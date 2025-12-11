A kutatók által szervezett, ukrajnai kényszersorozást bemutató panelt a CEU előbb befogadta, majd hirtelen felfüggesztette. A döntést a szervezők szerint politikai nyomás és cenzúra indokolta, nem pedig szakmai aggályok – írja a Bennfentes.
A CEU elhallgattatja a kritikus hangokat
A Közép-európai Egyetem végül letiltotta azt a konferenciát, amely az ukrajnai kényszersorozás valóságát és emberi jogi visszaéléseit mutatta volna be. A CEU lépésére reagáltak a kutatók, szerintük ez egyértelmű politikai cenzúra, amely súlyosan rombolja az akadémiai szabadságot.
Nyílt levélben tiltakoznak a CEU lépése ellen
A kutatók közölték, hogy mindannyian évek óta végeznek valós tapasztalatokon alapuló vizsgálatokat a kényszerű mozgósításról és a civil társadalmi reakciókról. A panel az ukrán és a jugoszláv háborúk összehasonlításával is foglalkozott volna, amelyet a CEU kritikusnak minősített.
A szervezők állítják: az „akadémiai kiegyensúlyozottságra” való hivatkozás csupán ürügy a kényelmetlen témák elhallgattatására.
Szerintük a nyilatkozat sértően megkérdőjelezte szakértelmüket és integritásukat. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kényszersorozás súlyos emberi jogi visszaélései miatt fontos a nyilvános vita. Úgy vélik, hogy a panel tiltása jól mutatja az akadémiai szabadság erózióját Nyugat-Európában.
A szerzők szerint a CEU nem tud vagy nem akar szembenézni a háború politikailag kényelmetlen vonatkozásaival.
A nyílt levél aláírói tiltakoznak a döntés ellen, és a történtek súlyos precedensértékére figyelmeztetnek. Az esetről részletesen a IDE kattintva olvashat a Bennfentes cikkében.
Borítókép: A Közép-európai Egyetem (Fotó: AFP)
