Szijjártó Péter: Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata

„Az ukránok folyamatosan tagadják azt, hogy erőszakosan sorozzák be az ukrán embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat” – mutatott rá a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat, a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kis buszokba – emlékeztetett.
Hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik. Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni. A valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak” – hívta fel a figyelmet.
Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok
– zárta videóját a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)
