A kényszersorozás nem állhat le Ukrajnában, jönnek az uniós pénzek

Írtunk róla, hogy Az EU vezetői közel állnak ahhoz, hogy megállapodjanak Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre, így teljesen érthető, hogy az ukrán hadsereg sorait fel kell tölteni. Hiszen ki fogja üzemeltetni a nyugati fegyvereket, ha üresek a lövészárkok? A Regionális Toborzó Irodák (TCK) emberei fényes nappal fogdossák össze azokat az embereket, akik a behívók ellenére nem jelentkeznek maguktól a kötelező sorkatonai szolgálatra. Mindennapossá váltak az ukrajnai utcákon az ehhez hasonló esetek: