Magyar egyetemistákat tartanak fogva az ukrán toborzók

Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége, amiért négy magyar egyetemistát jogtalanul tartanak fogva a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon (TCK). A hallgatók annak ellenére estek a kényszersorozás áldozatául, hogy egyetemi tanulmányaik miatt érvényes halasztással rendelkeznek.

Ferenc Viktória EP-képviselő is elítélte a kényszersorozás kapcsán történt visszaéléseket (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diákjai november 4-én, hétfőn a törvényi előírásoknak megfelelően keresték fel a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot adatfrissítés céljából.

A rutinszerűnek tűnő látogatás azonban rémálommá vált négy hallgató számára, akiket azóta sem engedtek távozni az intézményből.

A KMKSZ közleménye hangsúlyozza, hogy az ukrán jogszabályok értelmében a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk önkényesen, jogi alap nélkül fogvatartani a hadköteles személyeket.

Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, többórás őrizetbe vételt indokolna

– áll a nyilatkozatban, amely rámutat arra is, hogy a személyi szabadság korlátozását szigorúan szabályozzák az ukrán törvények, beleértve az ország alkotmányát is.

A kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezete nem hagyja annyiban az ügyet.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységes felháborodását fejezi ki az esetek kapcsán, és levélben fordul Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében

– zárja nyilatkozatát a KMKSZ elnöksége.

A felháborító eset kapcsán Ferenc Viktória, a Fidesz kárpátaljai születésű európai parlamenti képviselője is megszólalt.

Elraboltak négy egyetemi diákot az uniós tagságra törekvő Ukrajnában. A Beregszászi Járási Területi Toborzó Központ több mint 24 órája tartja fogva a kárpátaljai magyar közösség négy férfi tagját, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy diákját, akiket adatfrissítés okán kérettek be, és akiket kényszerű módon akarnak besorozni a hadseregbe. Történik ez annak ellenére, hogy a diákok érvényes halasztással rendelkeznek

– hangsúlyozta a képviselő.

Ukrajna a mobilizációs felkészítésről és a mobilizációról szóló törvényének 23. cikke szerint a sorkatonai szolgálat alóli halasztás az oktatás teljes időtartalmára megilleti azokat a hadköteles korú állampolgárokat, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak

– mutatott rá.

Követeljük, hogy a toborzóközpont azonnal engedje szabadon a fogvatartott diákokat. Mindent megteszünk, hogy az eset nyilvánosságot kapjon az uniós színtéren is. Nem hallgathatunk arról, hogy Ukrajnában nap mint nap emberi jogok sérülnek a háborús mozgósítás során. Ukrajna lakossága elfáradt a háborútól, a sorozásokkal kapcsolatos visszaélésektől, embertelen és jogtalan bánásmódtól. Ennek véget kell vetni

– zárta videóját Ferenc Viktória.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)