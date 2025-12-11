CEUkényszersorozásháborúorosz-ukrán háború

A CEU elhallgattatja a kritikus hangokat

A Közép-európai Egyetem végül letiltotta azt a konferenciát, amely az ukrajnai kényszersorozás valóságát és emberi jogi visszaéléseit mutatta volna be. A CEU lépésére reagáltak a kutatók, szerintük ez egyértelmű politikai cenzúra, amely súlyosan rombolja az akadémiai szabadságot.

2025. 12. 11.
A kutatók által szervezett, ukrajnai kényszersorozást bemutató panelt a CEU előbb befogadta, majd hirtelen felfüggesztette. A döntést a szervezők szerint politikai nyomás és cenzúra indokolta, nem pedig szakmai aggályok – írja a Bennfentes.

Nyílt levélben tiltakoznak a CEU lépése ellen

A kutatók közölték, hogy mindannyian évek óta végeznek valós tapasztalatokon alapuló vizsgálatokat a kényszerű mozgósításról és a civil társadalmi reakciókról. A panel az ukrán és a jugoszláv háborúk összehasonlításával is foglalkozott volna, amelyet a CEU kritikusnak minősített. 

A szervezők állítják: az „akadémiai kiegyensúlyozottságra” való hivatkozás csupán ürügy a kényelmetlen témák elhallgattatására. 

Szerintük a nyilatkozat sértően megkérdőjelezte szakértelmüket és integritásukat. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kényszersorozás súlyos emberi jogi visszaélései miatt fontos a nyilvános vita. Úgy vélik, hogy a panel tiltása jól mutatja az akadémiai szabadság erózióját Nyugat-Európában. 

A szerzők szerint a CEU nem tud vagy nem akar szembenézni a háború politikailag kényelmetlen vonatkozásaival.

 A nyílt levél aláírói tiltakoznak a döntés ellen, és a történtek súlyos precedensértékére figyelmeztetnek. Az esetről részletesen a IDE kattintva olvashat a Bennfentes cikkében.

