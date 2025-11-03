UkrajnakényszersorozásZelenszkijorosz-ukrán háború

Bicikliről lökték le áldozatukat Zelenszkij emberrablói

Aljas akcióval csaptak le újabb áldozatokra Zelenszkij emberrablói. Az ukrajnai kényszersorozások elől már senki sincs biztonságban.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 1:00
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Ismét felkerült egy megdöbbentő videó az ukrajnai kényszersorozásról a közösségi médiába.

Zelenszkij uralma alatt Ukrajna lakói rettegnek az egyre brutálisabb kényszersorozásoktól
Zelenszkij uralma alatt Ukrajna lakói rettegnek az egyre brutálisabb kényszersorozásoktól (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

A videó egy biztonsági kamera felvétele lehet, és a mellékelt leírás szerint a román határ közelében az Odessza megyei Novoszilszke faluban készült.

A felvételen az látható, hogy a toborzók belekapaszkodnak egy férfi biciklijébe, és lelökik arról. A férfi futásnak ered, de az egyik emberrabló utána veti magát, és elkapja. Ezután érkezik a TCK fekete furgonja, amelybe betuszkolják a férfit, és elhajtanak vele.

Mint arról beszámoltunk, az ukrán haderő óriási létszámhiánnyal küzd, olyannyira, hogy már a nők mozgósítása is napirenden van. Ahogy az orosz–ukrán háború során egyre súlyosabbá válik a helyzet, úgy válnak egyre kegyetlenebbé Zelenszkij emberrablói.

Míg az egyszerű embereket szinte válogatás nélkül fogdossák össze az ukrán településeken, az elit kihúzza magát a katonai szolgálat alól, a politikusok külföldre küldték hadköteles korú gyerekeiket. Arra is akadt példa, hogy maga a kijevi vezetés segített be a katonai szolgálat elől menekülni kívánóknak: az ukrán kulturális minisztérium mintegy háromezer embernek állította ki a külföldre utazáshoz szükséges dokumentumokat – akik aztán „elfelejtettek” hazatérni.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Zelenszkij megsemmisítő csapást mért Moszkvára + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

