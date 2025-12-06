Egy pitbull mentette meg a gazdáját a kényszersorozástól + videó

Nem szűnnek a kényszersorozások Ukrajnában, sőt, egyre megdöbbentőbb felvételek kerülnek elő a toborzók, a TCK-sok erőszakos intézkedéseiről. Néhány esetben azonban nem járnak sikerrel a sorozók.
Most egy új felvétel arról tanúskodik, hogy egy férfit saját kutyája mentett meg.
A pitbull durván rátámadt a toborzóra, hogy mentse gazdáját. A videón jól hallható, ahogy ordít a katona. De az is látszik, hogy a járókelőknek tetszik, hogy a TCK-sok pórul járnak.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!