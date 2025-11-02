DnyipropetrovszkOroszországlégicsapásorosz-ukrán háború

Pusztító rakéta- és dróntámadás történt Dnyipropetrovszk térségében, meghalt hat ember

Hat ember meghalt orosz rakéták és drónok támadásában vasárnapra virradó éjjel Ukrajna keleti és déli részében – közölte az ukrán főügyészség.

2025. 11. 02. 16:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az orosz erők megtámadták Dnyipropetrovszk és Odessza régióit. Hat ember meghalt, köztük két gyermek” – közölte a hatóság a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Rakétákkal, drónokkal támadtak az oroszok – A Prolinska nevű civil szervezet önkéntesei egy helyi lakos holttestét emelik ki egy légicsapás után a kelet-ukrajnai Kosztyantinivkában
Rakétákkal, drónokkal támadtak az oroszok – A Prolinska nevű civil szervezet önkéntesei egy helyi lakos holttestét emelik ki egy légicsapás után a kelet-ukrajnai Kosztyantinivkában Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A halálos áldozatok között volt egy 11 és egy 14 éves fiú – pontosította Dmitro Lubinec emberi jogi ombudsman.

Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország októberben több rakétát lőtt ki Ukrajnára, mint bármelyik másik hónapban 2023 eleje óta: a múlt hónapban elindított 270 rakéta 46 százalékos növekedést jelent szeptemberhez képest.

Borítókép: A kelet-ukrajnai Kosztyantinivkában (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.