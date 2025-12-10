Sorvad az ukrán haderő

Az ukrán ügyészség adatai szerint a háború kezdete óta mintegy 235 ezer katona hagyta el engedély nélkül az egységét, és csaknem 54 ezer dezertálást regisztráltak. Ezek a számok az elmúlt egy évben robbanásszerűen nőttek: 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között 176 ezer engedély nélküli távollétet és 25 ezer dezertálást jegyeztek fel.

Még Oroszországban sem szökik meg ennyi katona

– ismerte el Valentin Manko, a rohamcsapatok parancsnoka.

A jelenség súlyosan érinti a mozgósítást is: bár havonta mintegy 30 ezer férfit hívnak be, a parancsnokok szerint legalább 70 ezer főre lenne szükség az egységek feltöltéséhez. A 36 éves Timofej – aki kérte neve elhallgatását – ma is rejtekezve él. A kijevi irodai dolgozót áprilisban fogták el a belvárosban, majd egy katonai kiképzőközpontba küldték. Elmondása szerint a kiképzés formális volt, a parancsnokokat sokkal inkább a szökések megakadályozása érdekelte.

Adtak egy fegyvert, elsütöttem egyszer, és kipipálták a nevem. Nem tanítottak semmit

– mondta.

Amikor rájött, hogy előretolt rohamkatonaként alig lenne esélye a túlélésre, megszökött. A kiképzőközpontot háromméteres, szögesdróttal fedett fal vette körül, amely miatt Timofej sebek nyomát viseli ma is. A férfit először egy közlekedési bírság miatt kapták el: saját bankkártyáját használta a büntetés befizetésére, így rendőri rendszerben azonnal nyoma maradt. Második szökése már gyorsabban sikerült – a kijevi kiképzőközpont alacsonyabb kerítésén át jutott ki. Rokonai és barátai egy része azonban elfordult tőle, „gyávának” és „hazafiatlannak” nevezve. A katonák jelentős része nem csupán a haláltól fél – mondja egy dél-ukrajnai egység pszichológusa, aki névtelenül nyilatkozott, mivel nem jogosult a sajtónak beszélni.

Sokan azért menekülnek el, mert parancsnokuk megtagadja a szabadságot, nem engedi haza őket egy beteg rokonhoz, vagy még házasodni sem engedi

– közölte.