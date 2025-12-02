Az emberrablók a fővárosban akcióztak + videó

Egy friss videó tanulsága szerint már a fővárosban is akcióznak a toborzók. Az emberrablók ezúttal az út közepén a kocsik között tepertek le egy férfit.

Az emberrablók ezúttal a fővárosban akcióztak. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A felvételeken az látható, ahogy három, civil ruhába öltözött emberrabló az úttest közepén bántalmaz egy férfit.

A járókelők közül többen is odalépnek a bajba jutott emberhez, azonban láthatólag nem mernek határozottabban fellépni. A földön fekvő férfit az emberrablók többször is megrángatják és megütik. A videó azonban egy ponton megszakad.