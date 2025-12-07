emberrablóUkrajnaZelenszkij

Zelenszkij emberrablóitól mentettek meg egy férfit +videó

A járókelők mentettek meg egy férfit a kényszersorozástól Ukrajnában. Zelenszkij emberei egy kisbuszba akarták betuszkolni az ukrán férfit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 20:50
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Nem mindennapi videó került elő, ugyanis egy bajba jutott férfit ezúttal az utca emberei mentettek meg a sorozás elől. 

Az emberrablók ezúttal üres kisbusszal távoztak
(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

A videón az látható, amint egy kétségbeesett férfit az emberrablók éppen a már jól ismert kisbusz hátuljába próbálnak meg betuszkolni. Ezúttal azonban  a segítségkérés eredményes volt. 

Néhány pillanattal később ugyanis több férfi a járműhöz rohan, egyikük pedig hátulról a nyakánál fogva rántja el az egyik emberrablót. Ezután a szerencsétlenül járt férfit is sikerült kihúzni az autóból. A jól láthatóan csalódott egyenruhások ezután felmérték a helyzetet és a túlerőt látva csalódottan távoztak. 

 

Az emberrablók nem állnak le

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribban az erőszakos sorozási akciók, már a fővárosban is. Az ukrán vezetés, élen Volodimir Zelenszkij elnökkel továbbra is próbálja felülírni a harctéri realitásokat és emberrablók segítségével feltölteni a frontot. 

Azonban mint azt a fenti példa is mutatja, már az ukrán társadalomnak is elege lett. 

 

Az emberrablók ráadásul egyre brutálisabbak, hiszen nem egy olyan felvétel került elő, amelyeken olyan civilekre támadnak, akik megpróbálják őket akadályozni a „munkában”. A hatályos törvények szerint egyébként az egyenruhásoknak kötelező lenne testkamerát viselni éppen az ilyen esetek miatt, azonban ezt a kormányzat nem tartja fontosnak, így pedig továbbra is folynak a jogellenes cselekmények.

Borítókép: Ukrán toborzók igazoltatnak (Fotó: AFP) 

