikkében.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

