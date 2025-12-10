2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről.
A kényszersorozás nem állhat le Ukrajnában, jönnek az uniós pénzek
Négy éve tart a háború Ukrajnában és a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Eközben az EU közel áll ahhoz, hogy Ukrajna háborús finanszírozásáról döntsenek a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a toborzótiszteken.
Írtunk róla, hogy Az EU vezetői közel állnak ahhoz, hogy megállapodjanak Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre, így teljesen érthető, hogy az ukrán hadsereg sorait fel kell tölteni. Hiszen ki fogja üzemeltetni a nyugati fegyvereket, ha üresek a lövészárkok? A Regionális Toborzó Irodák (TCK) emberei fényes nappal fogdossák össze azokat az embereket, akik a behívók ellenére nem jelentkeznek maguktól a kötelező sorkatonai szolgálatra. Mindennapossá váltak az ukrajnai utcákon az ehhez hasonló esetek:
További Külföld híreink
Borítókép: A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rettegés és félelem Nyugaton: terrorveszély Hollandiában
A fenyegetettséget súlyosbítja az online radikalizáció terjedése is.
Bezzeg Romániában hatalmas adóemelés jön
Drasztikusan nő az ingatlan- és gépjárműadó, emelkedik az osztalék- és tőkenyereségadó, valamint bevezetik a vitatott „Temu-illetéket” is.
Közelgő nagy háborúra figyelmeztet Magyarország szomszédja
Az elnök korábbi jóslatai is beváltak.
Az AfD egyre szorosabb kapcsolatot épít ki Trump republikánusaival
Az AfD együttműködne az amerikai republikánusokkal.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rettegés és félelem Nyugaton: terrorveszély Hollandiában
A fenyegetettséget súlyosbítja az online radikalizáció terjedése is.
Bezzeg Romániában hatalmas adóemelés jön
Drasztikusan nő az ingatlan- és gépjárműadó, emelkedik az osztalék- és tőkenyereségadó, valamint bevezetik a vitatott „Temu-illetéket” is.
Közelgő nagy háborúra figyelmeztet Magyarország szomszédja
Az elnök korábbi jóslatai is beváltak.
Az AfD egyre szorosabb kapcsolatot épít ki Trump republikánusaival
Az AfD együttműködne az amerikai republikánusokkal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!