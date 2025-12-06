Rendkívüli

Egy pitbull mentette meg a gazdáját a kényszersorozástól + videó

Folytatódnak az erőszakos toborzások Ukrajnában. Most egy újabb videó terjed a közösségi oldalakon, amely tanúsága szerint egy kutya mentette meg gazdáját a kényszersorozástól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 11:33
Illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Nem szűnnek a kényszersorozások Ukrajnában, sőt, egyre megdöbbentőbb felvételek kerülnek elő a toborzók, a TCK-sok erőszakos intézkedéseiről. Néhány esetben azonban nem járnak sikerrel a sorozók. 

Forrás: Képernyőkép

Most egy új felvétel arról tanúskodik, hogy egy férfit saját kutyája mentett meg. 

A pitbull durván rátámadt a toborzóra, hogy mentse gazdáját. A videón jól hallható, ahogy ordít a katona. De az is látszik, hogy a járókelőknek tetszik, hogy a TCK-sok pórul járnak. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

