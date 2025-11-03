Mint arról beszámoltunk, az ukrán haderő óriási létszámhiánnyal küzd, olyannyira, hogy már a nők mozgósítása is napirenden van. Ahogy az orosz–ukrán háború során egyre súlyosabbá válik a helyzet, úgy válnak egyre kegyetlenebbé Zelenszkij emberrablói.

Míg az egyszerű embereket szinte válogatás nélkül fogdossák össze az ukrán településeken, az elit kihúzza magát a katonai szolgálat alól, a politikusok külföldre küldték hadköteles korú gyerekeiket. Arra is akadt példa, hogy maga a kijevi vezetés segített be a katonai szolgálat elől menekülni kívánóknak: az ukrán kulturális minisztérium mintegy háromezer embernek állította ki a külföldre utazáshoz szükséges dokumentumokat – akik aztán „elfelejtettek” hazatérni.