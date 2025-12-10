UkrajnakényszersorozásTCKháborúorosz-ukrán háború

A kényszersorozás nem állhat le Ukrajnában, jönnek az uniós pénzek

Négy éve tart a háború Ukrajnában és a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Eközben az EU közel áll ahhoz, hogy Ukrajna háborús finanszírozásáról döntsenek a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a toborzótiszteken.

2025. 12. 10. 13:32
A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
2022 februárja óta Ukrajnában általános mozgósítás van érvényben, amelyet már többször is meghosszabbítottak. Az elhúzódó háború következtében az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben sorra érkeznek a civil beszámolók az erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről.

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Írtunk róla, hogy Az EU vezetői közel állnak ahhoz, hogy megállapodjanak Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre, így teljesen érthető, hogy az ukrán hadsereg sorait fel kell tölteni. Hiszen ki fogja üzemeltetni a nyugati fegyvereket, ha üresek a lövészárkok? A Regionális Toborzó Irodák (TCK) emberei fényes nappal fogdossák össze azokat az embereket, akik a behívók ellenére nem jelentkeznek maguktól a kötelező sorkatonai szolgálatra. Mindennapossá váltak az ukrajnai utcákon az ehhez hasonló esetek:

Borítókép: A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak (Fotó: AFP)

