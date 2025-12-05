Szijjártó Péterukrajnakényszersorozás

Szijjártó Péter: Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata

Akárhogy is próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, amelynek sajnos magyar halálos áldozata is van – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Ezt korábban az Európa Tanács jelentéstevője is megállapította – emlékeztetett Szijjártó Péter.

2025. 12. 05. 15:58
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
„Az ukránok folyamatosan tagadják azt, hogy erőszakosan sorozzák be az ukrán embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat” – mutatott rá a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, hiába próbálják ezt tagadni az ukránok
Szijjártó Péter szerint Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, hiába próbálják ezt tagadni az ukránok (Fotó: Anadolu via AFP)

Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat, a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kis buszokba – emlékeztetett.

Hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik. Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni. A valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak” – hívta fel a figyelmet.

Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok

– zárta videóját a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

