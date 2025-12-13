Evening news from the NATO extermination camp in Ukraine



Dnepro. Tired of the headhunters of TCC and the Zio-Western manhunt safari, the guys freed kidnapped men by breaking the bus door.



Resistance is getting stronger and more organised. Prey is becoming increasingly difficult… pic.twitter.com/OtNSTMQrFt — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 11, 2025

Nemrég arról írtunk, hogy a Közép-európai Egyetem végül letiltotta azt a konferenciát, amely az ukrajnai kényszersorozás valóságát és emberi jogi visszaéléseit mutatta volna be. A CEU lépésére reagáltak a kutatók, szerintük ez egyértelmű politikai cenzúra, amely súlyosan rombolja az akadémiai szabadságot.

A kutatók közölték, hogy mindannyian évek óta végeznek valós tapasztalatokon alapuló vizsgálatokat a kényszerű mozgósításról és a civil társadalmi reakciókról. A panel az ukrán és a jugoszláv háborúk összehasonlításával is foglalkozott volna, amelyet a CEU kritikusnak minősített.

A szervezők állítják: az „akadémiai kiegyensúlyozottságra” való hivatkozás csupán ürügy a kényelmetlen témák elhallgattatására.

Szerintük a nyilatkozat sértően megkérdőjelezte szakértelmüket és integritásukat. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kényszersorozás súlyos emberi jogi visszaélései miatt fontos a nyilvános vita. Úgy vélik, hogy a panel tiltása jól mutatja az akadémiai szabadság erózióját Nyugat-Európában.

A szerzők szerint a CEU nem tud vagy nem akar szembenézni a háború politikailag kényelmetlen vonatkozásaival.

A nyílt levél aláírói tiltakoznak a döntés ellen, és a történtek súlyos precedensértékére figyelmeztetnek. Az esetről részletesen a IDE kattintva olvashat a Bennfentes cikkében.