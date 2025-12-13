Rendkívüli

Szili Katalin a háborúellenes nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

magyar nemzeti múzeum

Pár hónapig új helyszínen őrzik a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét

Hamarosan megkezdődik a magyar koronázási palást termének felújítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. A munkálatok előkészítése már megkezdődött, hivatalosan 2026. január 5-én indul a koronázási palást kiállítótermének a korszerűsítése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 10:31
Dr. Zsigmond Gábor, az MNMKK elnök-főigazgatója és L. Simon László a magyar koronázási palást terme felújításának projektvezetője Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
Megújul Magyarország legértékesebb közgyűjteményben őrzött ereklyéjének otthona, a magyar koronázási palást terme. „Az 1031-ben készült palást valamennyi koronázási jelvény közül a legérzékenyebb. Csoda, hogy ilyen jó állapotban megmaradt”, mondta Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója annak kapcsán, hogy néhány hónapra eltűnik a látogatók kíváncsi tekintete elől a palást, amely az első hiteles és korabeli ábrázolásról I. Szent István királyról.

koronázási palást
A magyar koronázási palást új vitrine vandálbiztos és golyóálló lesz (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

A terem teljes egészében megújul, a munkában egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, projektmenedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. A projektet L. Simon László – a múzeum korábbi főigazgatója – vezeti. 

Várhatóan május végén fejeződnek be a felújítási munkálatok, a múzeum néhány héttel később, a Múzeumok éjszakájára tervezi a hivatalos átadó ünnepséget. Az átalakítás ideje alatt a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik. A munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern és minden biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe helyezik vissza, amely a terem közepére kerül. 

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója hangsúlyozta, a nemzeti ereklye, egyben az európai textilművészet kiemelkedő darabja. Hozzátette, hogy már megkezdődött a korábban elkészült felújítási tervek revíziója, és együtt dolgoznak a látványkoncepció véglegesítésén az illetékes céggel. 

A munkálatok a koronázási palást terme mellett a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is érintik, ezek 2026 tavaszáig nem látogathatók.

Több mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a koronázási palástot, a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét. A terem, ahol található, nagyon régóta megérett az átfogó felújításra. Érdekes, hogy a palást a teremben nem centrális helyen szerepel, ez is változni fog, valamennyi más műtárgy kikerül a térből

– mondta L. Simon László.

A palást terme teljesen megváltozik majd, különleges LED-falak biztosítják a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítani fogják, hogy a lehető legtöbben meg tudják tekinteni a különleges műtárgyat. 

Az új vitrint Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló lesz. A projekt keretei között készül a palást számára egy menekítő láda, amely minden körülmény között megóvja az ereklyét.

A felújítás tervei között szerepel az Éremtár modernizálása is, valamint az állandó kiállítás termeinek részleges felújítása is.

A palást a magyar államiság egyik legkiemelkedőbb jelképe. Szent István és Gizella a rendkívül díszes hímzett textíliát miseruhaként adományozta a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikának 1031-ben. A 12. században a miseruhát mint az államalapító ereklyéjét átalakították palásttá, hogy a magyar királyok koronázási öltözetének része lehessen. Ettől kezdve egészen 1916-ig – IV. Károly koronázásáig – minden magyar király ezt a palástot öltötte magára a koronázási szertartás során.

 

 

