Nem szűnnek a kényszersorozások Ukrajnában, sőt, egyre megdöbbentőbb felvételek kerülnek elő a toborzók, a TCK-sok erőszakos intézkedéseiről. Néhány esetben azonban nem járnak sikerrel a sorozók.

Egy pitbull mentette meg gazdáját a kényszersorozástól

Forrás: Képernyőkép

Most egy új felvétel arról tanúskodik, hogy egy férfit saját kutyája mentett meg.

A pitbull durván rátámadt a toborzóra, hogy mentse gazdáját. A videón jól hallható, ahogy ordít a katona. De az is látszik, hogy a járókelőknek tetszik, hogy a TCK-sok pórul járnak.

News from NATO extermination camp Ukraine



Pit bull saves owner from cannibals of headhunters TCC unit in Poltava.



Good dog! pic.twitter.com/kTz4hpygY8 — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 5, 2025

