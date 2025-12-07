Zelenszkij emberrablóitól mentettek meg egy férfit +videó

Nem mindennapi videó került elő, ugyanis egy bajba jutott férfit ezúttal az utca emberei mentettek meg a sorozás elől.

Az emberrablók ezúttal üres kisbusszal távoztak

(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

A videón az látható, amint egy kétségbeesett férfit az emberrablók éppen a már jól ismert kisbusz hátuljába próbálnak meg betuszkolni. Ezúttal azonban a segítségkérés eredményes volt.

Néhány pillanattal később ugyanis több férfi a járműhöz rohan, egyikük pedig hátulról a nyakánál fogva rántja el az egyik emberrablót. Ezután a szerencsétlenül járt férfit is sikerült kihúzni az autóból. A jól láthatóan csalódott egyenruhások ezután felmérték a helyzetet és a túlerőt látva csalódottan távoztak.