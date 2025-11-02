Pusztító rakéta- és dróntámadás történt Dnyipropetrovszk térségében, meghalt hat ember

„Az orosz erők megtámadták Dnyipropetrovszk és Odessza régióit. Hat ember meghalt, köztük két gyermek” – közölte a hatóság a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Rakétákkal, drónokkal támadtak az oroszok – A Prolinska nevű civil szervezet önkéntesei egy helyi lakos holttestét emelik ki egy légicsapás után a kelet-ukrajnai Kosztyantinivkában Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A halálos áldozatok között volt egy 11 és egy 14 éves fiú – pontosította Dmitro Lubinec emberi jogi ombudsman.

Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország októberben több rakétát lőtt ki Ukrajnára, mint bármelyik másik hónapban 2023 eleje óta: a múlt hónapban elindított 270 rakéta 46 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest.

Borítókép: A kelet-ukrajnai Kosztyantinivkában (Fotó: AFP)