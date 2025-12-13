Pár hónapig új helyszínen őrzik a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét

Megújul Magyarország legértékesebb közgyűjteményben őrzött ereklyéjének otthona, a magyar koronázási palást terme. „Az 1031-ben készült palást valamennyi koronázási jelvény közül a legérzékenyebb. Csoda, hogy ilyen jó állapotban megmaradt”, mondta Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója annak kapcsán, hogy néhány hónapra eltűnik a látogatók kíváncsi tekintete elől a palást, amely az első hiteles és korabeli ábrázolásról I. Szent István királyról.

A magyar koronázási palást új vitrine vandálbiztos és golyóálló lesz (Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

A terem teljes egészében megújul, a munkában egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, projektmenedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. A projektet L. Simon László – a múzeum korábbi főigazgatója – vezeti.

Várhatóan május végén fejeződnek be a felújítási munkálatok, a múzeum néhány héttel később, a Múzeumok éjszakájára tervezi a hivatalos átadó ünnepséget. Az átalakítás ideje alatt a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik. A munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern és minden biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe helyezik vissza, amely a terem közepére kerül.

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója hangsúlyozta, a nemzeti ereklye, egyben az európai textilművészet kiemelkedő darabja. Hozzátette, hogy már megkezdődött a korábban elkészült felújítási tervek revíziója, és együtt dolgoznak a látványkoncepció véglegesítésén az illetékes céggel.

A munkálatok a koronázási palást terme mellett a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is érintik, ezek 2026 tavaszáig nem látogathatók.

Több mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a koronázási palástot, a magyar kultúrtörténet legfontosabb ereklyéjét. A terem, ahol található, nagyon régóta megérett az átfogó felújításra. Érdekes, hogy a palást a teremben nem centrális helyen szerepel, ez is változni fog, valamennyi más műtárgy kikerül a térből

– mondta L. Simon László.