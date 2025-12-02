Az emberrablók a fővárosban akcióztak + videó

Ukrajnaemberrablósorozás

Az emberrablók a fővárosban akcióztak

Ukrajnában továbbra is zajlik az erőszakos mozgósítás. Az emberrablók egyre több régióban és egyre szélesebb körben végzik tevékenységüket, egy friss videóban éppen a fővárosban tepernek le valakit az út közepén.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 14:30
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Egy friss videó tanulsága szerint már a fővárosban is akcióznak a toborzók. Az emberrablók ezúttal az út közepén a kocsik között tepertek le egy férfit.

Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A felvételeken az látható, ahogy három, civil ruhába öltözött emberrabló az úttest közepén bántalmaz egy férfit. 

A járókelők közül többen is odalépnek a bajba jutott emberhez, azonban láthatólag nem mernek határozottabban fellépni. A földön fekvő férfit az emberrablók többször is megrángatják és megütik. A videó azonban egy ponton megszakad. 

Ennek megvan a maga oka, hiszen az elmúlt időszakban az ukrán toborzók egyre több esetben rontanak neki a civileknek is, főleg akkor, ha megpróbálják őket videóra venni. 

Az emberrablók nem lassítanak 

A helyzet továbbra is kritikus a fronton. Az ukrán haderő vészesen fogy, miközben a fiatalok egy része már elhagyta az országot. A fronton jellemző emberhiánnyal párhuzamosan pedig folyamatosan nő a felvételeken is jól látható, agresszív emberrablások száma. 

Habár az erőszakos sorozás már társadalmi feszültségeket is szül, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök továbbra sem kíván a helyzeten változtatni. 

Az ukrán vezetés még augusztusban hozott ugyan egy rendeletet, ami szerint a toborzóknak kötelező lesz a testkamera használata, azonban ez azóta sem valósult meg.

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

